Kana et Le Lombard : trois nominations après le départ de Nicolas Ducos

Dargaud-Lombard réorganise les directions commerciale et marketing de ses deux maisons, Kana et Le Lombard. Sadia Mokrani prend la direction commerciale commune, tandis que Juliette Bartolo devient directrice marketing de Kana et Manuel Soufflard directeur marketing du Lombard. Ces nominations interviennent après le départ de Nicolas Ducos pour les éditions Vega, en septembre dernier.
Le 19/10/2026 à 18:33 par Hocine Bouhadjera
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19/10/2026 à 18:33
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Les trois responsables évoluaient déjà au sein du groupe Média-Participations, auquel appartiennent les deux maisons. Cette réorganisation vise à « renforcer la coordination et les synergies entre les équipes ». Les directions concernées seront désormais placées sous la responsabilité directe de Christel Hoolans, directrice générale de Dargaud-Lombard.
Sadia Mokrani est nommée directrice commerciale de Kana et du Lombard. Jusqu'ici responsable de la gestion commerciale de Dargaud-Lombard, un périmètre comprenant également Dargaud Benelux, elle conserve cette responsabilité. Le groupe souligne sa connaissance des réseaux de distribution et des enjeux commerciaux du secteur, acquise au cours de plusieurs années passées dans ses équipes.
Juliette Bartolo prend la direction marketing de Kana, maison spécialisée dans le manga. Précédemment responsable marketing et digital, elle sera chargée du développement de la marque, de la valorisation de son catalogue et des relations avec les communautés de lecteurs.
Manuel Soufflard, jusqu'alors responsable marketing et digital du Lombard, devient directeur marketing de la maison. Diplômé de l'École supérieure de commerce de Toulouse, il a notamment travaillé chez J'ai lu, où il occupait les fonctions de chef de groupe marketing pour les littératures de l'imaginaire. Au Lombard, il poursuivra le développement marketing du catalogue et de ses auteurs, notamment auprès de nouveaux publics.
Cette organisation intervient après le départ de Nicolas Ducos. Ancien directeur marketing et commercial de Kana et du Lombard, il a pris la direction générale de Vega le 1er septembre 2026, maison de mangas détenue conjointement par Kadokawa et Média-Participations.
Les fonctions commerciales et marketing auparavant réunies sous sa responsabilité sont désormais réparties entre trois directions : une direction commerciale commune aux deux maisons et deux directions marketing distinctes. Dargaud-Lombard conserve ainsi une organisation marketing propre à chacun de ses catalogues.
Les directions de la communication restent inchangées. Stéphanie Nunez poursuit ses fonctions de directrice de la communication de Kana, où elle supervise notamment les relations avec les médias, les événements et les actions de promotion. Elle avait rejoint le service de communication de Kana en 2016, après plusieurs années chez Média Diffusion, notamment dans les relations avec les libraires.
Diane Rayer conserve de son côté la direction de la communication du Lombard. Elle poursuit ses missions de relations presse, d'accompagnement des auteurs et de valorisation du catalogue de la maison.
Basé à Bruxelles, Dargaud-Lombard appartient au groupe Média-Participations. La structure réunit notamment Le Lombard, maison fondée en 1946 par Raymond Leblanc, à l'origine du Journal de Tintin et éditrice de séries comme Thorgal, ainsi que Kana, créé en 1996 et spécialisé dans le manga, avec des titres comme Naruto et Death Note. Elle comprend également Dargaud Benelux et les éditions Blake et Mortimer. L'ensemble est dirigé par Christel Hoolans depuis 2017.
Par Hocine Bouhadjera
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À Rio de Janeiro, Ana Klajman tient depuis trente ans une entreprise de location de livres qui ne fixe aucun délai de restitution. Sa petite adresse d’Ipanema rassemble environ 12 000 titres, accessibles par abonnement. À 83 ans, cette bibliothécaire retraitée continue de choisir personnellement les lectures de ses clients.
