À Cannes, les grands hôtels s'ouvrent à la littérature en janvier 2027

Les salons des grands hôtels cannois deviendront des lieux d'échanges littéraires. Du 21 au 24 janvier 2027, le Festival littéraire de Cannes investira le Carlton, le Martinez, le Majestic, le Mondrian, le Belle Plage et le JW Marriott. Des manifestations sont également prévues à La Malmaison et à l'Espace Miramar. Le projet associe la Ville, le Syndicat des hôteliers et le réseau Rencontre des Auteurs Francophones, créé à New York en 2020.

Parmi les invités annoncés figurent Jean-Baptiste Andrea, Chantal Thomas, Éric-Emmanuel Schmitt, David Foenkinos, Anne Berest, Pierre Assouline, François-Henri Désérable, Line Papin, Hemley Boum et Susie Morgenstern. Thierry Frémaux, l'ancienne ministre de la Culture Françoise Nyssen, le musicien Dany Brillant et Jordan Mechner, créateur de Prince of Persia, doivent également participer.

Les organisateurs misent sur des formats moins conventionnels : speed dating littéraire, atelier d'écriture avec Marc Levy, goûter avec Susie Morgenstern, rétrogaming avec Jordan Mechner ou soirée associant auteurs et DJ. Le Grand Salon du Carlton accueillera des séances de dédicaces dans un décor de salon de thé. Des projections de films adaptés de livres et des rencontres entre littérature et autres arts sont aussi annoncées.

Les 21 et 22 janvier seront notamment consacrés aux scolaires cannois, plusieurs centaines d'élèves étant attendus à l'Espace Miramar et au Carlton. Les rendez-vous destinés au grand public se concentreront les 23 et 24 janvier. Une soirée fondatrice s'était déjà tenue au Carlton en janvier 2026 autour de Jean-Baptiste Andrea, prix Goncourt 2023.

L'accès au festival sera gratuit, à l'exception de certaines expériences comprenant boissons ou restauration. La programmation, encore susceptible d'évoluer, est disponible sur le site officiel de l'événement.

Crédits photo : la croisette - domaine public

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com