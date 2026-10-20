Pour TF1, Audrey Fleurot incarne La Comtesse de Monte-Cristo

En pleine vague d'adaptations cinématographiques des classiques de la littérature française (Le Comte de Monte-Cristo, donc, mais aussi Les Trois Mousquetaires ou Les Misérables), Audrey Fleurot ira-t-elle à contre-courant avec La Comtesse de Monte-Cristo ? De premières images de la série permettent de se faire un premier avis...

Le scénario, basé sur l'œuvre d'Alexandre Dumas, est cosigné par Gaïa Guasti, Djibril Glissant, Clément Peny et Florian Spitzer. Audrey Fleurot participe elle-même à la production, via sa société Bahia Blanca, aux côtés de TF1 et de Netflix.

Le reste de la distribution réunit Simon Ehrlacher, Zabou Breitman, Kad Merad, Thierry Godard, Olivia Côte, Éric Elmosnino ou encore Wael Sersoub.

Par Antoine Oury

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