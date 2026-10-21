Une nuit en taxi à Paris pour raconter toute l’histoire du monde

Noé a dix-sept ans. Après quatorze mois de traitements contre un lymphome, il vient de quitter l’hôpital. Son corps reprend lentement possession du mouvement. Lisa, elle, risque de perdre sa licence de taxi. Tous deux s’offrent une nuit pour avancer.

« Je vais lui raconter le monde. » L’ambition pourrait faire sourire. Toute l’histoire humaine en une nuit et quelques kilomètres ? Pierre Antoine relève le pari en organisant vingt-quatre étapes parisiennes, chacune attachée à un lieu et à une question. Devant le musée de l’Homme, la Vénus de Lespugue ouvre une réflexion sur le besoin de créer.

Aux arènes de Lutèce, il est question des lois et de la cité. Notre-Dame convoque le temps long des bâtisseurs ; le Louvre, celui des puissants ; la Bastille, les contradictions de la liberté. Puis viennent les gares, les cimetières, la ville contemporaine.

Sur le papier, l’idée ressemble à un cours ambulant. Heureusement, Paris ne se laisse pas enseigner aussi facilement. Lisa ne récite pas une leçon : elle parle en conduisant, répond aux objections, s’interrompt pour un feu rouge ou un passant.

Noé questionne sans révérence, compare les siècles aux écrans et aux sons qu’il fabrique sur son téléphone. Entre deux monuments, ils croisent des inconnus dont les paroles déplacent la conversation. La capitale interrompt sans cesse le programme, comme elle sait si bien le faire.

Mais la vraie histoire circule entre les sièges avant. Lisa note le pas un peu ralenti de Noé, ses gestes précautionneux, l’énergie qu’il dépense à prétendre aller bien. Aimer, ici, c’est « Apprendre à voir sans en avoir l’air. » Le livre trouve ses pages les plus touchantes dans cette pudeur active. La maladie ne vaut pas certificat de sagesse et le garçon n’est pas transformé en petit philosophe exemplaire. Il demeure drôle, parfois cassant, sensible aux déceptions adolescentes.

« La chimio, ça t’apprend à encaisser des trucs de ouf. » Elle ne vous apprend pas pour autant comment attendre un père qui promet trop et vient trop peu.

Au fil des arrêts, quelque chose se retourne. Lisa croyait posséder une réserve de connaissances à offrir ; elle découvre que les questions de Noé l’obligent à regarder sa propre histoire. Les statues, les gares et les pierres tombales ne sont pas de simples supports pédagogiques : ils ouvrent des portes vers ce qu’elle taisait, les renoncements, les liens distendus, les choix remis au lendemain.

Au Père-Lachaise, la dignité des vies autrefois anonymes devient « Une révolution silencieuse ». Devant Paris nocturne, surgit cette distinction : « Disparaître et ne plus être vu, c’est différent. » L’Histoire élargit le présent sans effacer la peur de demain.

Cette abondance possède son revers. Certaines séquences accumulent les dates, les noms et les explications avec une facilité de guide-conférencier ; la mécanique des haltes paraît parfois trop bien réglée pour une nuit aussi fragile. La vulgarisation est assumée ; le dialogue l’allège. Une plaisanterie relance la scène ; un silence fait mieux qu’une démonstration. La formule de Noé, « Faire du beau avec ce qu’on a sous la main. », finit par décrire le roman lui-même.

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Ce voyage n’offre aucune réponse facile à la maladie ou aux absences. Il demande ce que l’on peut transmettre quand on ne maîtrise ni le temps restant ni l’avenir de ceux qu’on aime. Sa réponse tient dans un siège de passager, une conversation qu’on ne brusque pas et ce que les histoires permettent encore : voir plus loin que son propre horizon.

Par Victor De Sepausy

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