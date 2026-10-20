Gautier Battistella, lauréat du Prix Lamartine 2026 pour Bocuse

« Les Départements sont dans le coeur des Français, car nous sommes au coeur de leur vie. Savoir d’où l’on vient, connaître le lieu où l’on a choisi de vivre : c’est un lien presque intime que chacun entretient avec ses racines, et je crois beaucoup à cette identité heureuse, née de l’attachement à sa terre », souligne François Sauvadet, président de Départements de France, dans un communiqué. « Il est important que la littérature mette en lumière cette “France profonde” au sens le plus noble du terme. »

Gautier Battistella nous plonge dans la fascinante histoire de Paul Bocuse, figure emblématique de la gastronomie française du xxe siècle. De ses racines familiales sur les rives de la Saône aux trois étoiles Michelin tant convoitées (il les conservera 53 ans, de 1965 à sa mort en 2018), ce roman biographique retrace le parcours d’un génie de la cuisine – et des affaires. - Le résumé de l'éditeur pour Bocuse

La remise du Prix Lamartine 2026 se tiendra le mercredi 21 octobre à 19h00, date anniversaire de la naissance d’Alphonse de Lamartine, au restaurant La Rotonde à Paris.

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Présidé par Éric Neuhoff, journaliste, écrivain, membre de l’Académie Française, le jury du Prix Lamartine réunit Florence Bertrand, docteur en droit privé, professeur à l’Université de Paris Dauphine et fondatrice d’un Institut de gestion en Patrimoine ; Dominique Caloni, ancien DGA d’un groupe d’édition ; Hubert Delaume, médecin généraliste en milieu rural ; Martine Gasquet-Daugreilh, ancienne députée et directrice de la Culture de la Ville de Nice ; Pierre Monzani, préfet hors classe ; Xavier Patier, haut- fonctionnaire et écrivain, et Bertrand de Saint Vincent, journaliste.

L'année dernière, le prix était revenu à L’Accident, de Jean-Paul Kauffmann (Éditions des Équateurs).

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Photographie : © JF PAGA

Par Dépêche

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