Une chanteuse peut-elle empêcher la diffusion d'une enquête qui la met en cause ?

Le conflit autour de Todo a la luz prend une dimension internationale. Le 19 octobre, l’Association internationale des éditeurs (IPA) a apporté son soutien à Penguin Random House Grupo Editorial, aux prises avec l’Institut mexicain de la propriété industrielle (IMPI). L’organisation a joint un mémoire au recours judiciaire de la maison contre une mesure restreignant la diffusion de cette enquête publiée en août 2024 chez Grijalbo.

Son autrice, Karla de la Cuesta, est avocate, militante contre la traite des êtres humains et elle-même survivante d’abus. Sous-titré El caso criminal que México dejó en la oscuridad (« L’affaire criminelle que le Mexique a laissée dans l’ombre »), son ouvrage revient sur le dossier du producteur Sergio Andrade et les accusations de violences et d’exploitation visant des adolescentes et de jeunes femmes.

Il croise archives judiciaires, témoignages et sources de presse. Gloria Trevi, également mise en cause à l’époque, avait été acquittée en septembre 2004 des accusations de viol, d’enlèvement et de corruption de mineurs, en raison de preuves jugées insuffisantes.

D’après les chiffres communiqués à El Economista, le tirage initial de 3000 exemplaires a été porté à environ 7000 au fil des réimpressions. Le titre est aussi disponible en formats numérique et audio.

Le droit à l’image au centre du litige

La procédure débute peu après la publication : les représentants de Gloria Trevi demandent à l’IMPI de restreindre la circulation du livre, contestant l’emploi de son nom et de ses photographies sans consentement. L’institut lève d’abord les mesures provisoires, avant d’adopter une position différente. Le 27 juillet 2026, il ordonne au groupe de supprimer ces références et lui inflige une amende, avec la possibilité de nouvelles sanctions si la commercialisation se poursuit.

Penguin Random House dépose un recours en annulation le 31 août devant le Tribunal fédéral de justice administrative (TFJA). Admise début septembre, la requête s’accompagne d’une suspension des effets de la résolution : l’enquête peut rester en librairie et le paiement de l’amende est gelé. Rien n’est encore décidé sur le fond.

Pour Quetzalli de la Concha, responsable juridique et des droits d’auteur du groupe, il s’agit d’une « pure censure ». Et l’IPA rapporte son avertissement : la décision créerait un « droit de veto » au bénéfice de toute personne citée dans une investigation journalistique. Une telle interprétation, soutient-elle, soumettrait à autorisation préalable les enquêtes portant sur des figures publiques.

L’article 74 du règlement mexicain relatif au droit d’auteur prévoit pourtant que l’utilisation de l’image d’une personne sans son accord ne constitue pas une infraction commerciale lorsqu’elle poursuit un objectif informatif ou journalistique, ou relève de la liberté d’expression. L’éditeur estime que l’IMPI a ignoré cet élément ; c’est précisément l’un des points que devra examiner la juridiction.

Une affaire suivie au-delà du Mexique

Gloria Trevi récuse, de son côté, toute volonté d’empêcher la presse de travailler. Dans une déclaration publiée sur Instagram, relayée par Animal MX, elle juge les informations de l’ouvrage mensongères, accuse Penguin Random House de tirer profit de sa notoriété et assure vouloir empêcher l’exploitation commerciale non autorisée de son identité. Elle maintient ses démarches contre l’autrice et la maison d’édition.

Le 29 septembre, la Chambre nationale de l’industrie éditoriale mexicaine (CANIEM) s’inquiétait déjà des conséquences d’un tel raisonnement pour les biographies, les travaux historiques et les publications d’investigation. Le 2 octobre, PEN International rappelait qu’environ un tiers du contenu rassemble des témoignages de victimes. Sur la foi d’informations qui lui ont été transmises, l’organisation faisait également état de plus de dix procédures liées au livre et aux récits qu’il contient.

Jessica Sänger, présidente du comité de l’IPA pour la liberté de publier, voit dans ce dossier une illustration des « procédures-bâillons » auxquelles sont confrontés auteurs et éditeurs d’ouvrages documentaires. L’association promet de soutenir Penguin Random House dans la bataille judiciaire toujours engagée contre l’IMPI.

Et par chez nous, comment ferait-on ?

En France, une affaire comparable relèverait d’un équilibre entre la liberté d’expression et les droits de la personnalité. L’article 9 du Code civil protège la vie privée, tandis que l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit la liberté d’informer. Citer une personnalité publique dans une enquête ne nécessite pas, en soi, son autorisation préalable. La reproduction de son image peut également être admise lorsqu’elle contribue à un débat d’intérêt général, sous réserve du respect de certaines conditions.

Dans un arrêt du 9 avril 2015, la Cour de cassation a ainsi reconnu que la liberté d’expression pouvait justifier la divulgation, dans un livre, d’informations touchant à la vie privée d’une personnalité. Les magistrats apprécient notamment la notoriété de l’intéressé, l’intérêt public du sujet et la proportionnalité de l’atteinte à ses droits.

Si Todo a la luz avait été publié en France, Gloria Trevi aurait néanmoins pu saisir la justice pour atteinte à la vie privée ou au droit à l’image, voire engager une action en diffamation sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, si elle estimait que des faits portant atteinte à son honneur lui étaient imputés. L’éditeur aurait notamment pu invoquer le caractère d’intérêt général de l’enquête, sa base factuelle et le sérieux du travail journalistique.

La présentation des accusations anciennes et de l’acquittement de la chanteuse aurait constitué un élément particulièrement important dans l’appréciation du litige. Selon les atteintes établies, le juge pourrait ordonner une rectification, accorder des dommages et intérêts ou, dans certaines circonstances, restreindre la diffusion.

L’article 9 du Code civil permet même d’intervenir en référé pour faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée. Une interdiction du livre ne serait toutefois pas automatique : elle devrait répondre à une nécessité démontrée et respecter le principe de proportionnalité.

Crédits photo : Club Mañana, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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