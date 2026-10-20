Gaz lacrymogènes dehors, Totoro dedans : drôle d'ouverture pour Ghibli à Paris

Au 15 Rue des Halles, les traces sont encore visibles : des éclats de verre, des morceaux de pancartes et les débris d'un Vélib' incendié témoignent encore des événements du week-end. Le 17 octobre, plusieurs mobilisations réunissant notamment lycéens, étudiants et Gilets jaunes ont eu lieu à Paris et dans toute la France.

Des dégradations ont également été signalées dans le secteur des Halles. Pourtant, devant la façade du pop-up Ghibli, la file s’allonge. Familles, amateurs d’animation japonaise et visiteurs étrangers patientent pour entrer.

Dès le premier jour, la boutique a dû s’adapter à la situation. Selon un agent de sécurité, les équipes ont fait entrer les visiteurs présents avant de fermer le magasin à deux reprises, alors que des gaz lacrymogènes envahissaient la rue.

Le lieu n’a toutefois pas été touché. Par précaution, une partie des décorations des vitrines a également été retirée afin de ne pas attirer davantage l’attention. « On attendait beaucoup plus de monde le samedi », confie une vendeuse, qui reconnaît que les événements ont pesé sur les ventes.

Pour les semaines à venir, l’incertitude demeure, même si les vacances scolaires et les fêtes de fin d’année pourraient attirer davantage de visiteurs. La boutique doit rester ouverte jusqu’au 3 janvier 2027.

Totoro, Porco Rosso et les souvenirs de famille

À l’intérieur, le contraste est saisissant. Le bois, les plantes grimpantes et les couleurs chaleureuses recréent l’atmosphère des films du Studio Ghibli. Sur les étagères, les peluches de Totoro côtoient celles du Sans-Visage, de Jiji, le chat de Kiki la petite sorcière, ou encore de Calcifer, le démon du feu du Château ambulant. Au mur, une grande enseigne « Maison Ghibli » surplombe les rayonnages de figurines, de papeterie et d’objets dérivés.

Devant les affiches, une famille s’attarde. « Moi, j’adore les Ghibli, et je suis heureuse de partager cette passion aujourd’hui avec mes enfants », raconte la mère. Son fils a déjà vu presque tous les films du studio : son préféré est Porco Rosso. Sa petite sœur préfère Mon voisin Totoro, confie-t-elle, sa peluche serrée dans les bras.

Un peu plus loin, Mathis et Louisa sont venus ensemble. « On adore tous les deux les animés, mais surtout les Ghibli », expliquent-ils. Le couple profite de cette visite avant son départ pour le Japon. D’autres visiteurs ont parcouru plusieurs heures de train pour assister à l’ouverture, rapporte une employée de rayon.

Une boutique éphémère pour prolonger la magie

Fondé en 1985 au Japon, notamment par Hayao Miyazaki et Isao Takahata, le Studio Ghibli a marqué plusieurs générations avec des films comme Mon voisin Totoro, Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoké et Le Château ambulant. La nature, l’enfance et la mémoire occupent une place importante dans ses histoires.

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Le pop-up parisien, consacré aux produits officiels de la Maison Ghibli, propose des accessoires du quotidien, mais aussi des objets plus singuliers inspirés de l’artisanat japonais. Rassemblant plusieurs centaines de références officielles, les peluches, objets de collection et livres permettent aux spectateurs de prolonger chez eux l'univers de leurs films préférés.

Dehors, les derniers stigmates du week-end rappellent les tensions qui ont accompagné l'ouverture. À l'intérieur, les visiteurs passent de Totoro à Chihiro, entre peluches et objets de collection. Et devant la boutique, la file ne désemplit pas.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Lina Tinel-Sebie

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