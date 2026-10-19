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Victor Hugo n’a jamais mis les pieds en Orient. Il en a pourtant fait une révolution poétique

Publié en janvier 1829, le recueil Les Orientales de Victor Hugo ne doit rien à un voyage réel. C'est un Orient rêvé, tissé de lectures et d'imaginaire, qui allait pourtant bouleverser la poésie française et imposer son auteur comme le chef de file du romantisme. Par Amel Aït-Hamouda.

Le 19/10/2026 à 18:18 par Auteur invité

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Publié le :

19/10/2026 à 18:18

Auteur invité

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Janvier 1829 : Les Orientales paraissent chez Gosselin. Victor Hugo n'a jamais traversé la Méditerranée, et pourtant il publie quarante et un poèmes qui font de l'Orient un territoire de rêve autant qu'un foyer d'actualité. La guerre d'indépendance grecque nourrit une imagination que nul voyage n'a éveillée. C'est dans cet écart entre l'expérience vécue et la construction poétique que prend forme l'un des recueils les plus audacieux du romantisme.

Les Orientales ne sont pas un simple album exotique. Dans sa préface, Hugo proclame la liberté souveraine du poète : « Tout a droit de cité en poésie. » Le recueil expérimente les rythmes, métisse les langues et trouble les frontières entre Orient et Occident.

Un Orient sans voyage

Victor Hugo n'a jamais franchi la Méditerranée. Franck Laurent, éditeur des Orientales au Livre de poche, le rappelle sans ambiguïté : « Victor Hugo n'est jamais allé en Orient. » L'Orient des Orientales n'est donc ni une chronique de voyage, ni même le fruit d'une expérience sensorielle : il procède d'une tout autre alchimie.

Le poète raconte que l'idée du recueil lui est venue lors de promenades vespérales, à l'été 1828, en contemplant le coucher du soleil sur la campagne parisienne du côté de Vaugirard. Il évoque cette inspiration à la troisième personne : « Il répondra qu'il n'en sait rien, que c'est une idée qui lui a pris ; et qui lui a pris d'une façon assez ridicule, l'été passé, en allant voir coucher le soleil. » L'anecdote, réelle ou fantaisiste, dit l'essentiel : cet Orient méditerranéen est une projection mentale, un territoire intérieur façonné par le désir et la lecture.

Hugo se nourrit des livres qu'il a dévorés : le Coran, Les Mille et Une Nuits, la Bible, les Chants populaires de la Grèce moderne de Fauriel, le Voyage pittoresque en Espagne de Taylor, les œuvres de Byron et le Divan occidental-oriental de Goethe. Il s'inspire également de la littérature arabe, comme en témoignent les poèmes arabes traduits par Ernest Fouinet qu'il ajoute à ses propres textes dans Les Orientales.

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De ces sources, il tire une matière qu'il ne cherche pas à restituer fidèlement, mais à transfigurer. L'Orient des Orientales ne se laisse pas enfermer dans des frontières nettes. Il est d'abord méditerranéen : l'Égypte, la Grèce et la Turquie y voisinent avec l'Espagne, avant que le recueil ne s'achève sur un retour mélancolique à Paris, avec le poème « Novembre ».

L'actualité comme déclencheur

Si l'Orient des Orientales est imaginaire, il n'est pas pour autant hors du monde. Le recueil est profondément marqué par l'actualité de la guerre d'indépendance grecque (1821-1829) contre l'Empire ottoman. L'Europe, et plus particulièrement la France, l'Angleterre et la Russie, soutiennent les Grecs ; les États et les artistes s'engagent.

Dans son recueil, Hugo raconte les affrontements, donnant la voix tantôt aux Turcs, tantôt aux Grecs, tantôt au Danube, spectateur impuissant qui appelle à la réconciliation des peuples. Le poème « L'Enfant » (XVIII) s'inspire des massacres de Chios en 1822. La bataille de Navarin, où les flottes française, britannique et russe détruisirent la flotte égypto-turque en octobre 1827, donne lieu au poème « Navarin » (V). Le philhellénisme, cet élan de sympathie européenne pour la cause grecque, irrigue le recueil. Le poème « Enthousiasme » témoigne de cet élan qui saisit l'Europe face à la révolution grecque.

Mais le poète ne se contente pas de commenter l'actualité. Il la dépasse. Comme le suggère le critique Richard B. Grant, la préoccupation du poète pour la violence soudaine doit se comprendre à la lumière de son attitude ambivalente envers la Révolution française : attiré par la liberté qu'elle a apportée, repoussé par ses excès, Hugo ne parvient pas encore, en 1829, à trancher sur sa valeur morale.

