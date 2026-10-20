Originalité de l'oeuvre : vers une loi pour partager la charge de la preuve ?

Exclusif — Qu'est-ce que l'originalité ? Sous ses airs d'intitulé d'examen de philosophie, la question se pose aujourd'hui concrètement aux créateurs et créatrices lorsqu'ils tentent de faire sanctionner la production et la diffusion de contrefaçons. En effet, la charge de la preuve de l'originalité de l'œuvre leur revient intégralement, ce qui donne lieu à des procédures risquées, longues et souvent coûteuses. Une proposition de loi entend mieux partager cette charge probatoire et ainsi satisfaire une demande récurrente des organisations d'auteurs et de titulaires de droits.
Le 20/10/2026 à 12:30 par Antoine Oury
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20/10/2026 à 12:30
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Le droit français peut réserver des surprises, et pas forcément les plus agréables. Si le créateur ou la créatrice d'une œuvre voit cette dernière contrefaite et diffusée sans son autorisation, il ou elle peut ainsi être amené à devoir prouver à la justice que son œuvre est bien originale.
Cette condition, l'originalité, est strictement nécessaire pour qu'une œuvre bénéficie de la protection du droit d'auteur, lequel permet justement au titulaire d’interdire l’exploitation, la distribution ou la copie de cette même œuvre.
Or, apporter les preuves de cette originalité peut s'avérer être une opération délicate et les parties adverses, dans les cas de contrefaçon portés devant le tribunal, l'ont bien compris. Elles multiplient ainsi les contestations d'originalité, afin de contraindre les titulaires de droit à assumer la charge de la preuve : dans le droit français, la preuve incombe en effet à celui qui revendique un droit.
Cette difficulté est loin d'être nouvelle. En 2018, le ministère de la Culture avait ainsi confié une mission sur ce sujet au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), lequel avait rendu un rapport en fin d'année 2020.
Cosigné par Me Josée-Anne Bénazéraf et Valérie Barthez, il avait ouvert des pistes « dans l'optique exclusive de rétablir la bonne foi au cœur du procès en contrefaçon, afin d'éviter les contestations d'originalité formées de manière systématique et dilatoire, sans éluder pour autant, lorsqu'il a lieu d'être, le débat sur l'originalité ».
Parmi ces propositions, la modification de l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, afin d'y intégrer la notion d’originalité mais aussi y inscrire que « la contestation du défendeur doit être “qualifiée”, en ce sens qu'elle doit être motivée et doit conduire à faire naître un doute sérieux sur l'originalité ».
La proposition de loi de la sénatrice Sylvie Robert (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, Ille-et-Vilaine) concrétise justement cette solution en avançant une nouvelle rédaction pour l'article 112-1 du CPI, laquelle préciserait : « Il appartient à celui qui conteste l’originalité d’une œuvre d’établir que son existence est affectée d’un doute sérieux et, en présence d’une contestation ainsi motivée, à celui qui revendique des droits sur l’œuvre d’identifier ce qui la caractérise. »
À LIRE - Le CNL se prépare à un déficit en 2027, malgré un budget stabilisé
La charge de la preuve serait ainsi partagée, puisque toute contestation nécessiterait dans un premier temps une motivation solide, appréciable par la justice. « Ainsi établie, la procédure apparaît équilibrée et respectueuse des droits de chaque partie. Les artistes-auteurs pourront de nouveau bénéficier d'une protection effective sous l'empire du droit d'auteur », indique la sénatrice dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi.
Le texte rappellera peut-être des souvenirs aux plus attentifs. En effet, il avait déjà été déposé par Sylvie Robert lors de la session parlementaire 2022-2023, ce qui avait alors suscité l'enthousiasme de plusieurs sociétés de gestion de droits d'auteur, comme la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP).
Le texte n'avait toutefois jamais atteint l'étape de l'examen par la commission de la culture... La PPL de 2023 étant devenue caduque, la sénatrice d'Ille-et-Vilaine remet le sujet sur la table.
Photographie : Le Sénat (Eric Patey, CC BY-NC-SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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En Pologne, le gouvernement veut soumettre les livres à un prix unique pendant leurs douze premiers mois de commercialisation et instaurer des rémunérations minimales pour les auteurs et traducteurs. Le texte encadrerait aussi les remises dans la distribution et améliorerait la transparence des ventes. Ces mesures, annoncées le 21 septembre, suscitent déjà des désaccords.
