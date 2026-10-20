Matthieu de Boisséson revient au roman avec Trois sauvages

Agrégé de lettres modernes et diplômé de l’IEP Paris, il a enseigné dans plusieurs universités, en France et à l’étranger. Il publie son premier roman, Une amitié stellaire, chez Denoël en 1989. Suivent, Le Grand Chariot (Gallimard, 2002), Lumières du Sud-Ouest : Roland Barthes et 50 écrivains se racontent (Collectif, Le Festin, 2009), Échapper aux tueurs (Gallimard, 2011) et Défoncer la cage (Gallimard, 2016).

Un diptyque entre fiction et poésie

Échapper aux tueurs et Défoncer la cage forment un diptyque. Ce sont des livres de mélanges, où les nouvelles côtoient les poèmes et les essais. Les tueurs du premier titre désignent un ennemi qui rôde dans un monde « affadi ou pétrifié par la technique ».

Dans le second, la cage prend plusieurs formes : la prison, la folie, la dérision, l’anesthésie imposée par les objets techniques et les procédures de contrôle. L’auteur leur oppose la rêverie et le désir éperdu, dont la violence permet peut-être de défoncer la cage.

Pour lui, ces textes sont aussi des écritures parallèles, faisant écho à son travail de romancier.

Ce qu’en dit la critique

Dans la Quinzaine Littéraire, Annie Le Brun avait relevé dans le Grand Chariot « une décisive manière de lier violence et subtilité ».

Frédéric Beigbeder a vu dans Échapper aux tueurs « une sorte de chef-d’œuvre », « un recueil de fragments raffinés » (Le Figaro Magazine). En 2023 dans son Dictionnaire amoureux des écrivains d’aujourd’hui (Plon), il voit dans cette écriture une « résistance poétique » face à la brutalité ou à la fadeur de l’époque. En mai 2016, dans Sud Ouest, Olivier Mony écrivait à propos de Défoncer la cage : « Matthieu de Boisséson est ce secret-là que l’on voudrait garder pour soi par égoïsme de happy few ». Dans la revue Études, Laurence Werner-David salue « la concision saisissante, à la fois charnelle et mélancolique » de son écriture.

Trois sauvages, l’amour fou contre le monde

Louise, son frère Thomas et leur ami Joseph sont unis depuis l’enfance par un lien passionnel, qu’ils nomment parfois un « pacte d’innocence ».

Longtemps, la vie du trio semble tenir du conte de fées. Mais le monde contemporain finit par bouleverser cet équilibre. Louise, indépendante et rebelle, se voit écartée de l’université et de l’édition. Joseph traverse une épreuve qui ébranle leur univers. Thomas, humilié, engage alors pour les défendre le combat de sa vie.

Le roman évoque l’ambiguïté de l’innocence. L’amour fou est pour les trois personnages une seconde patrie, mais aussi l’expérience de la solitude et de la mort. Le récit lui offre pourtant une victoire fragile.

Trois sauvages, de Matthieu de Boisséson, Le Cherche Midi, parution le 12 novembre 2026, grand format broché. Sa bibliographie est sur le site de Matthieu de Boisséson.

Par Victor De Sepausy

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