Les Orientales portent la trace de cette indécision, et le recueil s'achève par un repli dans l'art pour l'art, une forme de refuge esthétique face aux tourments politiques. Le poème « Novembre » montre que Hugo n'a jamais perdu de vue la réalité : « Devant le sombre hiver de Paris qui bourdonne, / Ton soleil d'Orient s'éclipse et t'abandonne, / Ton beau rêve d'Asie avorte. »

Une révolution formelle

C'est dans la forme que l'audace des Orientales éclate avec le plus d'évidence. Le recueil paraît le 24 janvier 1829 chez l'éditeur Gosselin. Il comprend quarante et un poèmes, datés pour la plupart de 1828, et vient juste après Cromwell (1827) et sa préface, juste avant la bataille d'Hernani (1830). Le succès fut très grand : la deuxième édition parut en février 1829 avec une seconde préface, la troisième en avril 1829 et la sixième au début de 1830.

Dans sa préface, Hugo proclame une liberté souveraine. Les idées littéraires exprimées sont l'indépendance absolue de la poésie vis-à-vis de la critique et la liberté souveraine de l'artiste : « Le critique n'a pas de raison à demander, le poète pas de compte à rendre… Que le poète donc aille où il veut, en faisant ce qui lui plaît ; c'est la loi… Le poète est libre. »

Et il ajoute, avec une audace qui fera date : « Tout est sujet, tout relève de l'art ; tout a droit de cité en poésie. » Cette préface peut être considérée à la fois comme un manifeste romantique d'importance capitale et comme un premier pas vers la doctrine de l'art pour l'art, qui mènera à la poésie parnassienne.

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Les Fantômes (1829), lithographie de Louis Boulanger illustrant un poème des Orientales de Victor Hugo. Un spectre entraîne une jeune femme morte, entouré de figures fantastiques. 

Ce manifeste se traduit dans les faits par une liberté prosodique et rythmique sans précédent. Dans les Ballades (1826), puis dans Les Orientales (1829), Hugo multiplie les formes métriques, rythmiques et strophiques, se livrant à une véritable expérimentation verbale.

Le poème « Les Djinns » en est l'exemple le plus célèbre : la longueur des vers y croît puis décroît au fil des strophes, mimant par le rythme même le passage d'une tempête ou d'un ouragan. La langue se métisse de mots arabes et espagnols. L'originalité de Victor Hugo est de tenter de rendre sensibles l'impalpable et son mouvement par les mots.

Le recueil marque aussi une étape dans la carrière de Hugo. Comme le souligne Claude Millet, Les Orientales imposent au champ littéraire une nouvelle pensée poétique par laquelle Victor Hugo s'arroge le droit de réinventer le langage. C'est un recueil de libération et d'élargissement, aussi bien thématiques que formels, qui annonce déjà les « petites épopées » de La Légende des siècles.

Sainte-Beuve, de son côté, a salué en Hugo un rénovateur incomparable du lyrisme français, dont l'invention rythmique n'avait pas eu d'équivalent depuis la Renaissance.

Un Orient à la frontière de l'autre

L'une des dimensions les plus modernes du recueil tient à la manière dont Hugo y traite l'altérité. L'Orient n'y figure pas comme un simple décor exotique, mais comme une altérité indissociablement liée à l'Occident. Dans des poèmes comme « La Captive » ou « Adieux de l'hôtesse arabe », Hugo met en scène une séduction mutuelle, quoique problématique, entre deux espaces culturels apparemment antagonistes.

La question des langues est également centrale dans Les Orientales, où les mots étrangers et les rythmes orientalistes abondent, constituant un défi romantique à l'esthétique classique.

Franck Laurent montre que le poète convoque souvent des motifs qui troublent les frontières géopolitiques : les figures féminines ont des origines tantôt orientales, tantôt occidentales, et le « je » poétique se multiplie, irréductible à la voix du poète.

Sarga Moussa va plus loin : pour lui, Hugo ne cherche pas à nier ou à annuler les différences, mais à jouer avec elles pour démontrer que l'Orient est en nous. La notion d'hybridité, telle que théorisée dans les études postcoloniales, permet de saisir l'étonnante modernité d'un recueil trop longtemps considéré comme l'illustration d'un exotisme paresseux et conformiste.

Le poème « Sultan Achmet » (XXIX), placé dans le cycle espagnol du recueil, met en scène un amour entre un musulman et une chrétienne, suggérant une forme de réconciliation religieuse, même si le personnage musulman doit d'abord se convertir.

Réception et postérité

Le succès fut immédiat, mais le public contemporain fut dérouté par la nouveauté du recueil. La critique se divisa. De nombreux auteurs, dès 1829, constatèrent le large usage de la couleur dans Les Orientales, parfois pour en faire grief à Hugo, au nom du bon goût.

