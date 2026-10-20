Prix Landerneau : L214 interdite de manifester devant la cérémonie d'E.Leclerc

C’est au restaurant Frivole, au 8, rue Jean-Goujon, dans le 8e arrondissement de Paris, que se tient la remise du Prix Landerneau des lecteurs 2026. Parmi les invités attendus figurent Michel-Édouard Leclerc, des représentants du monde de l’édition et le lauréat ou la lauréate de cette édition.

À proximité, les bénévoles de L214 prévoient de diffuser sur un grand écran des images tournées dans dix élevages porcins fournissant E.Leclerc. Une banderole reprendra le slogan devenu familier de leurs mobilisations : « E.Leclerc vous raconte des histoires ». Des tracts seront également distribués pour interpeller les participants à la cérémonie.

Cinquième mobilisation en un an, la première à faire l’objet d’une interdiction préfectorale devant un prix Landerneau, et toujours la même accusation : le géant de la distribution utiliserait le prestige des livres pour soigner son image, sans prendre les engagements réclamés par L214 concernant les pratiques d’élevage de ses fournisseurs. Cette fois encore, Michel-Édouard Leclerc est directement interpellé.

Un an de manifestations, quatre prix littéraires ciblés

La scène rappelle celle du 21 octobre 2025. Devant le restaurant Roxo/Les Bains, dans le 3e arrondissement de Paris, une quinzaine de militants de L214 avaient accueilli les invités du Prix Landerneau des lecteurs avec des pancartes dénonçant les pratiques d'élevage intensif. Ce soir-là, Laurent Mauvignier remportait la récompense pour La Maison vide (Minuit), quelques jours avant d'obtenir le prix Goncourt.

Marine Le Tallec, chargée de campagnes agroalimentaires de L214, justifiait alors : « Le Prix Landerneau est un prix prestigieux », avant de souligner le contraste entre les festivités et les conditions d'élevage dénoncées.

Depuis, L214 a ciblé chacune des remises des prix Landerneau : le 25 novembre 2025, l'association s'invitait au Prix Landerneau BD, au Carmen, à Paris, avec une bande dessinée de Layla Benabid dénonçant l'élevage intensif, distribuée aux invités. Les militants avaient échangé avec plusieurs personnalités du secteur, dont Catel, présidente du jury, ainsi qu'avec des éditeurs et des journalistes. Mais toujours pas avec Michel-Édouard Leclerc. « On souhaite ne plus avoir à aller à d'autres remises de Prix Landerneau… », confiait alors Marine Le Tallec à ActuaLitté.

Peine perdue. Le 11 février 2026, L214 revenait au Prix Landerneau Album Jeunesse, avec des peluches de cochons et des pancartes inspirées de l'univers enfantin. Le 11 mars, le Prix Landerneau Polar se transformait en scène de crime : blouses blanches, rubalise, silhouettes de cochons au sol et faux sang.

Une revendication inchangée

Au cœur de cette campagne figurent les enquêtes menées par L214 depuis mars 2024 dans dix élevages de cochons approvisionnant E.Leclerc. Deux exploitations avaient été mises en cause en 2024, à Malansac, dans le Morbihan, et à Saint-Carreuc, dans les Côtes-d'Armor. En mars 2025, l'association avait publié de nouvelles images tournées dans huit autres élevages bretons.

Selon L214, ces enquêtes révèlent des truies enfermées dans des cages étroites, des porcelets soumis à des mutilations routinières, des animaux malades ou blessés laissés sans soins, ainsi que des bâtiments insalubres et des cadavres abandonnés au milieu des animaux vivants. À la suite des révélations de mars 2025, L214 avait déposé huit plaintes pour mauvais traitements. Des enquêtes judiciaires avaient été ouvertes par les parquets de Saint-Brieuc et de Saint-Malo.

Pour rappel, l'enfermement de truies dans certaines cages demeure autorisé par la réglementation, dans des conditions déterminées. En revanche, la coupe systématique des queues des porcelets, sans nécessité établie ni respect des conditions réglementaires, est interdite.

Depuis deux ans, L214 demande à E.Leclerc d'adopter le Pig Minimum Standards (PMS), un référentiel soutenu par plusieurs associations européennes de protection animale. Ses neuf critères doivent notamment conduire, d'ici 2030, à la suppression des cages individuelles pour les truies, à l'abandon des mutilations, à l'amélioration des surfaces disponibles, à la mise à disposition de litière et à des contrôles indépendants.

