Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

L'âge déraisons Les Deux Magots 2026 Lectures renversantes

Le cannabis dans les livres : une fascination littéraire à relire autrement

Le cannabis occupe une place singulière dans l’histoire littéraire. Charles Baudelaire, Théophile Gautier ou Walter Benjamin ont consacré des textes à ses effets sur la perception et la pensée. Aujourd’hui, le cannabidiol, plus connu sous le nom de CBD, suscite d’autres interrogations, notamment autour du bien-être et de la créativité. Mais que peut réellement nous apprendre la littérature sur les rapports entre substances, imagination et travail d’écriture ?

Le 21/10/2026 à 13:02 par Publicommuniqué

| 1 Partages

Publié le :

21/10/2026 à 13:02

Publicommuniqué

1

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

La littérature française du XIXe siècle a abondamment exploré les expériences qui modifient la conscience. Parmi les substances auxquelles les écrivains se sont intéressés figure le haschisch, dont les effets alimentent alors une curiosité à la fois médicale, artistique et philosophique. Les textes qui en résultent témoignent moins d'une adhésion unanime à ces pratiques que d'une interrogation sur les pouvoirs et les limites de l'esprit humain.

Cette histoire mérite d'être revisitée au moment où le CBD occupe une place croissante dans les discussions sur le bien-être, mais aussi quant au commerce de fleurs de CBD bio. Présent dans de nombreux produits commercialisés, le cannabidiol appartient à la famille des cannabinoïdes, mais se distingue du tétrahydrocannabinol (THC), principalement responsable des effets intoxicants du cannabis. Une différence fondamentale lorsqu'on relit les écrivains du passé : leurs expériences ne portaient pas sur les produits au CBD aujourd'hui disponibles.

L'intérêt de ces œuvres ne réside donc pas dans la recherche d'une caution littéraire à la consommation contemporaine. Il tient à leur capacité à questionner une idée persistante : une substance peut-elle modifier favorablement la création ? Et, surtout, que devient le travail de l'écrivain lorsque l'expérience intérieure occupe une place centrale dans son œuvre ?

Théophile Gautier et Charles Baudelaire : explorer l'ivresse, interroger la création

En février 1846, Théophile Gautier publie Le Club des hachichins dans la Revue des Deux Mondes. Le texte relate une expérience liée aux réunions organisées à Paris autour du haschisch. L'écrivain décrit les transformations de la perception, les sensations inhabituelles et les perturbations du rapport au temps qui accompagnent cette consommation. L'expérience devient matière littéraire, travaillée par la narration et les choix stylistiques.

Le récit s'inscrit dans un contexte précis. Au XIXe siècle, médecins, artistes et hommes de lettres s'intéressent aux effets du haschisch sur les facultés mentales. Théophile Gautier participe à cette curiosité, sans pour autant présenter la substance comme une condition nécessaire à la création. La description de l'ivresse constitue avant tout un exercice d'observation et d'écriture.

Charles Baudelaire adopte une position plus critique. Publiés en 1860, Les Paradis artificiels consacrent une réflexion développée au haschisch et à l'opium. Le poète examine l'exaltation des sensations, les illusions de puissance intellectuelle et les conséquences de ces expériences sur la volonté. L'attrait initial ne suffit pas à justifier l'usage : la question de la liberté individuelle demeure centrale dans son raisonnement.

Chez Charles Baudelaire, la création ne peut se réduire à une modification passagère de la conscience. L'œuvre exige un effort, une maîtrise et une capacité de jugement que l'ivresse peut précisément compromettre. Cette réserve donne aux Paradis artificiels un intérêt particulier aujourd'hui, alors que certains discours associent volontiers détente, inspiration et efficacité créative.

Walter Benjamin : observer les transformations de la pensée

Plusieurs décennies après Charles Baudelaire, Walter Benjamin reprend l'examen des effets du haschisch dans une démarche différente. À partir de 1927, le philosophe et écrivain allemand participe à des expériences dont il consigne les observations. Ses notes, fragments et comptes rendus ont notamment été réunis en français dans Sur le haschich, publié chez Christian Bourgois éditeur.