Certains louèrent la « palette d'une richesse incomparable », un « feu d'artifice », un « éblouissement sans fin ». D'autres, au contraire, jugèrent cette manie coloriste excessive et superficielle, condamnant l'usage de la couleur au nom du bon goût. André Joussain, dans sa thèse de 1915 sur le pittoresque hugolien, estime qu'elle empêche le poète de mettre vraiment « la vie dans les choses ». Léopold Mabilleau regrette, en 1893, sa faiblesse en tant que coloriste.

Mais l'influence des Orientales sur la poésie française fut durable. Le recueil devint une référence pour les poètes tout au long du XIXe siècle, de Gautier à Baudelaire, de Leconte de Lisle à Heredia. Il fut le recueil fétiche des parnassiens, qui y admiraient une exigence formelle nouvelle. La BnF le considère comme « peut-être le premier grand recueil romantique de la poésie française ».

Le recueil a également inspiré poètes, peintres et musiciens. Sainte-Beuve lui-même ne se distingua de ses contemporains qu'en poussant plus loin l'art du maître, en le resserrant dans une forme plus stricte. Et le dernier poème, « Novembre », avec sa mélancolie automnale, annonce déjà Les Feuilles d'automne (1831) et le spleen baudelairien.

Une cohérence dans le mouvement

Les Orientales ne sont donc pas ce « livre inutile de pure poésie » que Hugo affectait de revendiquer. Elles sont une œuvre d'affrontement : affrontement avec la tradition classique, affrontement avec l'actualité politique, affrontement avec soi-même aussi. En inventant un Orient qui n'existait que dans les livres et les rêves, Hugo a moins cherché à représenter le monde qu'à le réinventer par le langage.

La préface des Orientales marque une rupture avec l'art ancien, classique, en instituant une autre mythologie. Le recueil de 1829 reste, près de deux siècles plus tard, d'une actualité troublante, non seulement par sa virtuosité formelle, mais par la manière dont il interroge la frontière entre soi et l'autre, entre l'ici et l'ailleurs, entre le rêve et la réalité.

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C'est en cela qu'il constitue une étape décisive dans l'histoire de la poésie française, et une œuvre dont la modernité n'a cessé d'être redécouverte.

Crédits photo : La Mort de Sardanapale (1827), d’Eugène Delacroix. Inspiré d’une œuvre de Lord Byron, le tableau représente le roi assyrien assistant au massacre de son entourage. 

 
 
 

Par Auteur invité
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Rentrée scolaire : six professeurs convoqués par l'Inspection

Les élèves ont repris le chemin de l’école ce 1er septembre 2026. Pour certains enseignants, la rentrée pourrait tourner court. Expérience autoritaire, lancer d’élèves, fascination fasciste, bacchanale et cours particulier achevé au couteau : les dossiers ont ébranlé les services de l'Inspection. Pour l'Éducation nationale, une question : peut-on vraiment les laisser poursuivre ?

05/09/2026, 06:00

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Lamartine, Nerval, Gautier : les écrivains français amoureux d’Istanbul

Carrefour des civilisations, théâtre où se sont jouées les destinées de l'Orient et de l'Occident, Istanbul a fasciné des générations d'écrivains français qui, du XVIIe au XXe siècle, ont tenté de refléter dans leurs œuvres l'indicible beauté de cette cité millénaire. Par Amel Aït-Hamouda.

04/09/2026, 14:58

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Une IA explore la mémoire moléculaire des livres anciens

Exclusif - Après avoir identifié protéines, médicaments ou autres résidus sur les documents de Vlad III, Jack London, Casanova et Alessandro Volta, l’équipe de Gleb et Svetlana Zilberstein veut franchir une nouvelle étape. Son « Cabilly Project » associe données biochimiques, archives et intelligence artificielle pour générer des hypothèses historiques. ActuaLitté révèle aussi l’existence de travaux, encore non publiés, sur André Malraux, Stendhal et Marcel Proust.

03/09/2026, 17:07

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Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire

Exclusif - Un manuscrit de professeur refusé chez Gallimard, le roman d'un ex-professeur publié trois ans plus tard par la maison et de l'un à l'autre ouvrage des scènes, motifs et références parfois voisins. La comparaison de Grand Poisson, de Fabrice Sanchez (Plon, août 2025), avec La solitude des professeurs est infinie, de Yannick Haenel (Gallimard, août 2026), ne révèle pas de contrefaçon, mais soulève quelques sourcils.

02/09/2026, 17:01

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Antonin Artaud : la guerre des archives n’est pas terminée (réponse à Florence de Mèredieu)

Le 7 août 2026, ActuaLitté publiait l’article Comment la souffrance a forgé le jeune Artaud, version abrégée, sans photographies ni appareil de sources, de l'étude d'Ilios Chailly, Une géographie de la souffrance : les cures d’Antonin Artaud, de La Rouguière au Chanet, 1915-1919. Florence de Mèredieu, biographe d’Antonin Artaud, a réagi à cet article dans les commentaires. Quelques échanges ont suivi. Ilios Chailly propose ici une réponse plus développée, pour revenir point par point sur les questions soulevées.