Des entreprises comme Marie Blachère, Big Fernand, Maison Kayser ou encore Waffle Factory ont déjà annoncé leur adhésion à ce référentiel. Pour L214, le poids d'E.Leclerc dans la grande distribution française lui donne une responsabilité particulière : en modifiant ses exigences d'approvisionnement, l'enseigne pourrait entraîner une évolution des pratiques de ses fournisseurs.

Marine Le Tallec insiste, ce 20 octobre : « E.Leclerc doit ouvrir un nouveau chapitre et s'engager contre le pire de l'élevage intensif des cochons comme d'autres entreprises l'ont déjà fait. »

E.Leclerc avait jugé les exigences de L214 irréalisables

L'enseigne a déjà exprimé des réserves sur les demandes de l'association. En mars 2025, interrogé par le média Vert après la publication des images de huit élevages, E.Leclerc justifiait son refus d'adopter le Pig Minimum Standards par des contraintes matérielles jugées trop importantes pour les éleveurs, qui devraient, selon l'enseigne, transformer profondément leurs installations.

De son côté, Kermené, filiale d'E.Leclerc depuis 1978, spécialisée dans l'abattage, la découpe et la transformation de viande destinée aux magasins de l'enseigne, dans une déclaration transmise à l'AFP, avait condamné les mauvais traitements dénoncés, sous réserve que les faits soient établis, et annonçait des vérifications, avec la possibilité de rompre définitivement ses relations commerciales avec les éleveurs concernés.

L214 estime de son côté que la suspension de relations commerciales avec certains élevages, après la publication de ses enquêtes, ne remplace pas une politique générale d'approvisionnement. En mai 2025, elle avait également dénoncé une mise en demeure adressée par E.Leclerc visant ses actions et ses supports de communication. Sollicité par ActuaLitté, E.Leclerc n'avait pas souhaité commenter les accusations formulées par L214.

La littérature, une vitrine culturelle contestée

La cible de L214 n'est pas anodine. Créé en 2016 à l'initiative de Michel-Édouard Leclerc, le Prix Landerneau des lecteurs s'appuie sur un réseau de libraires et de lecteurs répartis dans toute la France. Pour cette édition 2026, les quatre finalistes ont été sélectionnés par les libraires des Espaces Culturels E.Leclerc, avant d'être soumis à un jury de 200 lecteurs.

Les quatre romans encore en lice sont Nos vies sauvages, de Hemley Boum (Gallimard), Ne cherche pas le chaos, de Marion Brunet (Albin Michel), Stay Free, de Patrice Jean (Le Cherche Midi), et Chronique d'un royaume perdu, d'Ananda Devi (Grasset). Le jury est présidé cette année par Adélaïde de Clermont-Tonnerre, aux côtés de Michel-Édouard Leclerc.

Le prix constitue aussi un instrument de visibilité pour le réseau des Espaces Culturels, qui compte 233 établissements. L'association conteste justement le bénéfice d'image qu'E.Leclerc retire, selon elle, de ces distinctions. Elle considère qu'une entreprise investissant dans la vie culturelle doit aussi répondre des conséquences de ses activités commerciales. Dans cette perspective, l'association espère mobiliser les écrivains, éditeurs, libraires et lecteurs présents à la cérémonie.

Des lecteurs et créateurs de contenu interpellés

La contestation se poursuit également sur les réseaux sociaux : le 13 octobre, la créatrice de contenu littéraire Margorito, suivie par plus de 31.000 personnes sur Instagram et 44.000 sur YouTube, a publié une vidéo invitant E.Leclerc à revoir sa politique d'approvisionnement.

« Puisque la littérature est censée être un art de l'empathie qui nous aide à nous mettre à la place des autres et notamment des plus faibles, nous demandons au groupe E.Leclerc de cesser de s'approvisionner dans des élevages où les truies sont élevées en cage, et où les porcelets sont systématiquement mutilés », explique-t-elle.

La créatrice de contenu dénonce également ce qu'elle considère comme une « instrumentalisation de la littérature », invitant les lectrices et lecteurs à se saisir de cette question.

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Pour L214, cette mobilisation du public littéraire doit désormais produire davantage que des échanges avec les invités ou une visibilité médiatique. Après cinq mobilisations à l'occasion des prix Landerneau, l'association attend une modification concrète de la politique d'approvisionnement d'E.Leclerc.

Crédits photo : mobilisation de L214 devant la remise du Prix Landerneau des lecteurs, le 21 octobre à Paris, devant le restaurant Roxo/Les Bains, à proximité de la cérémonie littéraire organisée par les Espaces culturels E.Leclerc (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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