Ces écrits s'intéressent aux modifications de l'attention, du langage, des associations d'idées et de la perception. Walter Benjamin cherche à décrire ce qui se produit pendant ces états particuliers, sans en déduire une méthode générale de création. Les textes conservent les hésitations et les discontinuités propres à ces expériences.

La publication de ces matériaux pose une question proprement littéraire : comment transformer une sensation subjective en texte transmissible ? L'expérience ne constitue qu'un point de départ. Il faut ensuite trouver les mots, organiser les observations et leur donner une forme. La valeur de ces écrits tient ainsi autant à leur construction intellectuelle qu'aux circonstances dans lesquelles ils ont été élaborés.

Ces trois auteurs témoignent de démarches distinctes. Théophile Gautier privilégie le récit de sensations, Charles Baudelaire examine les dangers de l'illusion créatrice, tandis que Walter Benjamin s'intéresse aux transformations de la perception. Aucun ne fournit, à travers ces œuvres, une démonstration de l'efficacité du CBD sur l'écriture.

/uploads/images/viciousartstudios-mmj-4537402-1920-6ad68909635ec923856900.jpg

Du haschisch au CBD : une distinction indispensable

La différence entre le cannabis consommé dans les expériences littéraires historiques et le cannabidiol contemporain est essentielle. Le CBD ne possède pas les mêmes propriétés intoxicantes que le THC. L'Organisation mondiale de la santé a notamment conclu que les préparations considérées comme du cannabidiol pur ne présentaient pas le potentiel d'abus ou de dépendance associé à certaines autres substances issues du cannabis.

Pour autant, cette distinction ne permet pas d'attribuer automatiquement au CBD des effets favorables sur les capacités créatives. Les recherches consacrées au cannabidiol portent principalement sur des questions pharmacologiques, médicales et de sécurité. Elles ne permettent pas d'affirmer qu'il améliore l'imagination, la qualité littéraire ou la productivité d'un écrivain.

En février 2026, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a fixé un niveau d'apport provisoire jugé sûr pour certaines formulations de CBD destinées à des adultes, tout en soulignant la persistance d'importantes incertitudes scientifiques. Son évaluation relève également des données insuffisantes concernant plusieurs effets potentiels, notamment sur le foie et les systèmes nerveux et reproducteur. Elle ne constitue donc pas une validation générale de l'innocuité des produits contenant du cannabidiol.

L'intérêt d'une lecture littéraire du sujet apparaît ici clairement. Les expériences rapportées par les écrivains appartiennent à l'histoire culturelle du cannabis, tandis que les effets attribués au CBD contemporain doivent être examinés à partir de travaux scientifiques. Confondre les deux reviendrait à faire dire aux œuvres ce qu'elles ne disent pas.

L'inspiration ne dispense jamais du travail littéraire

Les écrits de Théophile Gautier, Charles Baudelaire et Walter Benjamin montrent combien la création peut s'intéresser à des perceptions inhabituelles. Ils rappellent également que l'expérience personnelle n'acquiert une portée littéraire qu'à travers un travail de formulation, de composition et de réflexion. La substance étudiée n'explique pas, à elle seule, la réussite d'un texte.

Cette distinction reste pertinente pour les auteurs contemporains confrontés aux exigences de leur activité : trouver le temps d'écrire, développer un projet, reprendre un manuscrit ou affronter les difficultés de concentration. Le bien-être peut compter dans ces conditions de travail. Rien ne permet cependant d'établir que le recours au CBD améliore directement la création littéraire.

Relire ces écrivains offre finalement une perspective plus exigeante que les discours promettant une inspiration facilitée. Les œuvres interrogent la perception, le langage et la liberté de l'esprit, sans apporter de réponse simple. Elles invitent surtout à distinguer l'intensité d'une expérience de sa valeur artistique.

