Philippe Druillet × Enki Bilal : le catalogue de l’exposition Des Dieux et des Hommes en prévente

À travers cette rencontre, l’exposition explore notamment ce qui traverse leurs deux univers : la création de mythologies contemporaines. Monumentales, cosmiques et archaïques chez Philippe Druillet ; plus silencieuses, marquées par l’Histoire, les ruines et les traumatismes collectifs chez Enki Bilal.

Un catalogue pour prolonger la rencontre entre deux univers

Pensé dans le prolongement direct de l’exposition, le catalogue revient sur les œuvres et les parcours de Philippe Druillet et Enki Bilal, deux artistes qui ont chacun profondément contribué à faire évoluer les formes et les codes du 9e art.

À travers une riche iconographie et des textes consacrés à leurs œuvres, l’ouvrage propose une lecture croisée de leurs imaginaires, de ce qui les rapproche comme de ce qui les distingue.

Le catalogue accompagne ainsi le parti pris de l’exposition : non pas confronter les deux artistes, mais mettre leurs œuvres en dialogue et montrer comment, depuis plusieurs décennies, elles continuent d’influencer la bande dessinée, mais aussi le cinéma, l’illustration et plus largement la création contemporaine.

Des éditions exclusives proposées sur Ulule

Pour accompagner la sortie du catalogue, le Fonds Enki Bilal et les Éditions Barbier ont choisi de lancer une campagne de prévente sur Ulule.

Plusieurs éditions du catalogue y sont proposées, parmi lesquelles des éditions Early Bird en quantité limitée, disponibles uniquement au lancement de la campagne, avec deux couvertures exclusives : l’une consacrée à Enki Bilal, l’autre à Philippe Druillet.

La campagne permet également de découvrir différentes éditions et contreparties imaginées autour de l’exposition et des univers des deux artistes.

Cette prévente offre ainsi aux lecteurs, collectionneurs et amateurs de bande dessinée la possibilité de précommander le catalogue en avant-première et d’accéder à des éditions spécialement conçues pour le lancement.

Le Fonds Enki Bilal

Ouvert en juin 2026 au cœur du Marais, à Paris, le Fonds Enki Bilal est un lieu consacré à la création contemporaine, à la bande dessinée et aux arts graphiques.

Après une première exposition consacrée à Enki Bilal, le Fonds accueille à partir du 3 décembre « Des Dieux et des Hommes », réunissant pour la première fois en ses murs les œuvres de Philippe Druillet et Enki Bilal.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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