Le propriétaire d’Editis bientôt maître de la Fnac : Bruxelles donne son feu vert

Le dernier obstacle réglementaire est levé : Fnac Darty et EP FR HoldCo, la société par laquelle le groupe de Daniel Křetínský mène son offre publique d’achat, ont annoncé, ce 20 octobre, avoir obtenu l’autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations.

Cette décision constitue la « dernière autorisation attendue de l'opération », précisent les deux entreprises dans leur communiqué commun. L'Autorité des marchés financiers (AMF) doit désormais publier le calendrier définitif de l'offre, avec une clôture prévue début novembre 2026.

Le succès de l’OPA dépend encore des actionnaires. Daniel Křetínský, qui détient déjà 28,5 % du capital par l'intermédiaire de Vesa Equity Investment, doit dépasser les 50 %. Une inconnue demeure : la décision de Ceconomy, deuxième actionnaire de Fnac Darty avec 21,9 %, qui n’a pas encore annoncé si elle apporterait ses titres à l’offre.

Une opération à plus d'un milliard d'euros

L'offensive remonte au 26 janvier 2026 : EP Group proposait alors de racheter les actions Fnac Darty à 36 € l'unité, valorisant le distributeur à un peu plus d'un milliard d'euros. Le conseil d'administration avait rendu un avis favorable unanime en mars. L'AMF avait ensuite déclaré l'offre conforme le 7 mai, permettant son ouverture cinq jours plus tard.

Entre-temps, plusieurs autorisations avaient été obtenues : celle de Bercy au titre des investissements étrangers en France, le 26 mars, puis celle de la Commission européenne concernant les subventions étrangères, le 4 mai. Le contrôle européen des concentrations constituait la dernière étape réglementaire.

Le montant proposé a été ajusté après le versement, le 5 juin, d'un dividende de 1 € par action. L'offre porte désormais sur 35 € par titre. L’offre prévoit également le rachat, à 81,16 € pièce, de titres financiers que leurs détenteurs peuvent convertir en actions Fnac Darty.

Le cabinet Ledouble, désigné comme expert indépendant, a jugé les conditions financières équitables pour les actionnaires et les détenteurs d'obligations convertibles. EP Group a par ailleurs indiqué ne pas envisager de retrait obligatoire des titres ni de sortie de Fnac Darty de la Bourse de Paris.

La Fnac, un acteur majeur de la vente de livres

Pour l'industrie du livre, l'opération dépasse largement le secteur de l'électronique et de l'électroménager. La Fnac se présente comme le premier libraire de France et revendique près de 50 millions de livres vendus en 2025.

Comme le rappelait ActuaLitté en mai, les produits éditoriaux représentaient 1,373 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2025, soit 13,3 % de l'activité totale de Fnac Darty. Cette catégorie comprend toutefois plusieurs familles de produits culturels, et pas uniquement les livres.

Le premier semestre 2026 a confirmé les difficultés de ce secteur. Les produits éditoriaux ont enregistré une baisse de 8,5 % de leurs ventes, à 508,4 millions d'euros. Fnac Darty signalait également un recul du livre, sans communiquer de chiffre précis pour cette seule activité.

La place de l'enseigne demeure néanmoins déterminante pour les éditeurs. Ses magasins et ses plateformes de vente en ligne assurent la diffusion de dizaines de millions d'ouvrages. Les choix d'assortiment, les mises en avant, les commandes et les réassorts peuvent peser directement sur la carrière commerciale d'un titre.

Editis et Fnac Darty sous un même contrôle

Daniel Křetínský détient déjà Editis, acquis auprès de Vivendi en novembre 2023, par l'intermédiaire d'International Media Invest. Le groupe rassemble notamment Robert Laffont, Plon, Julliard, Nathan et Bordas, ainsi que des activités de diffusion et de distribution. Avec Fnac Darty, l'homme d'affaires contrôlerait donc à la fois un important producteur de livres et l'un de leurs principaux circuits de commercialisation.

Ce rapprochement avait déjà provoqué des inquiétudes en 2023. Vincent Montagne, alors président du Syndicat national de l'édition, mettait en garde contre l'accès potentiel aux données commerciales des maisons concurrentes d'Editis. Il évoquait notamment le « secret des affaires » des éditeurs.

Denis Olivennes, qui accompagnait alors Daniel Křetínský dans son acquisition d'Editis, avait cherché à rassurer la profession. Il affirmait notamment que l'homme d'affaires « n'avait pas de projet de prise de contrôle de la Fnac ». Trois ans plus tard, ce projet arrive à son terme.

