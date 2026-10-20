Anne-Laure Béatrix passe du Louvre au Clos Lucé

Le château du Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci, accueille une nouvelle dirigeante. Depuis le 12 octobre 2026, Anne-Laure Béatrix occupe le poste de directrice générale déléguée de ce site patrimonial d'Indre-et-Loire, qui reçoit plus de 500 000 visiteurs chaque année, selon les chiffres de l'établissement.

Aux côtés de la direction, elle participera à la stratégie de développement du domaine, avec des responsabilités couvrant la programmation culturelle, la communication, les relations extérieures et la recherche de mécènes.

Une expérience acquise au musée du Louvre

Entre 2010 et 2022, Anne-Laure Béatrix a exercé plusieurs fonctions dans la communication et l'administration générale du Louvre. Elle a notamment accompagné des projets majeurs, parmi lesquels l'ouverture du département des Arts de l'Islam, celle du Louvre-Lens et l'inauguration du Louvre Abu Dhabi.

En 2019, elle avait également participé à la communication de la grande exposition consacrée à Léonard de Vinci, organisée pour le 500e anniversaire de sa mort. Un premier lien avec l'artiste dont elle rejoint aujourd'hui la dernière résidence.

Renforcer le rayonnement du Clos Lucé

Le nouveau poste d'Anne-Laure Béatrix s'inscrit dans les ambitions culturelles et touristiques du domaine. Outre ses collections et ses dispositifs consacrés aux inventions de Léonard de Vinci, le Clos Lucé développe une importante activité pédagogique, accueillant chaque année plus de 50 000 scolaires.

Son arrivée doit notamment contribuer à enrichir l'offre culturelle du château et à consolider ses partenariats, tout en poursuivant la valorisation de l'héritage artistique et scientifique du maître de la Renaissance.

Crédits photo : Wikimedia Commons, CC BY SA 4.0

Par Lina Tinel-Sebie

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