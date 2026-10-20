Jean-Christophe Rufin ouvre une Conversation française avec Fabien Roussel

Pour ce deuxième numéro de Conversation française-Un candidat, un écrivain, la présentatrice Anna Cabana réunit le secrétaire national du PCF Fabien Roussel, candidat à l'élection présidentielle et l’écrivain Jean-Christophe Rufin, Prix Goncourt 2001 et membre de l'Académie française.

Un échange inédit et piquant sur LCP, orchestré par Anna Cabana, entre un candidat à la présidentielle et un écrivain de renom. En cette année présidentielle, LCP, en partenariat avec La Tribune Dimanche, propose un rendez‑vous original qui croise politique et littérature.

Dans Conversation française-Un candidat, un écrivain, Anna Cabana provoque et guide la rencontre entre un candidat à l’Élysée et un écrivain contemporain : deux façons de raconter la France, le monde et l’époque.

Que se passe-t-il lorsqu’on retire au candidat ses éléments de langage et qu’on le place face à quelqu’un qui est lui aussi un conteur d’histoires ? La littérature devient un miroir singulier et inattendu de la politique.

Présentée par Anna Cabana et produite en partenariat avec La Tribune Dimanche et Meridiani, l'émission est diffusée en avant-première sur YouTube à partir du vendredi 23 octobre, dans une version longue de 50 minutes.

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L'émission télévisée, d'une durée de 26 minutes, sera donc diffusée le jeudi 29 octobre à 20h30 sur LCP, puis le vendredi 30 octobre à 16h et le dimanche 1er novembre à 17h. Elle sera aussi proposée en replay sur TF1+ jusqu'au 12 décembre 2026 et sur LCP.fr, la chaîne YouTube de LCP et france.tv jusqu'au 22 octobre 2028.

Il y a quelques semaines, le candidat Édouard Philippe s'était entretenu avec Olivier Norek.

Photographie : Fabien Roussel et Jean-Christophe Rufin (Conversation française © LCP-Assemblée nationale)

Par Dépêche

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