01/09/2026, 17:05

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De Proust à Perec : comment Shéhérazade a changé la littérature française

Au XXe siècle, les écrivains français n’ont pas seulement lu Les Mille et Une Nuits : ils s’en sont emparés comme d’un modèle d’écriture. De la mémoire proustienne à l’ambition romanesque de Perec, en passant par le merveilleux surréaliste et la figure de Shéhérazade devenue symbole de résistance, ce recueil sans auteur ni fin a profondément travaillé l’imaginaire littéraire. Par Amel Aït-Hamouda.

31/08/2026, 17:44

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Freida McFadden : anatomie d'une machine, aux accents bien connus

Voilà des semaines et des mois, des années bientôt qu'elle trône au sommet des meilleures ventes, au point qu'on ne sache plus trop comment s'en dépatouiller... Un peu comme dans ses livres : Freida McFadden connaît la fin avant de commencer. Le retournement vient d’abord et le roman s’organise en fonction. Indices, fausses pistes, silences, informations données trop tôt pour être comprises : tout permet au lecteur de voir après coup ce qu’il n’avait pas vu venir. Mais comment ?

29/08/2026, 10:00

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Six livres créent une application de rencontre pour éviter de finir seuls en rayon

On a longtemps cru qu’un livre abandonné sur une table de librairie souffrait en silence. Erreur. Il regarde les autres partir. Le prix littéraire avec son lecteur pressé, la romance dans un tote bag, le polar sous le bras de quelqu’un qui assure « ne lire que du vrai ». Lui reste là, tranche vers le public, à feindre l’indifférence.

29/08/2026, 08:00

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Après Perec, Queneau et Calvino : l’Oulipo peut-il encore surprendre ?

Le 5 mai 2026, jour de naissance de Karl Marx, Clémentine Mélois a dû mourir pour obtenir le droit de démissionner. À 18h16 exactement, au café L’Arrêt, anciennement L’Espérance, dans le VIIe arrondissement de Paris, l’écrivaine et plasticienne a retrouvé, selon sa propre formule, sa « liberté de manœuvre pour l’éternité ».

28/08/2026, 17:22

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Six romans recalés à l’aéroport pour excédent de bagage... émotionnel

Les compagnies aériennes sont formelles : au-delà de 23 kilos, il faut payer un supplément. La littérature, beaucoup moins regardante, autorise ses personnages à embarquer avec une enfance traumatique, trois générations de non-dits, un père mort, plusieurs amours compliquées et parfois une résurrection complète. Au retour des vacances, il était temps que quelqu’un contrôle tout cela.

22/08/2026, 11:05

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Voyageuses en Orient : entre émancipation et clichés

Si Flaubert, Chateaubriand ou Nerval ont construit l’Orient rêvé du XIXe siècle, des écrivaines-voyageuses en ont, elles, franchi les portes closes. De Lady Montagu à Isabelle Eberhardt, elles ont observé l’intimité des harems et la vie des tribus. Mais ce regard « de l’intérieur » les a-t-il vraiment affranchies des clichés orientalistes ? Récit d’une émancipation littéraire aux mille contradictions. Par Amel Aït-Hamouda.

19/08/2026, 18:18

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Journée mondiale du moustique : les insectes réclament des dommages et intérêts à la littérature

Ce 20 août, Journée mondiale du moustique, les insectes ont déposé une plainte collective contre plusieurs siècles de littérature. Motifs : diffamation, séquestration, exploitation et atteinte répétée à la dignité des arthropodes. Cinq livres comparaissent. Les fourmis se constituent partie civile, les papillons demandent réparation et Gregor Samsa exige qu’on cesse enfin de l’appeler cafard. L’audience promet d’être piquante. (ceci est une fiction, hein...)

19/08/2026, 14:46

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Gestion contestée et conflit familial : un été au tribunal pour l'Harmattan

Exclusif - La gestion des Éditions L'Harmattan, dirigées depuis 2010 par Xavier Pryen, est vivement contestée depuis quelques années, tandis qu'un conflit familial se joue en arrière-plan : Denis Pryen, cofondateur du groupe, estime que son neveu a engagé le « démantèlement » de ce dernier. Deux décisions de justice, rendues cet été, se sont révélées favorables au cofondateur de L'Harmattan.

19/08/2026, 09:09

Autres articles de la rubrique À la loupe

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“On serait sans doute étonné par la banalité des rituels de sorcellerie”

Au cinéma, elles pactisent avec le diable, jettent des sorts et sèment la terreur. Mais les sorcières d’aujourd’hui ressemblent-elles vraiment à ces créatures inquiétantes ? Entre fascination pour la fiction, clichés tenaces et pratiques contemporaines, une enquête explore ce que les écrans racontent — et déforment — de la sorcellerie. Catherine Dumont Levesque, publiée aux éditions Oxus démystifie ces femmes, à l'approche d'Halloween.

