Vélo, marche, trottinettes : ce que les livres disent de nos nouvelles mobilités

Longtemps cantonné aux loisirs, au sport ou aux vacances, le vélo a retrouvé une fonction beaucoup plus quotidienne. Ces dernières années, sa pratique a fortement progressé tandis que les pistes cyclables et voies vertes se sont multipliées. La crise sanitaire a accéléré le mouvement : les « coronapistes », créées dans l’urgence en 2020, ont pour beaucoup été pérennisées. Les politiques publiques ont depuis conforté cette évolution.

Mais les chiffres ne racontent qu’une partie de l’histoire. Pourquoi certains territoires adoptent-ils massivement la bicyclette tandis que d’autres restent attachés à la voiture ? Comment les nouvelles mobilités modifient-elles les rapports sociaux, le commerce ou le partage de l’espace public ? Et que devient la marche au milieu des vélos, trottinettes, transports collectifs et automobiles ? Les livres consacrés au sujet montrent vite que choisir un mode de déplacement revient aussi à faire un choix de société.

Le vélo n’était pas condamné à disparaître

Publié par Frédéric Héran, Le Retour de la bicyclette. Une histoire des déplacements urbains en Europe, de 1817 à 2050 reste l’un des ouvrages essentiels pour comprendre la situation actuelle. L’urbaniste et économiste remonte à la draisienne, suit la démocratisation spectaculaire de la bicyclette puis son recul pendant les Trente Glorieuses, lorsque les villes sont largement réorganisées autour de l’automobile. Il étudie ensuite son retour progressif à partir des années 1970, particulièrement en Europe du Nord.

Son analyse démonte au passage une idée persistante : la place du vélo ne dépend pas seulement du climat ou du relief. Elle résulte aussi de décisions politiques. Modération de la circulation automobile, continuité des itinéraires, stationnement, articulation avec les transports collectifs et sécurité participent à construire — ou à empêcher — une pratique quotidienne. Le succès actuel apparaît alors moins spontané qu’il n’y paraît.

Olivier Razemon poursuit cette réflexion dans Le Pouvoir de la pédale. Comment le vélo transforme nos sociétés cabossées. Publié en 2014 puis proposé dans une édition de poche revue et enrichie, l’essai envisage la bicyclette sous des angles économiques, sanitaires, écologiques et urbains. Le vélo y est présenté comme un mode de transport particulièrement adapté aux déplacements de quelques kilomètres, tout en restant entouré de préjugés que l’auteur entreprend de déconstruire.

Pédaler est aussi une pratique sociale

La publication en 2025 de Sociologie du vélo, de David Sayagh, montre à quel point le sujet a changé d’échelle. Le chercheur ne s’intéresse pas seulement au développement des infrastructures. Il étudie les différences de pratiques selon l’âge, le genre, le milieu social ou le territoire, ainsi que le rôle de la famille, des institutions, des médias et des objets dans l’apprentissage et l’usage de la bicyclette.

Ce déplacement du regard est précieux. Le développement cyclable ne signifie pas nécessairement que tout le monde se met à pédaler dans les mêmes conditions. Accès à un vélo, sentiment de sécurité, distance domicile-travail, organisation familiale ou aménagement du territoire continuent de produire de fortes différences. Le vélo devient ainsi un révélateur des usages de la ville autant qu’un moyen de les transformer.

Avec Pourquoi pas le vélo ? Envie d’une France cyclable, paru en 2021, Stein van Oosteren adopte une démarche plus militante. Ce Néerlandais installé en France revient notamment sur la transformation des Pays-Bas, eux-mêmes très dépendants de l’automobile dans les années 1970. Pour lui, le développement du vélo relève d’abord d’une volonté collective et politique : il faut modifier l’espace public et les habitudes plutôt que considérer les pratiques comme définitivement inscrites dans une culture nationale.

La question peut également être abordée avec davantage d’humour. Dans Petit traité de vélosophie, publié initialement en 2000 puis adapté en bande dessinée en 2020, Didier Tronchet défend le vélo comme moyen de transport et comme manière différente de parcourir la ville. Crevaisons, circulation automobile, effort physique et contrariétés quotidiennes nourrissent un éloge volontairement drôle de la bicyclette.

Trottinettes et vélos partagés : qui contrôle la mobilité ?

L’essor des mobilités dites « douces » ne se résume cependant plus à la bicyclette personnelle. Vélos en libre-service, autopartage puis trottinettes électriques ont fait entrer dans les rues de nouveaux acteurs, souvent privés et internationaux.

Dans Les Mobilités partagées. Régulation politique et capitalisme urbain, Maxime Huré analyse cette transformation sur le temps long. Son travail s’intéresse à la relation entre collectivités et entreprises privées ainsi qu’aux effets politiques et sociaux de ces nouveaux services. Le livre revient notamment sur l’irruption des flottes de trottinettes électriques et sur les conflits qu’elles ont provoqués dans l’espace urbain.

Voilà un point essentiel : l’apparition d’un véhicule nouveau ne résout pas automatiquement la question des déplacements. Elle oblige à décider qui occupe la chaussée, où l’on stationne, quelles règles s’imposent aux opérateurs et comment protéger piétons et usagers vulnérables. Les tensions autour des trottinettes ont rendu particulièrement visible cette bataille pour quelques mètres carrés d’espace public.

Et la marche dans tout cela ?

La mobilité la plus élémentaire reste aussi la plus facilement oubliée. Avec Éloge de la marche, paru en 2000 et réédité depuis, David Le Breton s’éloigne de la seule question des transports pour réfléchir à ce que marcher fait à notre rapport au temps, aux lieux et au corps. Dans Marcher la vie. Un art tranquille du bonheur, publié en 2020 puis réédité en poche, il poursuit cette réflexion dans un monde toujours plus technologique.

Ce retour à la marche rencontre désormais les politiques publiques. Les déplacements piétons sont de plus en plus intégrés aux réflexions sur la mobilité urbaine. La ville ne se pense donc plus uniquement véhicule par véhicule, mais dans l’articulation entre marche, bicyclette, transports collectifs et autres solutions de proximité.

Les livres disent finalement quelque chose que les statistiques mesurent moins facilement. Le développement du vélo et des nouvelles mobilités ne consiste pas seulement à remplacer un moyen de transport par un autre. Il modifie les usages de la rue, les rapports entre habitants, les choix d’aménagement et notre perception de la distance.

Après avoir longtemps organisé les villes autour de l’automobile, nous recommençons à discuter de la place à accorder à chaque manière de se déplacer. Et cette discussion, désormais, remplit aussi les rayons des librairies.

Crédits illustration Pexels CC 0

Par Publicommuniqué

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