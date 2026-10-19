Philippe de Villiers prié de descendre du bus : son nouveau livre fait polémique

Depuis plusieurs jours, les voyageurs rochelais pouvaient apercevoir sur les flancs de certains bus Yélo une publicité pour le dernier ouvrage de Philippe de Villiers, paru le 7 octobre chez Fayard.

Cette campagne a provoqué des réactions parmi les usagers et les élus locaux : interrogé par ICI La Rochelle, Fabrice Mignonneau, un usager du réseau, explique avoir refusé de monter dans un bus affichant cette publicité. Il reproche à l'enseigne de transformer un moyen de transport public en support de promotion politique.

Figure de l'extrême droite, Philippe de Villiers intervient chaque semaine sur CNews dans l'émission Face à Philippe de Villiers. Il avait également soutenu Éric Zemmour lors de la campagne présidentielle de 2022. Dans ses derniers essais publiés chez Fayard, Mémoricide (2024), Populicide (2025) et Résurrection (2026), il dénonce ce qu'il considère comme l'effacement de l'héritage historique et culturel français, les transformations démographiques du pays et appelle à un sursaut national pour défendre la « France éternelle ».

Bertrand Ayral, vice-président de l'agglomération chargé des mobilités et président de Yélo Mobilités, a annoncé le jeudi 15 octobre que l'ensemble des affiches seraient retirées d'ici au lundi suivant, rapporte Sud Ouest.

Un « dysfonctionnement » selon l'agglomération

La gestion des espaces publicitaires du réseau Yélo est confiée depuis près d'un an à Cityz Media, entreprise spécialisée dans l'affichage extérieur, notamment sur les transports en commun.

Selon l'élu, la régie a considéré Philippe de Villiers comme un simple auteur, puisqu'il n'est pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Or, sous la précédente régie, la consigne était de refuser les publicités pour les ouvrages signés par des personnalités politiques, indépendamment de leur statut électoral. « Le filtre n'a pas fonctionné de façon satisfaisante », reconnaît-il. Il annonce vouloir rétablir cette doctrine afin de limiter les publicités à caractère politique sur les véhicules du réseau.

Maryline Simoné, qui dirige le groupe de gauche La Rochelle Unie, a considéré, sur son compte Facebook, que les espaces publicitaires des transports publics « ne sont pas des supports de promotion idéologique », particulièrement lorsqu'il s'agit de promouvoir des idées extrêmes.

Le président de la communauté d'agglomération et maire divers gauche de La Rochelle, Olivier Falorni, a lui aussi exprimé sa gêne face à la présence de ces affiches.

Camille Malidin, directeur régional de Cityz Media, affirme n'avoir commis « aucune erreur ». Selon lui, « cette publicité ne comporte aucun contenu politique ». Il fait valoir que Philippe de Villiers n'est actuellement ni candidat à l'élection présidentielle ni membre d'un parti politique. Dans ces conditions, l'entreprise considère la campagne comme la promotion commerciale d'un livre, au même titre que celle d'un autre produit culturel.

Camille Malidin estime que les lecteurs restent libres d'acheter ou non l'ouvrage, indépendamment de leurs opinions sur son auteur. Il défend ainsi une question de liberté d'expression et récuse l'idée qu'accepter cette publicité reviendrait à soutenir personnellement Philippe de Villiers.

Des affiches également retirées à Saint-Étienne

À Saint-Étienne, dans la Loire, des publicités pour le même ouvrage ont été retirées des bus du réseau Stas dès le jeudi 15 octobre, à la demande de la métropole. Selon Le Progrès, la section locale de la Ligue des droits de l'homme avait alerté la veille sur la présence de ces affiches. L'association s'interrogeait sur l'utilisation des transports en commun pour promouvoir une personnalité politique et une certaine conception de l'identité nationale.

Christophe Faverjon, vice-président de la Métropole chargé des transports, a confirmé ce retrait sur la page Facebook de la LDH, rappelant que le contrat de délégation de service public prévoit « l'absence de promotion d'ordre politique ». L'association a salué cette décision : « Il ne s'agit pas de censurer un ouvrage », précise-t-elle, mais de faire respecter une règle commune à toutes les opinions.

De son côté, la Stas affirme n'avoir « pas été informée préalablement de cette campagne publicitaire ». Éric Laisne, son responsable de la communication, explique que Cityz Media, également chargée de commercialiser les espaces publicitaires, aurait dû prévenir le réseau compte tenu du caractère sensible de la campagne. La Stas a demandé des explications à son prestataire et annoncé un renforcement de ses procédures de vigilance.

Sur le plan juridique, aucune loi n'interdit spécifiquement de promouvoir sur un bus le livre d'une personnalité politique. Le Code électoral, notamment son article L. 51, encadre l'affichage électoral à l'approche des scrutins, mais la publicité pour un ouvrage ne constitue pas automatiquement de la propagande électorale. Les collectivités et les exploitants de transports peuvent toutefois prévoir, dans leurs contrats publicitaires, des restrictions concernant les messages politiques.

À La Rochelle comme à Saint-Étienne, le différend porte donc principalement sur l'application de ces règles contractuelles, et non sur une interdiction légale du livre de Philippe de Villiers.

Philippe de Villiers répond

Le vendredi 16 octobre, dans son émission Face à Philippe de Villiers sur CNews, l'ancien ministre a vivement dénoncé le retrait des publicités. « La gauche censure », a-t-il lancé, parlant d'« un geste d'humeur, d'une gauche en perdition ».

Selon lui, ses opposants ont « perdu la bataille culturelle » et ne supportent plus la diffusion de ses idées. Il est allé jusqu'à affirmer que « la gauche brûle les livres », comparant cette situation au goulag.

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Selon les dernières données Edistat publiées, Résurrection occupait la cinquième place des meilleures ventes de livres en France, avec 18.217 exemplaires écoulés.

Crédits photo : Philippe de Villiers (Marie-Lan Nguyen, CC BY 2.5)

Par Hocine Bouhadjera

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