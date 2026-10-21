Le cannabis dans les livres : une fascination littéraire à relire autrement

La littérature française du XIXe siècle a abondamment exploré les expériences qui modifient la conscience. Parmi les substances auxquelles les écrivains se sont intéressés figure le haschisch, dont les effets alimentent alors une curiosité à la fois médicale, artistique et philosophique. Les textes qui en résultent témoignent moins d'une adhésion unanime à ces pratiques que d'une interrogation sur les pouvoirs et les limites de l'esprit humain.

Cette histoire mérite d'être revisitée au moment où le CBD occupe une place croissante dans les discussions sur le bien-être, mais aussi quant au commerce de fleurs de CBD bio. Présent dans de nombreux produits commercialisés, le cannabidiol appartient à la famille des cannabinoïdes, mais se distingue du tétrahydrocannabinol (THC), principalement responsable des effets intoxicants du cannabis. Une différence fondamentale lorsqu'on relit les écrivains du passé : leurs expériences ne portaient pas sur les produits au CBD aujourd'hui disponibles.

L'intérêt de ces œuvres ne réside donc pas dans la recherche d'une caution littéraire à la consommation contemporaine. Il tient à leur capacité à questionner une idée persistante : une substance peut-elle modifier favorablement la création ? Et, surtout, que devient le travail de l'écrivain lorsque l'expérience intérieure occupe une place centrale dans son œuvre ?

Théophile Gautier et Charles Baudelaire : explorer l'ivresse, interroger la création

En février 1846, Théophile Gautier publie Le Club des hachichins dans la Revue des Deux Mondes. Le texte relate une expérience liée aux réunions organisées à Paris autour du haschisch. L'écrivain décrit les transformations de la perception, les sensations inhabituelles et les perturbations du rapport au temps qui accompagnent cette consommation. L'expérience devient matière littéraire, travaillée par la narration et les choix stylistiques.

Le récit s'inscrit dans un contexte précis. Au XIXe siècle, médecins, artistes et hommes de lettres s'intéressent aux effets du haschisch sur les facultés mentales. Théophile Gautier participe à cette curiosité, sans pour autant présenter la substance comme une condition nécessaire à la création. La description de l'ivresse constitue avant tout un exercice d'observation et d'écriture.

Charles Baudelaire adopte une position plus critique. Publiés en 1860, Les Paradis artificiels consacrent une réflexion développée au haschisch et à l'opium. Le poète examine l'exaltation des sensations, les illusions de puissance intellectuelle et les conséquences de ces expériences sur la volonté. L'attrait initial ne suffit pas à justifier l'usage : la question de la liberté individuelle demeure centrale dans son raisonnement.

Chez Charles Baudelaire, la création ne peut se réduire à une modification passagère de la conscience. L'œuvre exige un effort, une maîtrise et une capacité de jugement que l'ivresse peut précisément compromettre. Cette réserve donne aux Paradis artificiels un intérêt particulier aujourd'hui, alors que certains discours associent volontiers détente, inspiration et efficacité créative.

Walter Benjamin : observer les transformations de la pensée

Plusieurs décennies après Charles Baudelaire, Walter Benjamin reprend l'examen des effets du haschisch dans une démarche différente. À partir de 1927, le philosophe et écrivain allemand participe à des expériences dont il consigne les observations. Ses notes, fragments et comptes rendus ont notamment été réunis en français dans Sur le haschich, publié chez Christian Bourgois éditeur.

Ces écrits s'intéressent aux modifications de l'attention, du langage, des associations d'idées et de la perception. Walter Benjamin cherche à décrire ce qui se produit pendant ces états particuliers, sans en déduire une méthode générale de création. Les textes conservent les hésitations et les discontinuités propres à ces expériences.

La publication de ces matériaux pose une question proprement littéraire : comment transformer une sensation subjective en texte transmissible ? L'expérience ne constitue qu'un point de départ. Il faut ensuite trouver les mots, organiser les observations et leur donner une forme. La valeur de ces écrits tient ainsi autant à leur construction intellectuelle qu'aux circonstances dans lesquelles ils ont été élaborés.

Ces trois auteurs témoignent de démarches distinctes. Théophile Gautier privilégie le récit de sensations, Charles Baudelaire examine les dangers de l'illusion créatrice, tandis que Walter Benjamin s'intéresse aux transformations de la perception. Aucun ne fournit, à travers ces œuvres, une démonstration de l'efficacité du CBD sur l'écriture.

Du haschisch au CBD : une distinction indispensable

La différence entre le cannabis consommé dans les expériences littéraires historiques et le cannabidiol contemporain est essentielle. Le CBD ne possède pas les mêmes propriétés intoxicantes que le THC. L'Organisation mondiale de la santé a notamment conclu que les préparations considérées comme du cannabidiol pur ne présentaient pas le potentiel d'abus ou de dépendance associé à certaines autres substances issues du cannabis.

Pour autant, cette distinction ne permet pas d'attribuer automatiquement au CBD des effets favorables sur les capacités créatives. Les recherches consacrées au cannabidiol portent principalement sur des questions pharmacologiques, médicales et de sécurité. Elles ne permettent pas d'affirmer qu'il améliore l'imagination, la qualité littéraire ou la productivité d'un écrivain.

En février 2026, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a fixé un niveau d'apport provisoire jugé sûr pour certaines formulations de CBD destinées à des adultes, tout en soulignant la persistance d'importantes incertitudes scientifiques. Son évaluation relève également des données insuffisantes concernant plusieurs effets potentiels, notamment sur le foie et les systèmes nerveux et reproducteur. Elle ne constitue donc pas une validation générale de l'innocuité des produits contenant du cannabidiol.

L'intérêt d'une lecture littéraire du sujet apparaît ici clairement. Les expériences rapportées par les écrivains appartiennent à l'histoire culturelle du cannabis, tandis que les effets attribués au CBD contemporain doivent être examinés à partir de travaux scientifiques. Confondre les deux reviendrait à faire dire aux œuvres ce qu'elles ne disent pas.

L'inspiration ne dispense jamais du travail littéraire

Les écrits de Théophile Gautier, Charles Baudelaire et Walter Benjamin montrent combien la création peut s'intéresser à des perceptions inhabituelles. Ils rappellent également que l'expérience personnelle n'acquiert une portée littéraire qu'à travers un travail de formulation, de composition et de réflexion. La substance étudiée n'explique pas, à elle seule, la réussite d'un texte.

Cette distinction reste pertinente pour les auteurs contemporains confrontés aux exigences de leur activité : trouver le temps d'écrire, développer un projet, reprendre un manuscrit ou affronter les difficultés de concentration. Le bien-être peut compter dans ces conditions de travail. Rien ne permet cependant d'établir que le recours au CBD améliore directement la création littéraire.

Relire ces écrivains offre finalement une perspective plus exigeante que les discours promettant une inspiration facilitée. Les œuvres interrogent la perception, le langage et la liberté de l'esprit, sans apporter de réponse simple. Elles invitent surtout à distinguer l'intensité d'une expérience de sa valeur artistique.

Du haschisch décrit au XIXe siècle au cannabidiol étudié aujourd'hui, les connaissances et les usages ont considérablement évolué. La question littéraire demeure pourtant entière : comment une expérience devient-elle une œuvre ? Chez Charles Baudelaire, Théophile Gautier et Walter Benjamin, la réponse se trouve dans les textes, leur construction et la pensée qu'ils développent, bien davantage que dans les substances auxquelles ils font référence.

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Par Publicommuniqué

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