19/10/2026, 16:09

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“Une maison ne devient un foyer qu’à partir de ses vivants”

Pour le second texte de cette « Clinique sauvage », il s’agit d’une terrasse d’un autre genre. À Paris, dans son 7e arrondissement, au 217 du boulevard Saint-Germain, se tient la Maison de l’Amérique latine, dont deux salons portent les noms de deux prix Nobel, Neruda et Mistral. Ses murs ont vu passer Daudet, Maupassant, Mallarmé et le jeune futur père de la psychanalyse. 

19/10/2026, 11:19

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“Comment une société accepte-t-elle ce qu’elle sait pourtant être destructeur ?”

Deux auteurs romains, deux façons de déshabiller le pouvoir. Tacite en dévoile les rouages : peur, servilité, silence et consentement. Suétone en explore les coulisses, les pulsions et les excès des empereurs. Sous la plume du psychanalyste Jean-Charles Bettan, leurs œuvres éclairent une question qui n’a rien perdu de son actualité : pourquoi les sociétés acceptent-elles de se soumettre à ce qu’elles savent destructeur ? Une lecture désenchantée.

17/10/2026, 11:17

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Comment Sarah Knafo applique le “grand remplacement” à Éric Zemmour

En six semaines, Sarah Knafo aura vendu 46.304 exemplaires de plus qu’Éric Zemmour avec son essai de 2021, La France n'a pas dit son dernier mot. Le Casse du siècle tient mieux la distance et s’impose surtout dans les grandes surfaces spécialisées, ventes en ligne comprises. Mais l’ancien journaliste conserve un solide passé de best-seller, notamment avec Le Suicide français. Derrière la bataille des chiffres se dessinent deux carrières médiatiques et des rôles politiques qui évoluent.

17/10/2026, 10:54

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“Non. L'intelligence artificielle ne raccourcit pas. Elle coupe.”

Dix-huit ans après avoir été sommé d’écrire plus court par un directeur de création, Adnan Algın retrouve la même injonction face à l’intelligence artificielle : couper, resserrer, simplifier. Mais que devient un texte lorsqu’on lui retire ses détours, ses références, son humour et jusqu’à sa voix ? De David Ogilvy à Blaise Pascal, ce récit ironique interroge ce que l’on perd lorsque raccourcir devient un réflexe, face à une machine qui confond parfois concision et appauvrissement. 

17/10/2026, 10:31

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Kid Eternity : le jour où le paradis a cessé de dire la vérité

En 1942, un enfant meurt sous les torpilles nazies. Le ciel reconnaît une erreur et le ramène à la vie. En 1991, Grant Morrison et Duncan Fegredo ressuscitent ce héros pour le précipiter dans un enfer où même les anges deviennent suspects. Entre les deux, les comics ont grandi, les certitudes vacillé, et l'horreur appris à peindre.

17/10/2026, 09:15

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Et si les étudiants en édition réinventaient l’université à leur manière ?

À l'université Paris Nanterre, la « semaine rouge » bat son plein. À Saint-Cloud, les étudiants du pôle Métiers du livre ont choisi une autre manière de poursuivre la mobilisation : organiser leurs propres cours. Syndicalisme, expériences professionnelles, avenir des bibliothèques, précarité dans l'édition… À la veille des manifestations du 17 octobre, ActuaLitté a rencontré cette génération qui aime les livres, mais n'accepte pas la passion comme une rémunération suffisante.

16/10/2026, 20:50

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Le RN veut couper ses financements, la Maison des Sciences de l’Homme contre-attaque

Après le dépôt, puis le retrait, d’un amendement du Rassemblement national visant à supprimer sa subvention publique dans le budget 2027, la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) réagit dans une tribune. Elle rappelle ses missions de diffusion des savoirs et défend la liberté de la recherche en sciences humaines et sociales.

16/10/2026, 17:34

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Face au scroll, la BD ne se défile plus : Bang! réveille les catalogues

La bande dessinée a longtemps tourné ses pages. La voilà qui bientôt défilera. Après avoir fait entrer les cases dans les smartphones, la société française Bang! veut désormais réveiller les catalogues des éditeurs. Au programme : intelligence artificielle, lecture verticale et patrimoine remis en circulation. De quoi donner une seconde jeunesse aux albums sans les condamner au régime minceur. Reste à savoir si l'on peut changer le format sans bousculer l'art. Par Clément Cousin, cofondateur de Bang!.

