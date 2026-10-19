Victor Hugo n’a jamais mis les pieds en Orient. Il en a pourtant fait une révolution poétique

Janvier 1829 : Les Orientales paraissent chez Gosselin. Victor Hugo n'a jamais traversé la Méditerranée, et pourtant il publie quarante et un poèmes qui font de l'Orient un territoire de rêve autant qu'un foyer d'actualité. La guerre d'indépendance grecque nourrit une imagination que nul voyage n'a éveillée. C'est dans cet écart entre l'expérience vécue et la construction poétique que prend forme l'un des recueils les plus audacieux du romantisme.

Les Orientales ne sont pas un simple album exotique. Dans sa préface, Hugo proclame la liberté souveraine du poète : « Tout a droit de cité en poésie. » Le recueil expérimente les rythmes, métisse les langues et trouble les frontières entre Orient et Occident.

Un Orient sans voyage

Victor Hugo n'a jamais franchi la Méditerranée. Franck Laurent, éditeur des Orientales au Livre de poche, le rappelle sans ambiguïté : « Victor Hugo n'est jamais allé en Orient. » L'Orient des Orientales n'est donc ni une chronique de voyage, ni même le fruit d'une expérience sensorielle : il procède d'une tout autre alchimie.

Le poète raconte que l'idée du recueil lui est venue lors de promenades vespérales, à l'été 1828, en contemplant le coucher du soleil sur la campagne parisienne du côté de Vaugirard. Il évoque cette inspiration à la troisième personne : « Il répondra qu'il n'en sait rien, que c'est une idée qui lui a pris ; et qui lui a pris d'une façon assez ridicule, l'été passé, en allant voir coucher le soleil. » L'anecdote, réelle ou fantaisiste, dit l'essentiel : cet Orient méditerranéen est une projection mentale, un territoire intérieur façonné par le désir et la lecture.

Hugo se nourrit des livres qu'il a dévorés : le Coran, Les Mille et Une Nuits, la Bible, les Chants populaires de la Grèce moderne de Fauriel, le Voyage pittoresque en Espagne de Taylor, les œuvres de Byron et le Divan occidental-oriental de Goethe. Il s'inspire également de la littérature arabe, comme en témoignent les poèmes arabes traduits par Ernest Fouinet qu'il ajoute à ses propres textes dans Les Orientales.

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De ces sources, il tire une matière qu'il ne cherche pas à restituer fidèlement, mais à transfigurer. L'Orient des Orientales ne se laisse pas enfermer dans des frontières nettes. Il est d'abord méditerranéen : l'Égypte, la Grèce et la Turquie y voisinent avec l'Espagne, avant que le recueil ne s'achève sur un retour mélancolique à Paris, avec le poème « Novembre ».

L'actualité comme déclencheur

Si l'Orient des Orientales est imaginaire, il n'est pas pour autant hors du monde. Le recueil est profondément marqué par l'actualité de la guerre d'indépendance grecque (1821-1829) contre l'Empire ottoman. L'Europe, et plus particulièrement la France, l'Angleterre et la Russie, soutiennent les Grecs ; les États et les artistes s'engagent.

Dans son recueil, Hugo raconte les affrontements, donnant la voix tantôt aux Turcs, tantôt aux Grecs, tantôt au Danube, spectateur impuissant qui appelle à la réconciliation des peuples. Le poème « L'Enfant » (XVIII) s'inspire des massacres de Chios en 1822. La bataille de Navarin, où les flottes française, britannique et russe détruisirent la flotte égypto-turque en octobre 1827, donne lieu au poème « Navarin » (V). Le philhellénisme, cet élan de sympathie européenne pour la cause grecque, irrigue le recueil. Le poème « Enthousiasme » témoigne de cet élan qui saisit l'Europe face à la révolution grecque.

Mais le poète ne se contente pas de commenter l'actualité. Il la dépasse. Comme le suggère le critique Richard B. Grant, la préoccupation du poète pour la violence soudaine doit se comprendre à la lumière de son attitude ambivalente envers la Révolution française : attiré par la liberté qu'elle a apportée, repoussé par ses excès, Hugo ne parvient pas encore, en 1829, à trancher sur sa valeur morale.

Les Orientales portent la trace de cette indécision, et le recueil s'achève par un repli dans l'art pour l'art, une forme de refuge esthétique face aux tourments politiques. Le poème « Novembre » montre que Hugo n'a jamais perdu de vue la réalité : « Devant le sombre hiver de Paris qui bourdonne, / Ton soleil d'Orient s'éclipse et t'abandonne, / Ton beau rêve d'Asie avorte. »

Une révolution formelle

C'est dans la forme que l'audace des Orientales éclate avec le plus d'évidence. Le recueil paraît le 24 janvier 1829 chez l'éditeur Gosselin. Il comprend quarante et un poèmes, datés pour la plupart de 1828, et vient juste après Cromwell (1827) et sa préface, juste avant la bataille d'Hernani (1830). Le succès fut très grand : la deuxième édition parut en février 1829 avec une seconde préface, la troisième en avril 1829 et la sixième au début de 1830.

Dans sa préface, Hugo proclame une liberté souveraine. Les idées littéraires exprimées sont l'indépendance absolue de la poésie vis-à-vis de la critique et la liberté souveraine de l'artiste : « Le critique n'a pas de raison à demander, le poète pas de compte à rendre… Que le poète donc aille où il veut, en faisant ce qui lui plaît ; c'est la loi… Le poète est libre. »

Et il ajoute, avec une audace qui fera date : « Tout est sujet, tout relève de l'art ; tout a droit de cité en poésie. » Cette préface peut être considérée à la fois comme un manifeste romantique d'importance capitale et comme un premier pas vers la doctrine de l'art pour l'art, qui mènera à la poésie parnassienne.

