Avec Originators, Chanel invente le “The Voice” du livre… sans télévision

D’ordinaire, les prix littéraires arrivent une fois le livre publié. Le Women’s Prize Trust a choisi d’intervenir avant cette étape, avec l’appui de Chanel. Baptisée Originators, cette initiative doit permettre à cinq romancières installées aux États-Unis de travailler sur leur manuscrit avec une écrivaine confirmée, tout en rencontrant des professionnels de l’édition.

Les candidatures ont ouvert le 30 septembre et l'ensemble du dispositif a été présenté à New York en octobre, rapporte Publishing Perspectives le 19 octobre. À mi-chemin entre un concours littéraire et un programme de mentorat, Originators retiendra cinq romancières parmi les candidatures reçues. Toutes bénéficieront d’un accompagnement personnalisé, sans élimination successive ainsi qu'un chèque de 5000 dollars, de Chanel.

Une dotation supplémentaire de 5000 $ sera attribuée à l’une d’elles au printemps 2027, lors d’une cérémonie à New York. À ce sommes s’ajoutent des rencontres avec des spécialistes du livre et des industries culturelles, destinées à aider les autrices à affiner leur projet et à le présenter aux professionnels. L’objectif reste toutefois moins de départager les participantes que de faciliter leur entrée dans le monde de l’édition.

Un manuscrit en cours suffit pour candidater

Les modalités publiées par le Women’s Prize Trust sont extrêmement précises. Les candidates doivent avoir au moins 21 ans, résider aux États-Unis et écrire en anglais. La citoyenneté américaine n’est pas obligatoire, bien qu'elles doivent demeurer sur le territoire jusqu’au 31 mai 2027. Le roman soumis, destiné aux adultes, ne doit pas avoir été publié. Les autrices déjà représentées par un agent littéraire sont exclues, mais une publication antérieure en revue ou l’autoédition d’un autre texte ne font pas obstacle à la candidature.

Nul besoin d’avoir achevé son récit : il faut envoyer ses premières pages, jusqu’à 5 000 mots, ainsi qu’un synopsis de 500 à 1 000 mots. Une notice biographique complète le dossier. L’inscription est gratuite et limitée à une proposition par personne. Les candidatures ferment le 30 novembre 2026, à 18 h 59, heure de New York.

Pour départager les participantes, le Women’s Prize Trust a réuni cinq personnalités de la fiction anglophone. A. M. Homes, lauréate du Women’s Prize for Fiction 2013 pour May We Be Forgiven, préside le jury.

Elle sera entourée de Virginia Evans, récompensée en 2026 pour The Correspondent, de V. V. Ganeshananthan, distinguée en 2024 pour Brotherless Night, et de Tayari Jones, primée en 2019 pour An American Marriage. Nicole Krauss, finaliste du même prix à deux reprises, complète cette équipe. Après plusieurs étapes de sélection, vingt dossiers lui seront soumis, avant le choix des cinq bénéficiaires.

« La vie d’un écrivain n’est pas facile », observe A. M. Homes dansla présentation du jury. Elle y rappelle combien la confiance accordée par ses enseignants et ses mentors a compté dans son propre parcours. Les romancières retenues seront chacune associées à une membre du jury pour développer leur projet et préparer sa présentation au monde littéraire.

Un modèle britannique adapté aux États-Unis

Originators prolonge l’expérience de Discoveries, programme du Women’s Prize Trust lancé en 2020 pour les femmes écrivant au Royaume-Uni et en Irlande. L’organisme indique que, sur 96 autrices ayant suivi son accompagnement intensif au cours des cinq premières années, 20 % ont signé un contrat pour leur premier roman et plus d’un tiers ont trouvé un agent. Ces chiffres concernent Discoveries : Originators, qui débute, ne dispose encore d’aucun bilan comparable.

Pour Chanel, ce partenariat américain s’ajoute à des initiatives déjà menées en France, notamment les Rendez-vous littéraires rue Cambon et le Prix littéraire du Nouvel Obs. Soutenue par la maison de couture, cette dernière distinction est dotée de 20 000 euros et accompagne une autrice après la parution de son premier livre, comme le rappelait ActuaLitté en septembre. Originators déplace le soutien à une étape antérieure : celle d’un roman qui cherche encore à être publié.

Claire Shanahan, directrice exécutive du Women’s Prize Trust, met en avant « la communauté et le soutien des pairs » dans le développement d’une carrière. Les cinq participantes seront réunies au printemps 2027 à New York pour une rencontre avec le jury et l’annonce de la bénéficiaire de la dotation supplémentaire. Leurs frais de déplacement et d’hébergement seront couverts par l’organisation.

De la musique avant toute chose, Coco ?

Les liens entre Chanel et la littérature ne datent pas de ce partenariat américain. Depuis 2021, la maison organise les Rendez-vous littéraires rue Cambon, une série de rencontres consacrées à l’écriture et à l’émancipation féminine, notamment portées par Charlotte Casiraghi. Leïla Slimani, Camille Laurens, Siri Hustvedt, Marie NDiaye ou encore Rachel Cusk y ont participé. À travers ces échanges, Chanel entend prolonger l’intérêt de sa fondatrice pour les lettres, tout en donnant une visibilité particulière aux écrivaines contemporaines.

Cet engagement passe aussi par un soutien financier à la création. Depuis 2024, Chanel accompagne le Prix littéraire du Nouvel Obs, doté de 20 000 euros et destiné à aider une autrice ayant publié un premier livre à poursuivre son parcours. La maison participe également au festival parisien MOT pour Mots, organisé par Le Monde, Le Nouvel Obs et Télérama. Ces initiatives associent valorisation des œuvres, rencontres avec le public et accompagnement de nouvelles voix littéraires.

Chanel possède par ailleurs un ancrage plus direct dans l’industrie du livre. En 2021, la maison a acquis la librairie 7L, fondée par Karl Lagerfeld en 1999, rue de Lille à Paris. Spécialisée dans les arts visuels, elle accueille également les Éditions 7L, créées en 2001 par le couturier et relancées en 2023. Leur catalogue réunit notamment photographie, mode, littérature et rééditions d’ouvrages rares. Après avoir développé ces activités en France, Chanel étend ainsi son soutien aux carrières littéraires aux États-Unis avec Originators, en intervenant cette fois avant même la publication d’un premier roman.

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Par Cécile Mazin

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