Le sujet est celui de l'intégration verticale : un même actionnaire contrôle plusieurs étapes de la chaîne du livre, depuis l'édition jusqu'à la vente au lecteur. Cette organisation n'est pas interdite en elle-même, mais pose la question de l'égalité de traitement entre les éditeurs, notamment dans les conditions commerciales, les mises en avant et l'accès aux informations sur les ventes.

Dès 2023, en autorisant le rachat d’Editis, la Commission européenne avait précisé qu’une éventuelle prise de contrôle de Fnac Darty par Daniel Křetínský nécessiterait un nouvel examen des risques concurrentiels. Dans sa notification du 24 septembre 2026, elle rappelait les activités d’Editis et de Fnac Darty dans la chaîne du livre. Cet examen est désormais achevé, Bruxelles estimant que l’opération ne soulève pas de problème de concurrence.

L'indépendance de la Fnac en question

Les représentants du personnel avaient eux aussi soulevé le problème. Dans un avis adopté à l'unanimité le 24 février 2026 et reproduit dans la documentation officielle de l'OPA, le comité de groupe Fnac Darty s'inquiétait des conséquences du rapprochement avec Editis.

Il estimait que la question de « l'indépendance éditoriale de Fnac Darty » se poserait nécessairement en cas d'autorisation européenne, rappelant que cette indépendance avait historiquement participé à l'identité de l'enseigne. Le comité insistait sur la nécessité de garantir « une séparation stricte d'avec Editis », tout en relevant que les modalités de cette séparation ne lui avaient pas été communiquées.

Il exprimait par ailleurs des réserves concernant l'emploi. EP Group avait indiqué vouloir maintenir pendant un an la politique actuelle de Fnac Darty en matière d’emploi et de conditions de travail, sans prendre d’engagement au-delà. Il promettait en revanche de conserver en France le siège social et le centre de décision de Fnac Darty.

Dans les documents de l'OPA, EP Group affirme ne prévoir aucune fusion ni réorganisation juridique entre Fnac Darty et ses autres entreprises. Le groupe n'anticipe pas non plus de rapprochement économique majeur, même s'il souhaite encourager les coopérations entre ses différentes sociétés.

La Commission européenne, qui avait identifié les liens entre Fnac Darty et Editis, estime que l'opération ne soulève pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact limité sur les marchés concernés. Le communiqué du 20 octobre ne précise toutefois pas si des garanties particulières ont été exigées pour préserver l'indépendance commerciale de la Fnac. Le texte détaillé de la décision n'est pas encore disponible publiquement.

JD.com, l'autre acteur de l'équation

La prise de contrôle de Fnac Darty intervient également dans un contexte de recomposition de son actionnariat. Le distributeur allemand Ceconomy, propriétaire des enseignes MediaMarkt et Saturn, détient plus de 20 % du capital du groupe français. Or Ceconomy fait lui-même l'objet d'une offre d'acquisition du géant chinois du commerce électronique JD.com. Si cette transaction aboutit, ce dernier deviendrait indirectement le deuxième actionnaire de Fnac Darty.

La situation a conduit les autorités françaises à encadrer l'éventuelle influence du groupe chinois. JD.com s'est engagé à rester un actionnaire passif, sans participer à la gouvernance ni à la gestion de Fnac Darty.

Bruxelles a parallèlement ouvert, le 28 mai, une enquête approfondie sur le projet d'acquisition de Ceconomy. La Commission cherche à déterminer si JD.com a bénéficié de subventions chinoises susceptibles de fausser la concurrence européenne. Le groupe conteste ces soupçons.

Cette procédure est distincte de l'OPA de Daniel Křetínský sur Fnac Darty. Son échéance provisoire a été reportée au 4 novembre 2026. Dans son avis de février, le comité de groupe Fnac Darty estimait d'ailleurs que l'offre d'EP Group répondait probablement au risque d'une prise de contrôle de l'entreprise par JD.com.

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Le calendrier de l'OPA entre désormais dans sa dernière phase. Une fois la date de clôture fixée par l'AMF, les résultats permettront de savoir si EP Group a réuni suffisamment d'actions pour dépasser 50 % du capital ou des droits de vote. En cas de succès, Daniel Křetínský deviendra l'actionnaire de contrôle de Fnac Darty, sans retrait de la Bourse annoncé.

Photographie : La rentrée littéraire à la Fnac, en 2025 (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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