16/10/2026, 15:14
Après la fermeture de NewToki, l’un des principaux sites sud-coréens de webtoons piratés, les séries dont les épisodes payants étaient copiés dès leur sortie ont attiré davantage d’acheteurs sur Naver Webtoon. Leur nombre a été multiplié par 7,9 pendant la semaine de fermeture. Une étude publiée le 30 septembre 2026 chiffre cette évolution et ses effets sur les recettes, sans pour autant décrire l’ensemble du marché.
16/10/2026, 15:01
Le 10 novembre 2026, à la Maison de la Poésie, à Paris, l'association Lecture Jeunesse présentera une enquête consacrée aux pratiques de lecture des adolescents en milieu rural, lors de la 9e édition du colloque de son Observatoire. Financée par le ministère de la Culture, l'étude s'appuie notamment sur les témoignages des jeunes et de leur entourage.
16/10/2026, 15:01
Depuis près de 10 ans, Carlotta Films sort des livres sur des cinéastes, acteurs, actrices, monteur, des films, des interviews. Avec maintenant, un rythme conséquent d’une dizaine de livres par an.
Vous n’êtes pas sans savoir les difficultés énormes, la crise que traversent les librairies, les éditeurs de livre, les magasins en redressement ou fermeture, des chaînes aux indépendants.
16/10/2026, 11:56
À Rio de Janeiro, Ana Klajman tient depuis trente ans une entreprise de location de livres qui ne fixe aucun délai de restitution. Sa petite adresse d’Ipanema rassemble environ 12 000 titres, accessibles par abonnement. À 83 ans, cette bibliothécaire retraitée continue de choisir personnellement les lectures de ses clients.
16/10/2026, 10:33
Lagardère Publishing a réalisé 836 millions d’euros de chiffre d’affaires au troisième trimestre 2026, en hausse de 0,9 % à données comparables. La croissance de Hachette Livre repose sur ses activités internationales, tandis que le marché français accuse un recul de 4 %. Sur neuf mois, la branche éditoriale de Louis Hachette Group atteint 2,179 milliards d’euros de revenus.
16/10/2026, 10:08
Lefebvre Dalloz a annoncé, le 12 octobre 2026, plusieurs mesures destinées à renforcer la place de ses auteurs dans le développement de ses services numériques. Parmi elles, la création d’un club utilisateurs, de nouveaux espaces de valorisation et l’élaboration d’une charte encadrant l’intelligence artificielle. Ces engagements interviennent alors que le groupe accélère le déploiement de ses solutions d’IA juridique, fondées sur ses contenus éditoriaux.
16/10/2026, 09:55
À Dijon, Tache Papier fait vivre depuis 2015 un Print Club associatif consacré aux arts graphiques et aux techniques d’impression artisanales. Sérigraphie, gravure, risographie, mais aussi édition : l’association accompagne des artistes et développe ses propres projets éditoriaux, de l’impression jusqu’au façonnage.
16/10/2026, 09:32
Le secteur du livre en Afrique francophone connaît, depuis quelques années, une évolution rapide. De profondes mutations changent la donne dans de nombreux domaines, tandis que le paysage se reconfigure avec l’émergence d’une multitude de nouveaux acteurs. Chaque marché suit sa propre dynamique, portée par des initiatives, des pratiques et des professionnels aux profils de plus en plus diversifiés. Ce premier article ouvre un dossier dans lequel nous irons à la rencontre des professionnels du livre en Afrique francophone, pour mieux comprendre les transformations à l’œuvre sur le terrain.
15/10/2026, 17:32
Après les hausses de juin et juillet, l’édition américaine continue de gagner du terrain en août 2026. Les éditeurs suivis par l’Association of American Publishers (AAP) déclarent 1,2 milliard $ de recettes nettes, soit +8,9 % sur un an. Les livres destinés au grand public progressent plus vite encore (+12,5 %), grâce notamment au papier. L’ebook recule, tandis que l’audio numérique poursuit sa croissance.
15/10/2026, 16:57
Top ArticlesSarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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