Elle a passé sa vie à se taire : sa fille découvre une autre histoire

Dans un placard, une boîte conserve une photographie et une adresse. Jade commence à tirer le fil, sans même savoir ce qu’elle cherche. Cette découverte oblige surtout la narratrice à reconsidérer son enfance américaine : les repas coréens dont elle avait honte à l’école, une différence qu’elle reprochait à sa mère. Chez ses grands-parents paternels, les albums avaient gardé la mémoire d’une enfance heureuse ; une question surgit, implacable : « où donc ma mère avait-elle laissé les traces de sa jeunesse ? » Cette absence ébranle tout ce que Jade croyait connaître.

Oh Yoonhee construit alors un livre à deux voix et à deux époques. Aux souvenirs de Jade, situés principalement en 2019, succède la parole de Young-suk, dans la Corée des années 1970. Puis le mouvement s’inverse : celle qui se taisait peut enfin raconter. La recherche d’un secret familial devient la restitution d’un destin féminin pris dans la pauvreté et la présence militaire américaine.

À l’âge où l’on pourrait encore s’attarder sous les cerisiers, Young-suk admire « une chute de neige rose » ; bientôt, le travail domestique et la nécessité de survivre l’entraînent bien loin de cette douceur. Ces quelques pétales rendent la violence à venir plus saisissante.

Au cœur de cette histoire se trouve la condition des yanggongju, femmes vivant près des bases américaines, appelées avec mépris « princesses des Occidentaux ». L’autrice montre l’engrenage des dettes, la prostitution sous contrainte, les humiliations administratives et la réprobation sociale. Pourtant, entre les femmes s’inventent des fidélités, des protections, des conversations autour d’un livre. Un désir de lecture, une bague gardée précieusement, un repas partagé deviennent autant de façons de résister à l’effacement.

La grande justesse du roman réside dans ce qu’il fait des détails ordinaires. « La cuisine, unique fierté de ma mère » : motif de honte pour l’enfant, elle devient une langue maternelle que nul ne lui avait traduite. Une remarque, plus tard, frappe par sa simplicité : « à la fin, il ne nous reste que des photos. » Et les silences, surtout, qui protègent autant qu’ils blessent. La mère ne trouve pas les mots ; la fille n’a longtemps pas su poser les questions. Chacune ignore la solitude de l’autre.

Dans la traduction de Lim Yeong-hee, la phrase avance sans bruit, attentive aux sensations, aux regards esquivés et aux mots que personne n’ose prononcer. Quelques épisodes soulignent lourdement le chagrin ; ils laissent néanmoins apparaître la mécanique historique qui le produit. Lorsque Young-suk reconnaît : « Pour m’en préserver, j’élève un mur entre le monde et moi. », l’attitude que Jade prenait pour de la froideur change soudain de signification. Ce n’est pas une énigme psychologique à résoudre. C’est une stratégie de survie.

À LIRE - Un royaume, des démons et une héroïne qui veut enfin être libre

Oh Yoonhee ne propose ni réparation miraculeuse ni tribunal rétrospectif. Elle restitue à une mère la part de jeunesse, de désir et de dignité que la condition maternelle avait rendue invisible. Une voix longtemps étouffée trouve ainsi sa place. Et une pensée demeure : aimer quelqu’un ne garantit jamais qu’on ait pris le temps de le connaître vraiment.

Par Lucy L.

Contact : contact@actualitte.com