15/10/2026, 16:01

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100 ans après Le Soleil se lève aussi, les héritiers d’Hemingway préparent la suite

Au Bar Hemingway du Ritz Paris, les héritiers de l’écrivain célébraient le centenaire de ce que beaucoup considèrent comme son meilleur roman, Le Soleil se lève aussi, publié le 22 octobre 1926. Une rencontre avec sa famille, mais aussi avec celle d'un éditeur de légende et de l'ombre, Maxwell Perkins. 

14/10/2026, 17:35

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Secret de bibliothécaires : que font les doudous quand les enfants dorment ?

Quel enfant n’a pas traîné ce que les adultes sans cœur appellent « objet transitionnel », alors que son vrai nom, c’est Doudou ? Peluche, poupée, bout de tissu : un meilleur ami, avec qui on mange, on pleure, on se mouche, on dort. Moi, c’était Lili : inséparables, vous dis-je. Alors la confier une nuit à une bibliothèque, même pas en rêve… Les plus jeunes, eux, ont manifestement moins de mal.

14/10/2026, 13:04

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“Un roman policier, puis, plus logiquement, un roman d’horreur”

Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. Pour écrire ce roman historique, il n’a pourtant suivi ni Dumas, ni Walter Scott, ni Maurice Druon. Ses influences viennent d’ailleurs : Stephen King, Umberto Eco, Salman Rushdie, Quentin Tarantino ou encore Alan Moore. Autant de références qui ont façonné son goût pour les récits où l’Histoire côtoie l’ironie, le mystère et l’horreur. L’auteur raconte comment ces rencontres littéraires et cinématographiques l’ont conduit jusqu’à un théâtre parisien disparu.

14/10/2026, 13:02

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“Un projet mortifère” : la SGDL s'oppose (aussi) à la dissolution du Centre national du livre

Après la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Ligue des auteur·ices professionnels et le Syndicat national de l’édition, la Société des gens de lettres (SGDL) prend enfin publiquement position à son tour contre le projet de dissolution du Centre national du livre (CNL). 

14/10/2026, 12:59

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À Paris, l'Acte V du mouvement lycéen : “Pas de futur sans culture”

Paris, mardi 13 octobre. À 14h30, rue de Rivoli, le départ du cortège de l’Hôtel de Ville approche. Le mouvement lycéen entre dans son cinquième acte, au lendemain de l’appel au calme d’Emmanuel Macron. En tête des revendications : les moyens pour étudier, les inégalités et les violences policières.

13/10/2026, 20:42

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J’invente des mondes : Aujourd’hui, je choisis de défendre le nôtre

Je vais peut-être perdre des lecteurs. Des gens qui aiment mes romans mais préféreraient que je reste bien gentiment dans mes mondes imaginaires. Que je parle de fantasy, d’âmes-sœurs, de héros et de créatures fantastiques. Que je fasse rêver. Et surtout, surtout que je ne parle pas de politique. Tant pis. Parce qu’à un moment, se taire revient aussi à prendre position. Propos recueillis par Guilhem Méric.

 

13/10/2026, 16:59

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“Et si le vrai lecteur était celui qui ne finit pas ses livres ?”

Et si ne pas finir un livre n’était pas un échec ? À l’heure où l’attention s’éparpille, où les défis de lecture transforment les livres en trophées et où l’intelligence artificielle uniformise les voix, Clément Bosqué défend le droit de lire autrement : lentement, par fragments, sans obligation de résultat. Dans Pensées philosophiques pour raviver la flamme en soi (éditions Oxus), il célèbre la difficulté, la liberté et ce « joyeux entêtement » qui font de la lecture une expérience singulière.
 
 

13/10/2026, 16:05

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“Le correcteur est prothésiste dentaire : il polit la porcelaine, le propriétaire sourit”

Une virgule sauvée, un accord redressé, une coquille écartée : le lecteur n’en saura rien. De la Bible de 1631 aux imprimeries ottomanes, Adnan Algın, lui-même correcteur, rend hommage à ces artisans invisibles qui veillent sur les livres et les journaux. Entre humour féroce et mélancolie, il raconte un métier dont la réussite se mesure aux erreurs que personne ne verra — et dont l’effacement menace bien davantage que l’orthographe.

13/10/2026, 14:35

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Critiques littéraires : à force de ménager les éditeurs, qui défend encore les lecteurs ?

À lire certaines pages livres, on dirait que la critique littéraire française a cessé de juger pour se contenter de recevoir et de remercier. C’est un choix éditorial, paraît-il ; le marché est fragile, comprenez-vous. J’appelle cela une abdication. Par Charles Garatynski.

