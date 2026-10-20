Gaz lacrymogènes dehors, Totoro dedans : drôle d'ouverture pour Ghibli à Paris

Ouverte le 17 octobre à Paris, la boutique éphémère de la Maison Ghibli a connu un premier week-end mouvementé. Malgré les manifestations, les fans sont au rendez-vous pour retrouver l’univers de Hayao Miyazaki.
Le 20/10/2026 à 16:43 par Lina Tinel-Sebie
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20/10/2026 à 16:43
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Au 15 Rue des Halles, les traces sont encore visibles : des éclats de verre, des morceaux de pancartes et les débris d'un Vélib' incendié témoignent encore des événements du week-end. Le 17 octobre, plusieurs mobilisations réunissant notamment lycéens, étudiants et Gilets jaunes ont eu lieu à Paris et dans toute la France.
Des dégradations ont également été signalées dans le secteur des Halles. Pourtant, devant la façade du pop-up Ghibli, la file s’allonge. Familles, amateurs d’animation japonaise et visiteurs étrangers patientent pour entrer.
Dès le premier jour, la boutique a dû s’adapter à la situation. Selon un agent de sécurité, les équipes ont fait entrer les visiteurs présents avant de fermer le magasin à deux reprises, alors que des gaz lacrymogènes envahissaient la rue.
Le lieu n’a toutefois pas été touché. Par précaution, une partie des décorations des vitrines a également été retirée afin de ne pas attirer davantage l’attention. « On attendait beaucoup plus de monde le samedi », confie une vendeuse, qui reconnaît que les événements ont pesé sur les ventes.
Pour les semaines à venir, l’incertitude demeure, même si les vacances scolaires et les fêtes de fin d’année pourraient attirer davantage de visiteurs. La boutique doit rester ouverte jusqu’au 3 janvier 2027.
À l’intérieur, le contraste est saisissant. Le bois, les plantes grimpantes et les couleurs chaleureuses recréent l’atmosphère des films du Studio Ghibli. Sur les étagères, les peluches de Totoro côtoient celles du Sans-Visage, de Jiji, le chat de Kiki la petite sorcière, ou encore de Calcifer, le démon du feu du Château ambulant. Au mur, une grande enseigne « Maison Ghibli » surplombe les rayonnages de figurines, de papeterie et d’objets dérivés.
Devant les affiches, une famille s’attarde. « Moi, j’adore les Ghibli, et je suis heureuse de partager cette passion aujourd’hui avec mes enfants », raconte la mère. Son fils a déjà vu presque tous les films du studio : son préféré est Porco Rosso. Sa petite sœur préfère Mon voisin Totoro, confie-t-elle, sa peluche serrée dans les bras.
Un peu plus loin, Mathis et Louisa sont venus ensemble. « On adore tous les deux les animés, mais surtout les Ghibli », expliquent-ils. Le couple profite de cette visite avant son départ pour le Japon. D’autres visiteurs ont parcouru plusieurs heures de train pour assister à l’ouverture, rapporte une employée de rayon.
Fondé en 1985 au Japon, notamment par Hayao Miyazaki et Isao Takahata, le Studio Ghibli a marqué plusieurs générations avec des films comme Mon voisin Totoro, Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoké et Le Château ambulant. La nature, l’enfance et la mémoire occupent une place importante dans ses histoires.
À LIRE - Le Studio Ghibli réserve un film inédit uniquement à son parc japonais
Le pop-up parisien, consacré aux produits officiels de la Maison Ghibli, propose des accessoires du quotidien, mais aussi des objets plus singuliers inspirés de l’artisanat japonais. Rassemblant plusieurs centaines de références officielles, les peluches, objets de collection et livres permettent aux spectateurs de prolonger chez eux l'univers de leurs films préférés.
Dehors, les derniers stigmates du week-end rappellent les tensions qui ont accompagné l'ouverture. À l'intérieur, les visiteurs passent de Totoro à Chihiro, entre peluches et objets de collection. Et devant la boutique, la file ne désemplit pas.
Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Lina Tinel-Sebie
Contact : avantparution@actualitte.com
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11/10/2026, 08:00
Un livre à couverture rose lui a révélé, enfant, que lire permettait d'imaginer d'autres existences. Rencontrée samedi 10 octobre au salon Lire en Poche, à Gradignan, Djaïli Amadou Amal raconte cette découverte, le refuge trouvé dans l'écriture et le passage de la littérature à l'action. À travers Le Harem du roi, récemment paru en poche, et Espoir, son récit autobiographique, l'écrivaine camerounaise remonte aux origines de son engagement.
10/10/2026, 17:45
Au salon Lire en Poche de Gradignan, Maylis de Kerangal revient sur Jour de ressac, désormais disponible chez Folio. Le Havre, ville de son enfance, lui permet d’écrire une part d’elle-même sans transformer la narratrice en double. Entre mémoire des lieux, gestes du quotidien et réflexion sur l’intelligence artificielle, la romancière défend une littérature attentive à la justesse du regard, à la beauté et à la liberté de la fiction.