Du haschisch décrit au XIXe siècle au cannabidiol étudié aujourd'hui, les connaissances et les usages ont considérablement évolué. La question littéraire demeure pourtant entière : comment une expérience devient-elle une œuvre ? Chez Charles Baudelaire, Théophile Gautier et Walter Benjamin, la réponse se trouve dans les textes, leur construction et la pensée qu'ils développent, bien davantage que dans les substances auxquelles ils font référence.

Crédits illustration Pexels CC 0

 
 
 

 

Par Publicommuniqué
Contact :

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Le carnet où Theodore Roosevelt raconta le pire jour de sa vie mis en ligne

La Library of Congress a publié en couleur et en haute résolution le journal de poche tenu par Theodore Roosevelt en 1884. Ce carnet minuscule contient l’entrée du 14 février, jour où le futur président américain perdit à quelques heures d’intervalle son épouse Alice Hathaway Lee Roosevelt et sa mère Martha Bulloch Roosevelt.

01/07/2026, 12:59

ActuaLitté

Le manuscrit perdu du Rashbam retrouvé dans une bibliothèque russe

Un manuscrit du commentaire de la Torah par le Rashbam, longtemps tenu pour perdu, a été identifié dans la collection Gintsburg de la Bibliothèque d’État de Russie, à Moscou. Mal classé comme un commentaire de Rachi, ce document avait servi de base à la première édition imprimée du texte, publiée en 1881.

27/06/2026, 20:32

ActuaLitté

Les plus belles bibliothèques du monde : des merveilles architecturales

Explorez les bibliothèques les plus sublimes du monde, où l’architecture éblouissante rencontre l’histoire, la culture et la passion des livres.

 

13/02/2025, 16:34

ActuaLitté

Pour les fêtes, s'en laisser conter dans les monuments nationaux

Le Centre des monuments nationaux (CMN) propose une plongée dans la magie de Noël avec son événement « Contes & Histoires » du 21 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Plus de 150 animations programmées dans 47 sites à travers la France invitent à des expériences féeriques et immersives : contes, enquêtes et spectacles…

15/11/2024, 10:57

ActuaLitté

De Diderot à Napoléon, le livre est politique chez Christie's

Sept siècles d’Histoire en 13 jours. Du 16 au 29 octobre 2024, Christie’s invite bibliophiles et amateurs à traverser les âges au fil des pages, et offre l’occasion aux acquéreurs de se procurer des éditions originales de Diderot, Napoléon Bonaparte, et quelque 120 autres lots. Le tout, pour une valeur totale de 1,2 à 1,8 million d'euros.

08/10/2024, 17:37

ActuaLitté

Dix auteurs de BD entrent dans la collection du Centre Pompidou

Alors que le Centre Pompidou consacre plusieurs expositions à la bande dessinée, le musée annonce avec fierté l’entrée de 10 bédéistes dans sa collection, jusqu’alors peu pourvue en œuvres de BD. Cette initiative s’inscrit dans une volonté affirmée d’intégrer pleinement le 9e art à l’histoire du dessin contemporain.

30/07/2024, 16:28

ActuaLitté

Enchères : 226 000 € pour s'offrir un Tintin en kilt

Le 8 juin à 14h30, pas moins de 129 œuvres de bandes dessinées et illustrations ont été mises aux enchères à la Maison de la Chimie, à Paris. La galerie Daniel Maghen, derrière cet événement, a réalisé des ventes allant de 1072 € à 226.000 €, pour une illustration de Tintin et d'autres œuvres, témoignant toutes d’un âge d’or de la BD.

11/06/2024, 11:29

ActuaLitté

Petite histoire de l’envoi de livres par la poste

L'expression « envoyer par la poste » est utilisée pour désigner l'envoi de lettres, de colis ou de courrier en général par le biais du service postal. Cette expression est apparue au XIXe siècle, lorsque le service postal s'est développé et est devenu le moyen le plus courant et le plus fiable d'envoyer du courrier à distance.