Les Fantômes (1829), lithographie de Louis Boulanger illustrant un poème des Orientales de Victor Hugo. Un spectre entraîne une jeune femme morte, entouré de figures fantastiques.

Ce manifeste se traduit dans les faits par une liberté prosodique et rythmique sans précédent. Dans les Ballades (1826), puis dans Les Orientales (1829), Hugo multiplie les formes métriques, rythmiques et strophiques, se livrant à une véritable expérimentation verbale.

Le poème « Les Djinns » en est l'exemple le plus célèbre : la longueur des vers y croît puis décroît au fil des strophes, mimant par le rythme même le passage d'une tempête ou d'un ouragan. La langue se métisse de mots arabes et espagnols. L'originalité de Victor Hugo est de tenter de rendre sensibles l'impalpable et son mouvement par les mots.

Le recueil marque aussi une étape dans la carrière de Hugo. Comme le souligne Claude Millet, Les Orientales imposent au champ littéraire une nouvelle pensée poétique par laquelle Victor Hugo s'arroge le droit de réinventer le langage. C'est un recueil de libération et d'élargissement, aussi bien thématiques que formels, qui annonce déjà les « petites épopées » de La Légende des siècles.

Sainte-Beuve, de son côté, a salué en Hugo un rénovateur incomparable du lyrisme français, dont l'invention rythmique n'avait pas eu d'équivalent depuis la Renaissance.

Un Orient à la frontière de l'autre

L'une des dimensions les plus modernes du recueil tient à la manière dont Hugo y traite l'altérité. L'Orient n'y figure pas comme un simple décor exotique, mais comme une altérité indissociablement liée à l'Occident. Dans des poèmes comme « La Captive » ou « Adieux de l'hôtesse arabe », Hugo met en scène une séduction mutuelle, quoique problématique, entre deux espaces culturels apparemment antagonistes.

La question des langues est également centrale dans Les Orientales, où les mots étrangers et les rythmes orientalistes abondent, constituant un défi romantique à l'esthétique classique.

Franck Laurent montre que le poète convoque souvent des motifs qui troublent les frontières géopolitiques : les figures féminines ont des origines tantôt orientales, tantôt occidentales, et le « je » poétique se multiplie, irréductible à la voix du poète.

Sarga Moussa va plus loin : pour lui, Hugo ne cherche pas à nier ou à annuler les différences, mais à jouer avec elles pour démontrer que l'Orient est en nous. La notion d'hybridité, telle que théorisée dans les études postcoloniales, permet de saisir l'étonnante modernité d'un recueil trop longtemps considéré comme l'illustration d'un exotisme paresseux et conformiste.

Le poème « Sultan Achmet » (XXIX), placé dans le cycle espagnol du recueil, met en scène un amour entre un musulman et une chrétienne, suggérant une forme de réconciliation religieuse, même si le personnage musulman doit d'abord se convertir.

Réception et postérité

Le succès fut immédiat, mais le public contemporain fut dérouté par la nouveauté du recueil. La critique se divisa. De nombreux auteurs, dès 1829, constatèrent le large usage de la couleur dans Les Orientales, parfois pour en faire grief à Hugo, au nom du bon goût.

Certains louèrent la « palette d'une richesse incomparable », un « feu d'artifice », un « éblouissement sans fin ». D'autres, au contraire, jugèrent cette manie coloriste excessive et superficielle, condamnant l'usage de la couleur au nom du bon goût. André Joussain, dans sa thèse de 1915 sur le pittoresque hugolien, estime qu'elle empêche le poète de mettre vraiment « la vie dans les choses ». Léopold Mabilleau regrette, en 1893, sa faiblesse en tant que coloriste.

Mais l'influence des Orientales sur la poésie française fut durable. Le recueil devint une référence pour les poètes tout au long du XIXe siècle, de Gautier à Baudelaire, de Leconte de Lisle à Heredia. Il fut le recueil fétiche des parnassiens, qui y admiraient une exigence formelle nouvelle. La BnF le considère comme « peut-être le premier grand recueil romantique de la poésie française ».

Le recueil a également inspiré poètes, peintres et musiciens. Sainte-Beuve lui-même ne se distingua de ses contemporains qu'en poussant plus loin l'art du maître, en le resserrant dans une forme plus stricte. Et le dernier poème, « Novembre », avec sa mélancolie automnale, annonce déjà Les Feuilles d'automne (1831) et le spleen baudelairien.

Une cohérence dans le mouvement

Les Orientales ne sont donc pas ce « livre inutile de pure poésie » que Hugo affectait de revendiquer. Elles sont une œuvre d'affrontement : affrontement avec la tradition classique, affrontement avec l'actualité politique, affrontement avec soi-même aussi. En inventant un Orient qui n'existait que dans les livres et les rêves, Hugo a moins cherché à représenter le monde qu'à le réinventer par le langage.

La préface des Orientales marque une rupture avec l'art ancien, classique, en instituant une autre mythologie. Le recueil de 1829 reste, près de deux siècles plus tard, d'une actualité troublante, non seulement par sa virtuosité formelle, mais par la manière dont il interroge la frontière entre soi et l'autre, entre l'ici et l'ailleurs, entre le rêve et la réalité.

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C'est en cela qu'il constitue une étape décisive dans l'histoire de la poésie française, et une œuvre dont la modernité n'a cessé d'être redécouverte.

Crédits photo : La Mort de Sardanapale (1827), d’Eugène Delacroix. Inspiré d’une œuvre de Lord Byron, le tableau représente le roi assyrien assistant au massacre de son entourage.

Par Auteur invité

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