Heathen(s), un manga fantasy inspiré de la Grèce antique

Après le succès de Pilgrim, financé en 2022 sur Ulule à plus de 2000 % de son objectif, l'auteur et traductrice Shindo revient avec Heathen(s), un deuxième one-shot qui se déroule dans le même univers que son premier manga. La campagne de financement participatif a démarré le 15 septembre 2026. Elle dépasse aujourd'hui les 300 % de l'objectif, avec plus de 70 contributeurs et huit paliers de dépassement débloqués. L'ouvrage sortira en décembre 2026.

Heathen(s) s'inscrit dans un univers fantasy inspiré par la Grèce antique. Dans un pays où les prêtres détiennent le monopole de la magie, Xenos est le premier étranger à maîtriser des pouvoirs divins, au point de devenir le disciple du Hierophant. Quand une mission l'amène à reprendre contact avec son peuple d'origine, entre deux nations au bord de la guerre, Xenos se retrouve face à un dilemme qu'on ne souhaiterait à personne. Car on ne devrait jamais avoir à choisir son camp.

Heathen(s) est une histoire qui s'adresse à un large public (conseillé à partir de 10 ans) : les enfants aimeront suivre les aventures du jeune héros là où les adultes y trouveront un récit qui aborde des thèmes comme l'identité, le sentiment d'appartenance et la tolérance.

Au format 12 x 18 cm, Heathen(s) compte 206 pages, dont deux pages en couleurs. Publié en autoédition, il s'agit du deuxième préquel d'Aerials, la série sur laquelle Shindo travaille depuis 2002 et dont la sortie est prévue pour 2027.

La campagne invite plusieurs artistes du milieu du manga français : Reno Lemaire, auteur de Dreamland (dont l'adaptation animée sera diffusée à partir du 17 octobre 2026) et de Free Quest (Pika Édition), signe une illustration de Thyia, le personnage féminin principal. Shonen, auteur d'Outlaw Players (Ki-oon) et dessinateur de Dark Souls Redemption (Mana Books), dessine une histoire courte inédite avec les personnages de Heathen(s).

Michaël Almodovar, auteur des Torches d'Arkylon, réalise une illustration exclusive offerte en bonus dans chaque tome, et Loui, auteur de Red Flowers (Glénat), dessine une jaquette alternative pour le volume. Un artbook collectif réunit en outre une trentaine d'auteurs et illustrateurs invités, qui réinterprètent les personnages dans leur style.

Shindo est également traductrice de manga depuis 2001 (sous son vrai nom : Fédoua Lamodière), notamment sur Dragon Ball, Seven Deadly Sins, Jujutsu Kaisen, Ranma ½ et Sailor Moon. Formée au japonais à l'INALCO, elle s'est lancée dans la création de manga en 2020 avec Pilgrim, après plus de vingt ans passés à élaborer le scénario d'Aerials dans sa tête.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

Contact :