09/06/2024, 15:30

ActuaLitté

30 dessins d’Henri Michaux vendus aux enchères

Avez-vous déjà dessiné sous mescaline ? Henri Michaux, oui ! À ce titre, Christie’s prépare une nouvelle session de vente aux enchères dédiée aux dessins de l’écrivain. Du 30 juin au 7 mai, 30 dessins provenant de la collection privée du groupe Renault seront proposés aux enchérisseurs.

30/05/2024, 11:00

ActuaLitté

À table avec le baron Pierre de Crombrugghe chez Christie's

La maison de vente Christie’s présentera, du 17 au 22 mars 2023, certains trésors de la bibliothèque du baron Pierre de Crombrugghe, au 9 avenue Matignon (Paris). Le plus offrant pourra s’en acquitter lors des enchères qui auront lieu le jour qui suivra la clôture de l’exposition. 

17/02/2023, 11:06

ActuaLitté

Madame de Sévigné, des lettres et des lieux

Pour certains, les souvenirs liés à Madame de Sévigné remontent au collège ou au lycée. Pour d’autres, cela reste un nom qu’on situe vaguement au XVIIe siècle et qu’on associe à l’écriture épistolaire. Mais, pour les plus informés, c’est une écriture magique qui nous fait pénétrer de l’intérieur dans le siècle de Louis XIV à travers la lecture d’une correspondance, privée au départ, entre une mère et sa fille.

19/11/2022, 10:09

ActuaLitté

Zelensky officialise la candidature d’Odessa au Patrimoine mondial de l'Unesco

#UkraineUnderAttack — Ce 11 octobre, le Président ukrainien Volodymyr Zelensky a officialisé la candidature du centre historique d’Odessa au Patrimoine mondial de l’UNESCO, dans un discours adressé au Conseil exécutif de l’Organisation. En recevant ce dossier, Audrey Azoulay, Directrice générale de l’Organisation, a souligné que « cette initiative marque la confiance accordée aux mécanismes de protection de l’UNESCO ».

11/10/2022, 17:51

ActuaLitté

Montpellier acquiert un traité médical unique du XVIe 

La médiathèque centrale Émile Zola de Montpellier obtient un document unique qui date de la Renaissance. Écrit par Laurent Joubert, ancien doyen de la faculté de médecine de la ville, l’ouvrage est un traité de chirurgie militaire.

12/09/2022, 16:01

ActuaLitté

Mathieu Deldicque devient directeur du musée Condé

Mathieu Deldicque a été nommé par Xavier Darcos, Chancelier de l’Institut de France, à la direction du musée Condé de Chantilly. Il succèdera à Nicole Garnier, appelée à faire valoir ses droits à la retraite après trente années passées à la tête de l'établissement, le 17 juillet prochain. 

15/06/2022, 08:00

ActuaLitté

L'œuvre de Julien Green accueillie à la BnF 

Écrivain américain de langue française, premier auteur étranger élu membre de l’Académie française, Julien Green (1900-1998) a laissé une œuvre considérable : l’ensemble de ses manuscrits, parmi lesquels celui de son célèbre Journal, ceux de ses nombreux romans, nouvelles, pièces de théâtre et essais ainsi que sa correspondance entrent au département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. 

14/10/2021, 17:32

ActuaLitté

ARAWA : sauver le web afghan de l'obscurantisme des talibans

Depuis le 15 août 2021, les talibans ont repris le contrôle de l’ensemble du territoire afghan. Aujourd’hui, le pays risque fortement de retomber dans l’obscurantisme de la fin des années 1990. Pour éviter un tel fléau, la bibliothèque de l’UC Berkeley, l'Université de Californie, a lancé un projet pour archiver les sites web afghans menacés de disparition sous le régime taliban.

07/10/2021, 14:55

ActuaLitté

Le Mexique récupère une lettre écrite de la main d’Hernán Cortés

Une collection de manuscrits du XVIe siècle — y compris des lettres, des décrets royaux et d’autres documents juridiques — a été volée aux Archives nationales du Mexique, avant de réapparaître dans des galeries et maisons de vente aux enchères. Parmi ces documents à la valeur historique inestimable, une lettre écrite par Hernán Cortés, le tristement célèbre conquistador qui fit tomber, avec une poignée d’hommes, l’Empire aztèque finissant.