12/10/2026, 18:18

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Traduire ? Quelques recommandations au fil du temps

Quelques conseils à glaner de la part de nos collègues du passé ? Un exemple parmi d’autres est celui de la traductrice anglaise Sarah Austin pour défendre ses droits intellectuels : « Cela a été ma pratique invariable, dès que je m’engage à traduire une œuvre, d’écrire à l’auteur, lui annonçant mon intention et ajoutant que s’il voit une omission ou s’il a une correction ou un ajout à faire, ceci dépendra de mon bon vouloir et de mon attention à ses suggestions. »

12/10/2026, 10:20

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La soif d'idéal de Lionel Destremau : des dirigeants humanistes, et un Goncourt, ou deux

Un Goncourt ou deux ? Lionel Destremau plaisante, avant de ramener ses ambitions de romancier à une aspiration plus essentielle : rencontrer des lecteurs. À Gradignan, le commissaire général de Lire en Poche décline sa « Soif d’idéal » en trois portraits. Entre transmission littéraire, incertitudes sur l’avenir des politiques culturelles et rêve de dirigeants humanistes, ses souhaits finissent par dessiner une même exigence : remettre l’être humain au centre.

11/10/2026, 17:46

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De l'or, des soldats et des résistants : les dessous de Timika (Papouasie)

Au salon Lire en Poche de Gradignan, Nicolas Rouillé revient sur Timika. Western papou, récompensé par le prix de littérature française 2026 Lire en Poche après une réédition chez Anacharsis. Ce roman, né d'une enquête en Papouasie occidentale, fait se croiser migrants indonésiens, chercheurs d'or et résistants papous autour d'une mine géante. L'écrivain raconte ses rencontres, ses choix de fiction et son souhait de voir un jour le livre traduit pour les lecteurs du territoire.

11/10/2026, 17:27

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Johana Gustawsson : “On juge sans arrêt, sans savoir”

À Lire en Poche, à Gradignan, Johana Gustawsson revient sur Les Morsures du silence, récompensé par le prix du polar Sud Ouest/Lire en Poche 2026. Derrière une enquête ouverte par un meurtre en costume de Sainte-Lucie, la romancière franco-suédoise explore les blessures familiales, son installation difficile en Suède et les préjugés des lecteurs. Elle raconte aussi son travail à quatre mains avec le Norvégien Thomas Enger.

11/10/2026, 17:18

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Des livres aux bibliothèques : le combat de Djaïli Amadou Amal

Un livre à couverture rose lui a révélé, enfant, que lire permettait d'imaginer d'autres existences. Rencontrée samedi 10 octobre au salon Lire en Poche, à Gradignan, Djaïli Amadou Amal raconte cette découverte, le refuge trouvé dans l'écriture et le passage de la littérature à l'action. À travers Le Harem du roi, récemment paru en poche, et Espoir, son récit autobiographique, l'écrivaine camerounaise remonte aux origines de son engagement.

10/10/2026, 17:45

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Maylis de Kerangal: “Ce qui n’est pas juste ne peut pas être beau”

Au salon Lire en Poche de Gradignan, Maylis de Kerangal revient sur Jour de ressac, désormais disponible chez Folio. Le Havre, ville de son enfance, lui permet d’écrire une part d’elle-même sans transformer la narratrice en double. Entre mémoire des lieux, gestes du quotidien et réflexion sur l’intelligence artificielle, la romancière défend une littérature attentive à la justesse du regard, à la beauté et à la liberté de la fiction.

10/10/2026, 17:33

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La soif d'idéal de Michèle Pedinielli : du prosecco et des enfants heureux

Un prosecco avec des glaçons, des enfants heureux, un roman qu'on pourrait écrire sans paniquer : Michèle Pedinielli ne manque pas d'idéaux. Rencontrée au festival Lire en Poche, à Gradignan, la romancière décline le thème « Soif d'idéal » en trois portraits : la femme, l'autrice et la révoltée. Trois aspirations qui oscillent entre humour et inquiétude, jusqu'à cette envie, aussi simple à formuler que difficile à satisfaire : ne plus avoir peur.

10/10/2026, 12:07

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Muriel Gilbert : “L’orthographe, pour moi, c’est un jeu.”

Correctrice au Monde depuis une vingtaine d’années, Muriel Gilbert veille sur des règles dont elle connaît pourtant les transformations. Rencontrée au salon Lire en Poche de Gradignan, où elle présente Le Petit Gilbert, la chroniqueuse de RTL revient sur la féminisation des noms de métiers, les expressions qui changent de sens et les accommodements parfois nécessaires avec la norme. Un métier où corriger ne signifie pas toujours avoir le dernier mot.

 

10/10/2026, 09:49

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Et si les monuments de Paris cachaient des messages que nous avons oubliés ?

Et si Paris cachait, dans ses monuments, des symboles que nous ne savons plus regarder ? Dans Le Paris alchimique, publié chez Trajectoire, Émilie et Nicolas Meillerais Gallois proposent de redécouvrir la capitale à travers l'alchimie et la spiritualité chrétienne. Des sculptures de Notre-Dame aux tapisseries de La Dame à la licorne, leur guide mêle promenade, découverte du patrimoine et réflexion sur la transformation de soi.

