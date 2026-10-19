Kana et Le Lombard : trois nominations après le départ de Nicolas Ducos

Les trois responsables évoluaient déjà au sein du groupe Média-Participations, auquel appartiennent les deux maisons. Cette réorganisation vise à « renforcer la coordination et les synergies entre les équipes ». Les directions concernées seront désormais placées sous la responsabilité directe de Christel Hoolans, directrice générale de Dargaud-Lombard.

Trois responsables déjà présents dans le groupe

Sadia Mokrani est nommée directrice commerciale de Kana et du Lombard. Jusqu'ici responsable de la gestion commerciale de Dargaud-Lombard, un périmètre comprenant également Dargaud Benelux, elle conserve cette responsabilité. Le groupe souligne sa connaissance des réseaux de distribution et des enjeux commerciaux du secteur, acquise au cours de plusieurs années passées dans ses équipes.

Juliette Bartolo prend la direction marketing de Kana, maison spécialisée dans le manga. Précédemment responsable marketing et digital, elle sera chargée du développement de la marque, de la valorisation de son catalogue et des relations avec les communautés de lecteurs.

Manuel Soufflard, jusqu'alors responsable marketing et digital du Lombard, devient directeur marketing de la maison. Diplômé de l'École supérieure de commerce de Toulouse, il a notamment travaillé chez J'ai lu, où il occupait les fonctions de chef de groupe marketing pour les littératures de l'imaginaire. Au Lombard, il poursuivra le développement marketing du catalogue et de ses auteurs, notamment auprès de nouveaux publics.

Une nouvelle répartition des responsabilités

Cette organisation intervient après le départ de Nicolas Ducos. Ancien directeur marketing et commercial de Kana et du Lombard, il a pris la direction générale de Vega le 1er septembre 2026, maison de mangas détenue conjointement par Kadokawa et Média-Participations.

Les fonctions commerciales et marketing auparavant réunies sous sa responsabilité sont désormais réparties entre trois directions : une direction commerciale commune aux deux maisons et deux directions marketing distinctes. Dargaud-Lombard conserve ainsi une organisation marketing propre à chacun de ses catalogues.

Les directions de la communication restent inchangées. Stéphanie Nunez poursuit ses fonctions de directrice de la communication de Kana, où elle supervise notamment les relations avec les médias, les événements et les actions de promotion. Elle avait rejoint le service de communication de Kana en 2016, après plusieurs années chez Média Diffusion, notamment dans les relations avec les libraires.

Diane Rayer conserve de son côté la direction de la communication du Lombard. Elle poursuit ses missions de relations presse, d'accompagnement des auteurs et de valorisation du catalogue de la maison.

Basé à Bruxelles, Dargaud-Lombard appartient au groupe Média-Participations. La structure réunit notamment Le Lombard, maison fondée en 1946 par Raymond Leblanc, à l'origine du Journal de Tintin et éditrice de séries comme Thorgal, ainsi que Kana, créé en 1996 et spécialisé dans le manga, avec des titres comme Naruto et Death Note. Elle comprend également Dargaud Benelux et les éditions Blake et Mortimer. L'ensemble est dirigé par Christel Hoolans depuis 2017.

Par Hocine Bouhadjera

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