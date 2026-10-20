Il remonte le temps et découvre ses ancêtres réduits en esclavage

Dans Le collier de Méry Balompain, Gilbril va vivre le sort de ses frères de couleurs, des Africains arrachés à leurs terres puis réduits à l’état d’animaux serviles et domestiques pour le compte de riches propriétaires. Il va cependant grâce à un réseau qui se met en place, rejoindre les « Marrons », surnoms donnés aux esclaves en fuite, et aider à fonder une communauté d’hommes libres. Il va rencontrer sa femme et fonder une famille, il est à l’origine et à l’aboutissement de sa généalogie.

Méry Balompain évoque à travers ce roman, la lutte des esclaves dans les colonies anglophones. Les conditions sont particulièrement difficiles et insoutenables, les esclavagistes n’ont aucune considération pour les esclaves, les privant du statut d’êtres humains, ils sont considérés comme du bétail. L’autrice s’est appuyée sur différents ouvrages pour écrire d’une manière saisissante les brimades, les tortures et exécutions.

Ce n’est pas un livre témoignage, c’est un roman avec une trame narrative qui flirte parfois avec le surnaturel ou la science-fiction : Gilbril va vivre à la fois dans le Londres actuel et également en Jamaïque au XVIII, et l’épouse qu’il va aimer en Jamaïque, viendra à son tour dans notre monde pour malheureusement connaître une forme d’esclavagisme contemporain.

Des chaînes du passé aux formes d’asservissement du présent

L’histoire se répète-t-elle, semble-nous questionner Méry Balompain, sans doute, mais aujourd’hui le droit et la bienveillance des associations sont là pour rappeler que la dignité humaine est un acquis et que plus personne n’est autorisé d’asservir un tiers. Le roman oscille entre deux époques avec une colonne vertébrale : la famille.

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Nous sommes tous le fruit d’une histoire personnelle liée à la grande Histoire, des témoins anonymes, passifs ou engagés des événements survenus au cours de nos existences. Si nous devions rencontrer nos aïeux, ils seraient, comme les personnages du roman, assez surpris de la trajectoire de leur progéniture, probablement seraient — ils sont étonnés de l’évolution des meurs et de la technologie, mais seraient-ils fiers du chemin parcouru ?

Nous gardons en nous des gênes de ceux qui nous ont précédé, nous sommes de facto gardiens d’une mémoire invisible, un lien vertical qui alimente un arbre généalogique aux ramifications denses et nous œuvrons, Méry Balompain le souhaite à travers ses écrits, pour une meilleure et apaisée humanité. C’est notre devoir envers nos ancêtres.

Par Christian Dorsan

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