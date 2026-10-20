L’Ined victime d’une cyberattaque au cours du week-end

Tout est mis en œuvre pour restaurer en toute sécurité l’environnement informatique et permettre une reprise de l’activité dans les meilleurs délais.

Le service des systèmes d’information de l’Ined a détecté une intrusion sur ses serveurs samedi 17 octobre 2026. Dès lors, une cellule de crise a été constituée et les autorités compétentes, dont les ministères de tutelle et l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ont été informées, ainsi que la CNIL. Par ailleurs, l’Ined a porté plainte.

Des mesures de sécurité immédiates ont été prises, notamment l’isolement du système d’information de l’institut afin de limiter les risques de propagation.

Des investigations et analyses techniques sont en cours, afin de déterminer quel a été le vecteur de l’attaque et les conditions favorables pour une restauration des services informatiques : accès aux données, messagerie, site web de l’institut…

L’Ined tiendra ses partenaires informés de l’évolution de la situation et les remercie de leur compréhension, de même ses autres usagers, parmi lesquels les internautes.

Crédits photo : Julio Lopez / Unsplash

Par Dépêche

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