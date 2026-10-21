C’est là que j’ai rencontré mes principaux dealers : Bacquié et le Palais des Thés

Des Alcools aux Paradis artificiels, des Confessions d’un fumeur d’opium à Las Vegas Parano, on aura compris qu’à chaque auteur sa drogue — même si certains combinent, comme Bukowski qui ne se contente pas d’alcool bon marché : il lui faut aussi un petit pari aux courses hippiques de temps en temps.

Pour ma part, le produit chimique qui se rapprocherait le plus de l’ayahuasca de Burroughs ou de l’absinthe de Verlaine dans mon processus créatif et dans ma vie, c’est la théine. Pas totalement mais globalement quand même plutôt inoffensive. J’exagère même un peu le côté « substance addictive », puisque je suis tout autant friand de rooibos que de thé, et le premier ne contient pas de théine.

Donc pendant que les personnages de Grand-Guignol se gavaient de cocaïne, de Byrrh, de vin Mariani, etc., leur auteur les écrivait en sirotant son Earl Grey, son Nosy Bey, son Genmaicha Yama, son Plougastel de Baronny’s, son thé de Noël au temps des fêtes, son thé à la citrouille pendant le mois des masques, des ambiances spectrales et des Jack O’Lantern (mois où, opportunément, Grand-Guignol va sortir cette année).

Cette passion est née du temps désormais lointain où j’ai vécu un an à Belfast et travaillé dans deux écoles nord-irlandaises comme assistant de langue française. Ce n’était évidemment pas la commande coutumière lors des sorties au pub (très bonne bière du coin, cidre britannique dégueulasse, ou, bizarrement, beaucoup de Stella Artois…), mais à la maison, ou au cours des soirées entre assistants de langue. Et ce n’était même pas du bon thé.

Pas aussi atroce que la chose qui tient lieu de thé dans les machines à café des écoles et universités, mais vraiment pas une bonne boisson. English Breakfast. Pourtant, avec son goût brûlant vaguement aromatisé et ses propriétés reboostantes, ça faisait l’affaire pour quelqu’un qui, comme moi, adore tous les aliments aromatisés au café, mais déteste le café lui-même, sous sa forme liquide la plus courante.

Il a fallu ensuite le retour à Toulouse pour découvrir que ce brouet sombre, carboniseur de langue et brut de décoffrage, existait aussi sous une forme multiple et raffinée, un immense terrain d’exploration gustative, prétexte, presque comme un livre, à de multiples voyages statiques à travers le monde. C’est là que j’ai rencontré mes principaux dealers : Bacquié et le Palais des Thés.

Aujourd’hui, je suis donc le supposé expert qui partage de nouvelles saveurs infusées avec ses collègues intéressés pendant les longues réunions de travail ou les interminables surveillances, je suis celui à qui deux personnes, la même année, ont offert le Dictionnaire amoureux du thé pour son anniversaire.

Il y a même une des publications pour lesquelles j’écris régulièrement, et dont j’ai parlé dans un autre texte un peu plus tôt, qui porte un nom qui veut dire « thé » en cantonais : Cha (茶) : An Asian Literary Journal, donc c’est encore sous le signe de ma boisson-totem — et sous la houlette d’une autre amatrice de thé, de films et de littérature qui m’est très chère, l’extraordinaire poétesse et chercheuse hongkongaise Tammy Lai-Ming Ho, qui a fondé et dirige Cha — que j’ai l’occasion d’explorer d’autres fantastiques que ceux de mes recherches sur le monde anglophone, des littératures et des cultures d’Asie qui complètent mon travail sur la culture populaire des terres de l’Oncle Sam et de John Bull.

En somme, même si Grand-Guignol ne comporte pas, comme pour la musique, de liste de thés consommés pendant l’écriture, vous savez qu’une tasse d’eau fumante et colorée — souvent ma tasse « Cthulhu’s Insani-Tea ! » — était un constant compagnon de création alors que prenaient forme les déboires sanglants de la troupe du Grand-Guignol.

Les visions de cauchemar que vous découvrirez dans les pages du roman ne sont pas nées dans les brumes inquiétantes d’un bad trip ou d’un delirium tremens, telle une scène d’orgie meurtrière et décousue dans un roman cut-up de William Burroughs, ou une scène hallucinée de reportage gonzo d’Hunter Thompson, ou même certains des récits les plus éprouvants de Stephen King, qui n’a jamais fait mystère des problèmes de drogue et d’alcoolisme qui ont hanté sa jeunesse.

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Les horreurs de Grand-Guignol ont, à la place, pris forme dans la vapeur plus chaleureuse d’un sachet de mousseline qui infuse dans l’onde bouillante, et quand mon esprit arpentait le vieux Montmartre, mon palais transitionnait d’une excursion au Japon de jour (avec mettons un sencha ou un Genmaicha) à une virée en Afrique du Sud la nuit (temps du rooibos).

Ndlr : en prime, écoutez une lecture de Grand Guignol par son auteur :

Crédits photo © Cyril Camus

Par Auteur invité

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