28/09/2021, 11:17

ActuaLitté

Le Musée des Studios Ghibli échappe à la catastrophe

Décidemment, cette pandémie n’épargne personne – pas même le Musée des Studios Ghibli. Suivant l’état d’urgence qui avait été déclaré au Japon, l’établissement avait été dans l’obligation de fermer ses portes – une situation qui s’est traduit par une perte importante de revenus. Aussi, vendredi dernier, une campagne de financement participatif a été lancée au Japon, par la ville de Mikata dans la banlieue de Tokyo.

21/07/2021, 12:28

ActuaLitté

Entrée de Sade et de Breton au Panthéon littéraire de la BnF

Le ministère de la Culture annonce l'acquisition par l'État de manuscrits littéraires majeurs qui entrent dans les collections de la BnF à la suite de leur classement comme « Trésors nationaux ». Une partie des écrits de Sade et de Breton s'apprête ainsi à rejoindre les étagères de la Bibliothèque, aux côtés d'autres grandes figures de la littérature française. 

09/07/2021, 11:09

ActuaLitté

L’astérisque, bonne étoile de l'édition et de l’orthographe 

En plus d’être un quasi-homonyme du héros d’Uderzo et de Goscinny, l’astérisque a de nombreuses utilités. Idéal pour renvoyer à une note de bas de page, il sert également quotidiennement lorsque l’on souhaite corriger un mot dans un SMS. Présent dans les livres imprimés modernes, cet élégant symbole à branches décore également les pages de manuscrits millénaires. Petit retour sur son histoire.

30/06/2021, 14:49

ActuaLitté

Le Japon à la rescousse du musée Ghibli

Longtemps privé de son public à cause de la pandémie, le musée Ghibli rencontre aujourd’hui d’importantes difficultés financières. Le Japon a donc décidé de voler au secours de l’établissement. Le conseil municipal de la ville de Mitaka, qui abrite le musée dans la banlieue ouest de Tokyo, va lancer une levée de fonds en proposant des produits dérivés Ghibli.

 

28/05/2021, 16:08

ActuaLitté

Patrimoine : un appel aux dons pour restaurer les fresques du château de Balzac

Situé au nord d’Angoulême, le château de Guez de Balzac est un petit bijou du patrimoine de la région. Dégradées par le temps et l’humidité, les fresques datant du 17e siècle qui ornent l’entrée principale du bâtiment sont aujourd’hui en danger. Les propriétaires de l’établissement ont lancé une cagnotte pour leur restauration.

 

18/02/2021, 18:03

ActuaLitté

Haut lieu littéraire, le Harry's Bar de Venise réouvrira finalement ses portes

Les portes du Harry's Bar n'avaient jamais été fermées depuis la Seconde Guerre mondiale. Il aura fallu une pandémie et des mesures sanitaires drastiques pour empêcher les Vénitiens de venir prendre un verre dans ce café, classé monument historique, situé à deux pas de la place San Marco. Hier Arrigo Cipriani, le patron, annonçait la réouverture, tout un symbole. 

28/05/2020, 13:33

ActuaLitté

L'enseignement numérique s'envole en Belgique : maintenir la qualité

Plus de 200.000 élèves ont travaillé avec des plateformes numériques durant ce confinement. Alors que la rentrée scolaire du 18 mai se profile, les éditeurs scolaires de l’ADEB (Association des Éditeurs Belges) font le point sur ces nouveaux outils pédagogiques : « Il y a un envol de la numérisation de l’enseignement, mais il faut faire des efforts pour assurer sa qualité. »

19/05/2020, 12:44

Top Articles

Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres” “Alexandre Dumas n’avait pas d’IA, mais il était aidé” : un nouveau prix littéraire voit le jour
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.