Alexandre Dumas n’avait pas d’IA, mais il était aidé” : un nouveau prix littéraire voit le jour

« C'est une très vieille histoire », nous confie Claude Ribbe. L'idée remonte à 2006, lorsqu'il fonde l'association des Amis du général Dumas, à l'occasion du bicentenaire de la mort de Thomas-Alexandre Dumas, père du romancier. L'objectif est alors de faire connaître le général, mais aussi ses descendants, dont un certain Alexandre Dumas.

« J'avais l'idée de créer un prix. C'était assez compliqué, je n'avais pas le temps disponible pour le faire par l'association, puis finalement, ça a abouti cette année. » Le projet a longtemps mûri avec le journaliste François Cérésa. « Ça fait plus de dix ans qu'on échange », précise Claude Ribbe, qui a finalement réuni un jury et trouvé les premiers financements.

Pourquoi un prix supplémentaire ? L'écrivain estime que le genre reste insuffisamment représenté dans les grandes récompenses littéraires, malgré sa popularité. « Il y a deux ou trois prix, le prix Maurice-Druon, le prix du roman historique de Blois, mais finalement, c'est un genre qui est populaire, qui est intéressant, mais qui n'est pas très récompensé. Souvent, les romans historiques n'ont pas accès aux grands prix. Donc l'idée, c'était de compenser ça, et puis aussi d'honorer Alexandre Dumas. »

Un premier prix Alexandre-Dumas avait été créé en 1972 par l’Association des amis d’Alexandre Dumas, présidée par l’historien Alain Decaux. Cette récompense a depuis disparu. Aux yeux de Claude Ribbe, cette nouvelle distinction accompagne aussi la reconnaissance littéraire d'un romancier longtemps méprisé par une certaine intelligentsia, entré au Panthéon puis finalement dans la Bibliothèque de la Pléiade.

Neuf romans, entre auteurs populaires et petites maisons

Le nouveau prix distingue un roman historique publié en langue française depuis le 6 décembre 2025, alliant exigence littéraire et ancrage historique. Pour cette première édition, neuf ouvrages ont été retenus :

Chloé Dubreuil, Infamia (Lemme Edit)

Isabelle Duquesnoy, Une couronne d'immortelles (Seuil)

Philippe Jaenada, L'inconnue du quai de Javel (Flammarion)

Christian Jacq, Les Mystères d'Isis (XO Éditions)

Serge Joncour, Une histoire d'amours (Albin Michel)

Nils Minkmar, Le Chat de Montaigne (Presses de la Cité)

Jessica L. Nelson, Les Amants du Vercors (Albin Michel)

Camille Pascal, Le Bal des foudroyés (Robert Laffont)

Manon Tallien de Cabarrus, Thérésia, l'oubliée de la Révolution (Eyrolles)

« Il y a des choses à la fois très grand public et il y a aussi un petit éditeur avec un roman qui n'est pas sélectionné par les prix. Chacun a sa vision. Je ne sais absolument pas ce qui va en sortir », commente Claude Ribbe.

Autour de Claude Ribbe, le jury réunit François Cérésa, Philippe Delaroche, Adrien Goetz, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Yasmine Murat et Laurent Pernot. Ce dernier, ami de longue date de Claude Ribbe, l'a encouragé à concrétiser l'initiative : « Il m'a plusieurs fois relancé alors qu'à certains moments, je baissais un peu les bras. »

Quant à Yasmine Murat, lauréate du prix Napoléon Ier pour La Reine et le Sabre (L’Archipel), Claude Ribbe apprécie justement ce décalage : « Napoléon, c’est pas trop ma tasse de thé, c’est bien connu. » Mais, ajoute-t-il, « je trouve que c’est bien de mélanger les genres ».Le président souhaite toutefois féminiser davantage le jury lors des prochaines éditions.

La sélection résulte des propositions des jurés, après un premier tri fondé sur le genre historique et la qualité littéraire. Claude Ribbe souligne également les questions de déontologie, notamment pour les ouvrages publiés chez Fayard, son propre éditeur.

Un déjeuner le 5 décembre

Le financement repose sur l'association des Amis du général Dumas, soutenue par plusieurs partenaires dont Claude Ribbe préfère, pour l'heure, ne pas révéler l'identité. L'association prendra également en charge le déjeuner du jury.

Le lauréat sera désigné le samedi 5 décembre 2026, date anniversaire de la mort d'Alexandre Dumas, survenue en 1870. Un choix symbolique, mais aussi pratique : il permettra de clore la saison des grands prix littéraires. Le lieu du déjeuner reste à déterminer et Claude Ribbe cherche encore des soutiens pour organiser une remise officielle. « On ne sait pas encore trop si on aura les moyens de faire une remise un peu officielle. Je suis en train d'essayer de chercher des aides pour ça. »

Des discussions ont également été engagées avec la municipalité de Villers-Cotterêts pour y organiser les délibérations. Le projet n'a pas abouti cette année, mais pourrait être repris lors d'une prochaine édition.

« Ma plus grande fierté »

La question de l'intelligence artificielle s'est invitée dans nos échanges, dans un contexte qu'on ne présente plus. Pour Claude Ribbe, elle résonne particulièrement avec l'œuvre d'Alexandre Dumas, qui travaillait lui-même avec des collaborateurs, notamment Auguste Maquet.

« Alexandre Dumas n'avait pas d'IA, mais il était aidé. Donc il y a des auteurs qui seront aidés par l'IA. On va regarder de près. Cette façon aujourd'hui de poser le débat sur la collaboration, sauf qu'aujourd'hui les collaborateurs sont des programmes, donne une actualité particulière à Alexandre Dumas. »

Pour le président du jury, la question essentielle n'est pas tant l'utilisation d'un outil que la part de création qui demeure celle de l'écrivain. « Pour moi, sachant qu'un auteur s'est fait aider par une IA mais qu'il a réécrit, ça ne me gênerait pas. En revanche, récompenser une IA avec un auteur qui n'aurait absolument rien réécrit, ce serait quand même assez gênant. » Cette position reste personnelle, précise-t-il, chaque membre du jury ayant sa propre sensibilité.

Pour cette première édition, le président du jury espère surtout que le prix trouvera sa place dans les librairies et qu'il pourra s'inscrire dans la durée. « Ma plus grande fierté, ce sera de voir dans les librairies, j'espère, avant Noël, le ruban rouge Prix Alexandre-Dumas. Ça ne me rapportera rien, mais je peux vous dire que ça me fera extrêmement plaisir. Je pense autant de plaisir que quand je vois un de mes livres exposés. »

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Un seul regret pour Claude Ribbe : ne pas pouvoir prétendre lui-même à la récompense. « Je suis bien malheureux », plaisante-t-il. Son dernier roman en date, Le Diable noir, retrace le destin du général Thomas-Alexandre Dumas, père du célèbre romancier, de son ascension dans les armées révolutionnaires à sa disgrâce. Mais on ne peut pas être à la fois organisateur, président du jury et lauréat, même quand on connaît aussi bien les Dumas...

Crédits photo : Alexandre Dumas (1802-1870), photographié par Nadar en 1855

Par Hocine Bouhadjera

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