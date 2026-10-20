L’Ined victime d’une cyberattaque au cours du week-end

L'Institut national d'études démographiques (INED) a subi une cyberattaque qui paralyse toutes ses infrastructures informatiques. L’incident a été détecté le samedi 17 octobre 2026 par le service des systèmes d’information de l’établissement. Éditeur d'ouvrages scientifiques depuis 1945, date de sa création, son catalogue est riche de plus de 350 titres.
Le 20/10/2026 à 16:58 par Dépêche
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20/10/2026 à 16:58
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Tout est mis en œuvre pour restaurer en toute sécurité l’environnement informatique et permettre une reprise de l’activité dans les meilleurs délais.
Le service des systèmes d’information de l’Ined a détecté une intrusion sur ses serveurs samedi 17 octobre 2026. Dès lors, une cellule de crise a été constituée et les autorités compétentes, dont les ministères de tutelle et l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ont été informées, ainsi que la CNIL. Par ailleurs, l’Ined a porté plainte.
Des mesures de sécurité immédiates ont été prises, notamment l’isolement du système d’information de l’institut afin de limiter les risques de propagation.
Des investigations et analyses techniques sont en cours, afin de déterminer quel a été le vecteur de l’attaque et les conditions favorables pour une restauration des services informatiques : accès aux données, messagerie, site web de l’institut…
L’Ined tiendra ses partenaires informés de l’évolution de la situation et les remercie de leur compréhension, de même ses autres usagers, parmi lesquels les internautes.
Crédits photo : Julio Lopez / Unsplash
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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Livres numérisés, archives, articles scientifiques : le PDF s’est imposé partout, sans toujours être facile à exploiter. OCR, traduction et conversion permettent désormais de retrouver, comprendre et réutiliser plus simplement les textes qu’il contient.
17/08/2026, 17:23
Kobo retrouve les magasins américains. Best Buy commercialise depuis août une sélection de liseuses et d’accessoires du groupe canadien, propriété du japonais Rakuten, deux ans après la fin d’un partenariat peu concluant avec Walmart. Le retour tombe à point nommé : Michael Tamblyn, directeur général de Kobo, affirme que les ventes de la marque aux États-Unis ont doublé en 2025, puis de nouveau en 2026. Sans publier les volumes correspondants, certes. Mais dans le royaume du Kindle, la concurrence reprend quelques couleurs.
17/08/2026, 16:37
Top ArticlesSarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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