09/10/2026, 15:01

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Le CNL, indispensable “à l’équilibre de la chaîne du livre et de la lecture”

Une proposition de loi venue de la droite du Sénat entend supprimer, purement et simplement, le Centre national du livre (CNL), au nom d'une lutte contre « l'agencification » de l'État. Plusieurs acteurs du secteur du livre rappellent cependant son rôle crucial dans le soutien à la création et à la diversité, dont le Club 99, Fédération des festivals Bd et arts associés, dans une tribune reproduite ci-dessous.

09/10/2026, 08:28

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“Diviser pour régner” : les artistes-auteurs accusent les pouvoirs publics

19 organisations représentant les artistes-auteurs, parmi lesquelles la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Ligue des auteurs professionnels et le Syndicat des écrivains de langue française, signent une tribune contre les divisions de leur profession. Elles dénoncent les inégalités de traitement entre les différentes catégories de créateurs et appellent à défendre collectivement leurs droits sociaux, économiques et professionnels.

08/10/2026, 14:50

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“J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”

Dix mois après avoir quitté la librairie, Elsa continue pourtant d’enchaîner les livres. Mais à force de lire sans interruption, une question s’impose : est-ce encore l’envie de lire, ou simplement une habitude devenue refuge ? Entre pile à lire, achats compulsifs, peur du vide et plaisir intact de certaines découvertes, ce billet interroge avec franchise ce que nos lectures disent parfois de nous — et de nos automatismes.

08/10/2026, 09:00

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“La lutte contre le piratage, c'est une conjonction de moyens” (SNE)

Bookys, plateforme pirate diffusant des livres, des revues et des magazines protégés par le droit d'auteur, est visée par une demande de blocage portée par le Syndicat national de l'édition (SNE) et l'Alliance de la presse d'information générale. Adressée aux fournisseurs d'accès à internet, l'assignation ouvre la voie à d'autres actions, comme des mesures contre les sites miroirs ou les prestataires de paiement.

07/10/2026, 16:57

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“Quand je n’écris pas mes histoires, j’écris sur celles des autres”

Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. Lorsqu’il n’écrit pas ses propres histoires, il étudie celles des autres. Chercheur à l’Université Toulouse Jean Jaurès, spécialiste de Neil Gaiman, du fantastique, de la bande dessinée et des cultures populaires, il a fait de l’analyse des récits un autre versant de son travail. Ces recherches ont directement nourri Grand-Guignol, de la construction des ambiances au goût pour une documentation fouillée.

07/10/2026, 14:35

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“Le RN ose tout”, même confisquer Olympe de Gouges, icône féministe

Exclusif — Le Rassemblement national tente, par une initiative parlementaire visant à faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon, de se grimer en formation féministe. Les votes du parti d'extrême droite, tout comme les prises de position de Marine Le Pen, sont pourtant bien éloignés des combats de l’autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Une pétition, signée par des historiennes, des universitaires et des spécialistes d'Olympe de Gouges, dénonce « la dernière des impostures » du RN.

07/10/2026, 10:24

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“Aujourd’hui, une banque a remplacé Verlaine, Zweig et Yahya Kemal”

Au 27, boulevard Saint-Michel, il ne reste rien du café Vachette où Verlaine, Moréas, Yahya Kemal ou İbrahim Çallı ont laissé leurs traces. Rien, sinon des récits, des plaques déplacées et quelques souvenirs incertains. Entre littérature, peinture et mémoire parisienne, Adnan Algın, correcteur, remonte le fil d’un lieu disparu, où l’on payait parfois ses dettes en vers, en leçons ou en tableaux. Aujourd’hui, une banque tient les comptes. À sa manière.

05/10/2026, 17:35

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PLF 2027 : “L’État renonce à soutenir pleinement les artistes”

Le projet de loi de finances 2027, présenté le 1er octobre dernier, procède à une nouvelle réduction des budgets alloués au ministère de la Culture. Les collectivités territoriales, premières financeuses du secteur culturel, voient elles aussi leurs moyens se rabougrir. Le Syndeac, premier syndicat des entreprises du spectacle vivant public, dénonce un choix politique aux lourdes conséquences.

05/10/2026, 15:07

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“Une partie de notre psychisme réclame des métamorphoses”

Phénomène identitaire largement porté par les réseaux sociaux, le thérianisme désigne le sentiment d’une proximité profonde avec un animal, jusqu’à parfois se vivre comme partiellement animal. Le psychanalyste Jean-Charles Bettan interroge ce que cette identification dit du rapport au corps, à l’adolescence et à la construction de soi, tout en mettant en garde contre les rapprochements trop rapides avec la dysphorie de genre.

05/10/2026, 10:52

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Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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