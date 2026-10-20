Youssef Badr ciblé par Frontières : son éditrice appelle les libraires à la mobilisation

« En tant qu'éditeur, il est de notre responsabilité de nous tenir aux côtés de nos auteurs, de défendre leur liberté de parole et de ne jamais les laisser seuls face à de telles campagnes. » Dans un message adressé aux libraires, Manon Viard prend publiquement la défense de Youssef Badr, dont sa maison a publié l'essai Pour une justice aux 1000 visages : Le mythe français de l'égalité des chances, en septembre 2025.

La directrice générale des éditions de l'Aube dit son inquiétude : « Aujourd'hui, nous souhaitons vous alerter sur la situation que traverse Youssef et vous appeler, à votre tour, à lui témoigner votre soutien. » Elle estime qu' : « au-delà de sa personne, ce sont aussi les valeurs de diversité, de pluralisme, d'inclusion et de respect qu'il porte et défend qui sont visées. »

Le courrier invite ainsi les professionnels du livre à faire preuve d'une solidarité visible, alors que l'affaire a déjà suscité de nombreuses réactions dans la magistrature. Pour l'éditrice, la défense d'un auteur ne saurait s'arrêter à la publication de son ouvrage.

Un livre sur l'égalité des chances, devenu central dans la polémique

Paru le 2 septembre 2025 dans la collection La Société du compromis, dirigée par l'ancien secrétaire général de la CFDT Laurent Berger, Pour une justice aux 1000 visages mêle récit personnel et réflexion sur les inégalités d'accès aux professions juridiques.

Fils d'immigrés marocains, Youssef Badr y raconte son parcours jusqu'à la magistrature, les obstacles rencontrés et les préjugés auxquels il a été confronté. L'ouvrage interroge la promesse républicaine de méritocratie : comment envisager de devenir juge, avocat ou juriste lorsqu'aucune personne de son entourage n'exerce ces métiers ?

Le livre, publié avec le concours de Benoît Joxe, s'intéresse aussi aux barrières sociales et symboliques qui éloignent certains jeunes des carrières judiciaires. Il plaide pour une meilleure représentation de la société française au sein des institutions chargées de rendre la justice.

Cette réflexion prolonge l'engagement associatif de son auteur. Ancien porte-parole du ministère de la Justice, Youssef Badr a fondé en 2021 La Courte Échelle, une association qui accompagne des étudiants, notamment issus de milieux modestes, en les mettant en relation avec des professionnels du droit.

Le magazine Frontières présente ces activités publiques comme autant d'indices d'un engagement politique susceptible de remettre en cause son impartialité.

Pourquoi Frontières s'attaque au magistrat

Pour comprendre cette nouvelle confrontation, il faut revenir au 18 juin 2026. Le tribunal correctionnel de Bobigny, dans une formation de trois magistrats présidée par Youssef Badr, condamne ce jour-là Erik Tegnér, directeur du média Frontières, à six mois de prison avec sursis et 10.000 € d'amende. L'affaire concerne la publication, en janvier 2025, d'un numéro consacré à l'immigration dans lequel Frontières désignait nommément des avocats spécialisés en droit des étrangers, présentés comme responsables d'une prétendue « invasion migratoire ».

La juridiction a retenu le délit de divulgation d'informations personnelles exposant autrui à un risque direct d'atteinte à sa personne ou à ses biens. Dix avocats s'étaient constitués parties civiles. Comme le rappelle le barreau de Paris, plusieurs professionnels visés avaient ensuite reçu des insultes et des menaces.

Erik Tegnér a contesté cette condamnation, qu'il juge attentatoire à la liberté de la presse, et a interjeté appel. La décision n'est donc pas définitive. Dans les jours suivant le jugement, Youssef Badr est lui-même pris pour cible sur les réseaux sociaux. Le procès avait suscité de vives réactions parmi les soutiens du directeur de Frontières, qui mettaient déjà en cause l'impartialité du magistrat.

Le 30 juin, le Conseil de l'ordre du barreau de Paris lui apportait officiellement son soutien, dénonçant les insultes racistes et les menaces reçues après le jugement. Il rappelait notamment que la possibilité pour les magistrats de juger sans crainte de représailles constitue une garantie de l'indépendance de la justice.

Une nouvelle couverture, de nouvelles menaces

La polémique reprend à la mi-octobre : Frontières publie un numéro consacré à Youssef Badr, dont le portrait occupe la couverture, accompagné des mentions « Justice politique » et « L'énigme Youssef Badr ». Sur 24 pages, le magazine revient sur d'anciennes prises de parole, publications sur les réseaux sociaux et interventions médiatiques du juge. Il lui reproche notamment ses positions en faveur de la diversité et de la lutte contre les discriminations, qu'il juge susceptibles de soulever une question d'impartialité.

Youssef Badr répond publiquement le 14 octobre, dans un texte de deux pages diffusé sur X. « Vous pouvez répéter partout que je suis un juge politisé : je ne le suis pas », affirme-t-il notamment. Il dénonce une mise en cause personnelle qui dépasse, selon lui, la critique légitime d'une décision de justice.

Erik Tegnér défend, de son côté, la légitimité de son enquête. « Il n'y a pas de propos qui seraient une incitation à la haine », affirme-t-il auprès de l'AFP. Il estime que présenter la publication comme une attaque contre le magistrat revient à remettre en cause la liberté de la presse. Dans son éditorial, il condamne également les insultes racistes et les menaces.

Le contexte médiatique a par ailleurs évolué : depuis septembre 2026, Lagardère News, dans le giron de Vincent Bolloré, détient 25 % de la société éditrice de Frontières. Le média bénéficie également, depuis février 2026, de sa propre émission sur CNews, 100 % Frontières, présentée par Gauthier Le Bret, avec Erik Tegnér comme chroniqueur principal.

La justice ouvre une enquête

Le 15 octobre, Jacques Boulard, premier président de la cour d'appel de Paris, exprime sa « très vive inquiétude » face aux attaques visant Youssef Badr, qu'il juge « inédites et très préoccupantes » par leur ampleur et leur persistance. Il rappelle que la liberté de critiquer une décision de justice ne saurait justifier une mise en cause personnelle du magistrat qui l'a rendue.

Le Conseil supérieur de la magistrature alerte également sur un risque de déstabilisation de l'institution judiciaire. Anne Auclair-Rabinovitch, présidente du tribunal de Bobigny, souligne auprès de l'AFP qu'une justice démocratique ne peut fonctionner si ses magistrats redoutent des représailles pour avoir exercé leurs fonctions.

Le 15 octobre, le garde des Sceaux Gérald Darmanin annonce avoir personnellement appelé Youssef Badr pour lui apporter son soutien. « Aucun magistrat ne doit être menacé ou insulté dans une démocratie fière de son État de droit », écrit-il sur X. Le lendemain, le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une enquête pour cyberharcèlement, après une nouvelle vague de messages visant Youssef Badr.

Les investigations, confiées à l'Office central de lutte contre les crimes de haine, concernent notamment des faits présumés de harcèlement en ligne à caractère raciste ou religieux. Elles portent aussi sur des menaces de mort ou d'atteintes aux biens dirigées contre un dépositaire de l'autorité publique.

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« Il nous semble essentiel que la solidarité soit forte et visible face à ces attaques venues de l'extrême droite », insiste de son côté Manon Viard, qui voit dans cette mobilisation une responsabilité dépassant les seules institutions judiciaires. L'éditrice conclut : « Youssef ne doit pas se sentir seul face à cela. Personne ne devrait avoir à se sentir seul face à cela. »

Crédits photo : Youssef Badr

Par Hocine Bouhadjera

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