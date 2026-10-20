Un royaume, des démons et une héroïne qui veut enfin être libre

Moorna est courtisane. Elle connaît les gestes, les sourires et les révérences qu’exige sa position, sans jamais confondre les politesses avec la liberté. Auprès d’elle, Malkra, son ami d’enfance, partage ce métier et la même façon d’opposer l’ironie à la violence des puissants. « Tu ressembles à un poulet ébouriffé », lui lance-t-elle au milieu des apprêts de la cour. Voilà le ton : S. K. Rostedt préfère les piques bien placées aux grands discours héroïques. Ses héros plaisantent, ont faim, transpirent, se trompent. Leur monde en devient plus concret.

Une enfance modeste, une adoption, des origines inconnues : Moorna n’a reçu aucune réponse aux questions que suscite son apparence. Elle se présente pourtant sans chercher à attendrir : « Je viens d’un petit village du Sud qui n’a même pas de nom. » Son sang mêlé la rend suspecte aux yeux d’une société où humains, elfes et créatures qualifiées de démons ne disposent ni des mêmes droits ni du même pouvoir.

Mais la cour, sous ses dorures, prépare autre chose qu’une fête. Commence un voyage à travers Remena, ses villes marchandes, ses forêts et ses territoires soumis à une magie organisée en cercles élémentaires.

Le récit gagne alors un second souffle. La carte prend vie ; les routes et les refuges montrent l’envers du royaume. À Moorna qui s’interroge sur leur odeur, Caïdas répond à propos des humains : « La sueur. La crasse. La mort, la fougue et la peur. » La menace démoniaque, les rivalités politiques et les savoirs détenus par les elfes composent une intrigue plus complexe qu’une simple quête de pouvoirs.

Et si le plus dangereux était celui qui décide qui mérite le nom de monstre ? À qui profite une légende qui condamne tout un peuple ? Derrière le merveilleux se dessine une réflexion accessible sur la peur, l’exploitation et la fabrication des hiérarchies.

Il y a aussi Caïdas, elfe aussi séduisant qu’exaspérant, dont les rencontres avec Moorna produisent de savoureuses étincelles. Face à son assurance insupportable, elle pose une limite : « je ne te vendrais pas un seul instant de ma vie. » La romance se construit moins sur une attraction aussitôt acceptée que sur des résistances, des méprises et une confiance difficile à négocier.

Les échanges possèdent du mordant ; les sous-entendus n’effacent pas le passé de la jeune femme. Même lorsqu’elle consent à être aidée, elle réclame son autonomie : « je veux de vraies réponses. »

En multipliant les points de vue, Rostedt donne une histoire à Malkra, à Caïdas et à ceux qui agissent loin des regards de Moorna. Ce choix enrichit les enjeux et permet d’entrevoir les mêmes événements depuis des positions inconciliables.

Il se paie parfois de détours : les explications sur les lignées, les éléments et les rapports de force ralentissent le mouvement, tandis que les joutes sentimentales empruntent à des ressorts familiers de la romantasy. Mais l’humour, le sens du dialogue et l’attention accordée aux êtres subalternes empêchent le vaste dispositif de se réduire à ses règles magiques.

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Ce qui retient finalement, c’est l’entêtement de Moorna à ne pas se laisser définir. La promesse d’un pouvoir retrouvé la tente ; elle prétend pourtant : « Je n’ai jamais d’attentes particulières, de toute façon. » Personne n’est dupe, pas même elle. Dans un monde prompt à classer les corps selon leur naissance et leur utilité, cette héroïne rugueuse cherche moins une couronne qu’une place qui ne lui serait pas assignée.

Et la route, évidemment, est loin d’avoir livré tous ses secrets.

Par Lucy L.

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