16/10/2026, 10:33
Lagardère Publishing a réalisé 836 millions d’euros de chiffre d’affaires au troisième trimestre 2026, en hausse de 0,9 % à données comparables. La croissance de Hachette Livre repose sur ses activités internationales, tandis que le marché français accuse un recul de 4 %. Sur neuf mois, la branche éditoriale de Louis Hachette Group atteint 2,179 milliards d’euros de revenus.
16/10/2026, 10:08
À Dijon, Tache Papier fait vivre depuis 2015 un Print Club associatif consacré aux arts graphiques et aux techniques d’impression artisanales. Sérigraphie, gravure, risographie, mais aussi édition : l’association accompagne des artistes et développe ses propres projets éditoriaux, de l’impression jusqu’au façonnage.
16/10/2026, 09:32
Le secteur du livre en Afrique francophone connaît, depuis quelques années, une évolution rapide. De profondes mutations changent la donne dans de nombreux domaines, tandis que le paysage se reconfigure avec l’émergence d’une multitude de nouveaux acteurs. Chaque marché suit sa propre dynamique, portée par des initiatives, des pratiques et des professionnels aux profils de plus en plus diversifiés. Ce premier article ouvre un dossier dans lequel nous irons à la rencontre des professionnels du livre en Afrique francophone, pour mieux comprendre les transformations à l’œuvre sur le terrain.
15/10/2026, 17:32
Après les hausses de juin et juillet, l’édition américaine continue de gagner du terrain en août 2026. Les éditeurs suivis par l’Association of American Publishers (AAP) déclarent 1,2 milliard $ de recettes nettes, soit +8,9 % sur un an. Les livres destinés au grand public progressent plus vite encore (+12,5 %), grâce notamment au papier. L’ebook recule, tandis que l’audio numérique poursuit sa croissance.
15/10/2026, 16:57
10 minutes pour lire, 12 heures pour tenter un record mondial. Le 8 octobre, le National Literacy Trust et le British Council ont invité des lecteurs du monde entier à se retrouver en ligne, autour d'un livre, d'une BD ou d'un magazine. L’objectif était de rassembler le plus grand nombre de participants possible et d'entrer ainsi dans le Guinness des records. Le résultat reste à confirmer.
15/10/2026, 15:16
Au sein de la médiathèque Marguerite Duras, dans le 20e arrondissement de Paris, un collectif tente de rendre hommage à la conservatrice Christine Péclard, préfiguratrice de l'établissement avant d'en être la directrice jusqu'en 2015, un an avant son décès. Le projet de nommer l'auditorium de la médiathèque en sa mémoire n'a, à ce jour, pas reçu de réponse favorable de l'administration. Une pétition pour interpeler Aurélie Filippetti, directrice des affaires culturelles de la ville de Paris, est ouverte.
15/10/2026, 13:36
Une louve qui veut sa mort. Une armée prête à décimer des villages pour mettre la main sur lui. Avec Ce qu'il restera du Monde - tome 1 : La Louve et le Targhar, Cindy C. Teston ouvre une saga de fantasy sombre et immersive en autre tomes, au coeur des Terres du Vallère. Lancée le 25 septembre sur Ulule, la campagne de précommande a atteint son objectif en moins de deux heures et s'élève déjà à 241%, débloquant plusieurs enrichissements pour les différentes éditions du roman. Projet porté par Cindy C. Teston.
15/10/2026, 13:30
En Argentine, les librairies indépendantes vendent moins de livres et supportent des frais en hausse. Leur fédération, la FALPA, a déclaré le secteur en situation d'urgence en septembre et réclame l'intervention des pouvoirs publics. Selon son enquête, le chiffre d'affaires corrigé de l'inflation a reculé de 41,5 % entre les huit premiers mois de 2023 et ceux de 2026.
15/10/2026, 12:38
Top ArticlesSarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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