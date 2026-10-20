Makassar : Éditions Libre saisit la répression des fraudes pour récupérer ses livres

Dans un communiqué diffusé ce 20 octobre, Maître Victor Steinberg, avocat au barreau de Paris et conseil d’Éditions Libre, « a saisi ce jour la Direction départementale de la protection des populations d’Indre-et-Loire. Il s’agit d’un signalement de pratiques restrictives de concurrence, au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce ».

La démarche vise la SGE, également connue sous le nom de Clic Logistic, qui « stockait pour le compte du distributeur Makassar, aujourd’hui en procédure collective, les livres de nombreux éditeurs indépendants, qui en restent propriétaires », rappelle le conseil de la maison.

Selon Éditions Libre, l’entrepositaire conditionnerait la récupération de ses exemplaires à un paiement dépourvu de fondement contractuel, ainsi qu’à la signature d’une transaction par laquelle l’éditeur renoncerait à toute action et s’engagerait à la confidentialité. « D’autres éditeurs indépendants ont fait état publiquement de demandes comparables », souligne par ailleurs l’avocat.

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La liquidation judiciaire de Makassar, prononcée le 1er septembre 2026, avait contraint de nombreuses structures indépendantes à trouver de nouveaux partenaires pour assurer la commercialisation de leurs titres. Si plusieurs maisons ont depuis réorganisé leur diffusion et leur distribution, la récupération des livres conservés dans les entrepôts de Genillé, en Indre-et-Loire, demeure problématique pour certaines d’entre elles.

Dès l’été, des désaccords étaient apparus autour des modalités de transfert. Selon les documents consultés par ActuaLitté dans son enquête du 2 octobre, la SGE réclamait différents frais, notamment pour le stockage, le traitement et la préparation des ouvrages. Elle invoquait l’article 1948 du Code civil, relatif au droit de rétention du dépositaire, tandis que les éditeurs contestaient les sommes exigées, rappelant que leur ancien distributeur était le cocontractant de l’entreprise.

« Il n’y a pas de conflit nous opposant aux éditeurs de Makassar. Les parties prenantes œuvrent ensemble pour trouver une solution satisfaisante pour tout le monde. Au quotidien des éditeurs récupèrent leurs stocks que nous envoyons chez de nouveaux distributeurs. Il n’existe aucun conflit judiciaire opposant la SGE à un éditeur », assurait début octobre Charles-Henry d’Ocagne à ActuaLitté.

Représentant de Bookstore, société qui préside la SGE depuis 2013, il ajoutait : « L’évolution des conditions de restitution est le fruit d’amélioration suite à la demande d’éditeurs et aussi à la position définie par nos conseils en conformité avec la législation en vigueur. »

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Le signalement effectué pour le compte d’Éditions Libre ouvre désormais un nouveau volet du différend. Au-delà des facturations contestées, il interroge la légitimité des engagements exigés des maisons souhaitant récupérer leurs stocks, notamment la renonciation à tout recours. L’article L. 442-1 du Code de commerce vise notamment les avantages obtenus sans contrepartie ou manifestement disproportionnés au regard de celle-ci.

« Nous soumettons à l’administration la question de savoir si ces conditions constituent un avantage manifestement disproportionné imposé à des éditeurs privés de leur distributeur, à la veille de la période des ventes de fin d’année », conclut Me Victor Steinberg. Selon son communiqué, une mise en demeure a parallèlement été adressée à la Société Genilloise d’Entrepôt.

ActuaLitté a sollicité une réaction du représentant de Bookstore et mettra à jour l'article si une réponse nous parvient.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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