Il a été moine, puis consultant : combien de vies peut-on traverser ?

Il suffit de parcourir sa biographie pour comprendre d’où vient cette conviction. Ouvrier chez Michelin à seize ans, puis moine bénédictin à la Pierre-qui-Vire, il quitte le monastère par amour, devient père de famille, travaille dans le conseil et l’économie numérique, avant de renouer avec ses racines juives. Plusieurs biographies semblent se télescoper. Il en sourit : « J’étais devenu un business-moine. » Pour lui, ces vies ne sont ni des volte-face ni des reniements. Chaque étape a laissé une empreinte ; aucune n’épuise l’identité de celui qui l’a traversée.

L’ouvrage se déploie de l’épreuve au retour, en passant par le choix, l’empathie, l’extase, le secret et le couple. Il puise dans la Bible, le Talmud, la mystique juive, la philosophie et la psychanalyse, convoque aussi les traditions chrétiennes et bouddhistes. On croise Abraham, Ovide, Maïmonide et les sages. L’ensemble pourrait prendre des allures d’inventaire. Le grain de blé unifie l’ensemble : perdre sa forme close, c’est accomplir sa promesse.

Le sérieux du sujet n’interdit heureusement pas de rire. À la grandeur du récit biblique, l’auteur oppose les contrariétés quotidiennes : « Abraham avait le mont Moriah. Nous avons WhatsApp. » Un message professionnel tardif ou une inquiétude domestique interrogent notre rapport à l’épreuve. Ces rapprochements empêchent de réserver la spiritualité aux monastères ou aux textes savants. Elle se cherche aussi dans les relations abîmées et les petites lâchetés du jour.

L’une des propositions les plus justes du livre lie responsabilité et liberté : « Je ne peux pas changer mon enfance. Mais je peux changer ce que j’en fais aujourd’hui. » Il ne s’agit ni de célébrer la souffrance ni de prétendre qu’une perte serait secrètement bénéfique. Didier Meïr Long raconte ses deuils, ses séparations, ses défaillances, et reconnaît qu’aucune lecture spirituelle n’abolit la douleur. La métamorphose n’efface pas l’événement ; elle déplace la manière de l’habiter. Ce refus des consolations automatiques donne du poids au témoignage.

Long insiste aussi : « Les récits religieux ne sont pas des naïvetés inventées par des imbéciles préscientifiques. » L’auteur y voit une grammaire de l’âme, qui donne des mots aux tourments intérieurs. Les pages consacrées au rabbin Haïm Harboun, à la conversation et à la téchouva — le retour — incarnent particulièrement bien cette approche. « Ce qui suit n’est donc pas un traité. » Une cuisine, un thé qui refroidit, une question retournée : la scène vaut une définition.

Reste le revers de cette générosité intellectuelle. À vouloir relier psychologie, sciences, traditions religieuses et actualité, certains passages glissent de l’analogie suggestive vers l’affirmation trop générale. Les considérations contemporaines des dernières pages appellent, notamment, une distance critique que l’élan du témoignage ne ménage pas toujours. Le lecteur peut accueillir la conviction spirituelle sans prendre chaque rapprochement pour un résultat établi. Distinguer conviction et démonstration reste nécessaire.

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« Nos métamorphoses ne sont pas des accidents de la vie. Elles en sont le sens. » L’affirmation dit l’élan de l’ouvrage ; sa force tient moins à cette certitude qu’à l’effort d’un homme pour relire ses ruptures sans renier celui qu’il fut. Un livre ample, parfois débordant, où la pensée vaut surtout lorsqu’elle accepte de rester une conversation ouverte.

Par Victor De Sepausy

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