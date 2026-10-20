Originalité de l'oeuvre : vers une loi pour partager la charge de la preuve ?

Le droit français peut réserver des surprises, et pas forcément les plus agréables. Si le créateur ou la créatrice d'une œuvre voit cette dernière contrefaite et diffusée sans son autorisation, il ou elle peut ainsi être amené à devoir prouver à la justice que son œuvre est bien originale.

Cette condition, l'originalité, est strictement nécessaire pour qu'une œuvre bénéficie de la protection du droit d'auteur, lequel permet justement au titulaire d’interdire l’exploitation, la distribution ou la copie de cette même œuvre.

Or, apporter les preuves de cette originalité peut s'avérer être une opération délicate et les parties adverses, dans les cas de contrefaçon portés devant le tribunal, l'ont bien compris. Elles multiplient ainsi les contestations d'originalité, afin de contraindre les titulaires de droit à assumer la charge de la preuve : dans le droit français, la preuve incombe en effet à celui qui revendique un droit.

Cette difficulté est loin d'être nouvelle. En 2018, le ministère de la Culture avait ainsi confié une mission sur ce sujet au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), lequel avait rendu un rapport en fin d'année 2020.

Cosigné par Me Josée-Anne Bénazéraf et Valérie Barthez, il avait ouvert des pistes « dans l'optique exclusive de rétablir la bonne foi au cœur du procès en contrefaçon, afin d'éviter les contestations d'originalité formées de manière systématique et dilatoire, sans éluder pour autant, lorsqu'il a lieu d'être, le débat sur l'originalité ».

Parmi ces propositions, la modification de l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, afin d'y intégrer la notion d’originalité mais aussi y inscrire que « la contestation du défendeur doit être “qualifiée”, en ce sens qu'elle doit être motivée et doit conduire à faire naître un doute sérieux sur l'originalité ».

Nouvelle tentative au Sénat

La proposition de loi de la sénatrice Sylvie Robert (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, Ille-et-Vilaine) concrétise justement cette solution en avançant une nouvelle rédaction pour l'article 112-1 du CPI, laquelle préciserait : « Il appartient à celui qui conteste l’originalité d’une œuvre d’établir que son existence est affectée d’un doute sérieux et, en présence d’une contestation ainsi motivée, à celui qui revendique des droits sur l’œuvre d’identifier ce qui la caractérise. »

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La charge de la preuve serait ainsi partagée, puisque toute contestation nécessiterait dans un premier temps une motivation solide, appréciable par la justice. « Ainsi établie, la procédure apparaît équilibrée et respectueuse des droits de chaque partie. Les artistes-auteurs pourront de nouveau bénéficier d'une protection effective sous l'empire du droit d'auteur », indique la sénatrice dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi.

Le texte rappellera peut-être des souvenirs aux plus attentifs. En effet, il avait déjà été déposé par Sylvie Robert lors de la session parlementaire 2022-2023, ce qui avait alors suscité l'enthousiasme de plusieurs sociétés de gestion de droits d'auteur, comme la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP).

Le texte n'avait toutefois jamais atteint l'étape de l'examen par la commission de la culture... La PPL de 2023 étant devenue caduque, la sénatrice d'Ille-et-Vilaine remet le sujet sur la table.

Photographie : Le Sénat (Eric Patey, CC BY-NC-SA 2.0)

Par Antoine Oury

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