10/10/2026, 17:33
Un prosecco avec des glaçons, des enfants heureux, un roman qu'on pourrait écrire sans paniquer : Michèle Pedinielli ne manque pas d'idéaux. Rencontrée au festival Lire en Poche, à Gradignan, la romancière décline le thème « Soif d'idéal » en trois portraits : la femme, l'autrice et la révoltée. Trois aspirations qui oscillent entre humour et inquiétude, jusqu'à cette envie, aussi simple à formuler que difficile à satisfaire : ne plus avoir peur.
10/10/2026, 12:07
Correctrice au Monde depuis une vingtaine d’années, Muriel Gilbert veille sur des règles dont elle connaît pourtant les transformations. Rencontrée au salon Lire en Poche de Gradignan, où elle présente Le Petit Gilbert, la chroniqueuse de RTL revient sur la féminisation des noms de métiers, les expressions qui changent de sens et les accommodements parfois nécessaires avec la norme. Un métier où corriger ne signifie pas toujours avoir le dernier mot.
10/10/2026, 09:49
La littérature demande beaucoup au corps humain. Courir derrière un train, traverser un désert, accoucher, saigner abondamment, tomber amoureux sous une pluie battante ou mourir après quatre cents pages ne semble poser aucune difficulté particulière. Aller aux toilettes, en revanche, embarrasse manifestement la narration.
10/10/2026, 07:00
Née dans le mirage du Bosphore plutôt que sur le Parnasse, la turquerie fut pour la littérature française une tentation plus qu’un sujet : regarder l’Orient pour mieux se voir. De Molière à Loti, cette muse ambiguë n’a cessé d’éclairer nos imaginaires et nos contradictions. Par Amel Aït-Hamouda.
09/10/2026, 15:49
Et si Paris cachait, dans ses monuments, des symboles que nous ne savons plus regarder ? Dans Le Paris alchimique, publié chez Trajectoire, Émilie et Nicolas Meillerais Gallois proposent de redécouvrir la capitale à travers l'alchimie et la spiritualité chrétienne. Des sculptures de Notre-Dame aux tapisseries de La Dame à la licorne, leur guide mêle promenade, découverte du patrimoine et réflexion sur la transformation de soi.
09/10/2026, 15:01
La France fait moins d’enfants, et les effets du basculement débordent déjà les maternités. Nouveau congé de naissance, recul annoncé de 1,7 million d’élèves d’ici 2035, solde naturel négatif en Provence : trois actualités que La grève des naissances, d’Hervé Le Bras, permet de relire autrement, en interrogeant l’efficacité des politiques familiales, le poids des inégalités et les conséquences territoriales de la dénatalité en France aujourd’hui.
09/10/2026, 10:56
Une proposition de loi venue de la droite du Sénat entend supprimer, purement et simplement, le Centre national du livre (CNL), au nom d'une lutte contre « l'agencification » de l'État. Plusieurs acteurs du secteur du livre rappellent cependant son rôle crucial dans le soutien à la création et à la diversité, dont le Club 99, Fédération des festivals Bd et arts associés, dans une tribune reproduite ci-dessous.
09/10/2026, 08:28
19 organisations représentant les artistes-auteurs, parmi lesquelles la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Ligue des auteurs professionnels et le Syndicat des écrivains de langue française, signent une tribune contre les divisions de leur profession. Elles dénoncent les inégalités de traitement entre les différentes catégories de créateurs et appellent à défendre collectivement leurs droits sociaux, économiques et professionnels.
08/10/2026, 14:50
Dix mois après avoir quitté la librairie, Elsa continue pourtant d’enchaîner les livres. Mais à force de lire sans interruption, une question s’impose : est-ce encore l’envie de lire, ou simplement une habitude devenue refuge ? Entre pile à lire, achats compulsifs, peur du vide et plaisir intact de certaines découvertes, ce billet interroge avec franchise ce que nos lectures disent parfois de nous — et de nos automatismes.
08/10/2026, 09:00
Exclusif - C'est à en perdre son latin : cette fois, les Modernes siègent sous la Coupole. Deux prix de poésie de l’Académie française sont contestés pour avoir couronné des écritures qui prennent leurs aises avec la versification régulière. Anton Goubier, jeune étudiant en lettres classiques, réclame la règle, le grand médiéviste et Immortel Michel Zink, 81 ans, lui répond que le classique n’a jamais cessé de bouger.
07/10/2026, 17:00
Bookys, plateforme pirate diffusant des livres, des revues et des magazines protégés par le droit d'auteur, est visée par une demande de blocage portée par le Syndicat national de l'édition (SNE) et l'Alliance de la presse d'information générale. Adressée aux fournisseurs d'accès à internet, l'assignation ouvre la voie à d'autres actions, comme des mesures contre les sites miroirs ou les prestataires de paiement.
07/10/2026, 16:57
Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. Lorsqu’il n’écrit pas ses propres histoires, il étudie celles des autres. Chercheur à l’Université Toulouse Jean Jaurès, spécialiste de Neil Gaiman, du fantastique, de la bande dessinée et des cultures populaires, il a fait de l’analyse des récits un autre versant de son travail. Ces recherches ont directement nourri Grand-Guignol, de la construction des ambiances au goût pour une documentation fouillée.
07/10/2026, 14:35
Top ArticlesSarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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