Dans les prisons britanniques, Lee Child veut faire entrer 480 000 livres

Près de 500 000 livres doivent être distribués cet automne dans les prisons du Royaume-Uni. Portée par The Reading Agency et soutenue par Lee Child, le créateur de Jack Reacher, l'opération prévoit notamment un ouvrage dans chaque cellule. Onze titres courts, choisis avec des détenus et des personnels pénitentiaires, doivent aussi alimenter les bibliothèques et les activités de lecture.
Le 19/10/2026 à 16:37 par Clément Solym
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19/10/2026 à 16:37
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Des livres jusque dans les cellules, et pas seulement sur les rayonnages des bibliothèques : The Reading Agency vient de préciser les modalités de sa campagne destinée aux prisons d’Angleterre, du pays de Galles, d’Écosse et d’Irlande du Nord. Le demi-million annoncé est un objectif pour cet automne, non un bilan des exemplaires déjà remis.
Présentée dès avril 2026, l’opération portait alors sur 480 000 ouvrages. Son déploiemen s’inscrit dans l’Année nationale de la lecture et le vingtième anniversaire de Quick Reads. Créé en 2006, ce programme propose des textes brefs aux adultes éloignés de la lecture ou rencontrant des difficultés de concentration. Il privilégie des récits accessibles signés d’auteurs reconnus.
Lee Child prête son nom à cette campagne en qualité de premier « Prison Reading Laureate » britannique, fonction d’ambassadeur de la lecture en milieu carcéral. L’auteur de Jack Reacher figure également parmi les écrivains retenus avec High Heat, récit mettant en scène son héros adolescent. Parmi les onze titres sélectionnés, Cell One, de Leye Adenle, entraîne le lecteur dans un thriller situé à Lagos ; Darkness Rising, d'A. A. Dhand, retrouve le policier Harry Virdee à Bradford.
Le choix ne se limite cependant pas aux intrigues criminelles. Il comprend les mémoires de Lemn Sissay, My Name Is Why, l’ouvrage de bien-être The Mind Manual, du médecin Alex George, et Write It All Down, consacré à l’écriture, signé Cathy Rentzenbrink. Le catalogue associe fiction, témoignage et livres pratiques. Selon The Reading Agency, détenus et agents pénitentiaires ont participé au choix des ouvrages.
Karen Napier, directrice générale de l’association, insiste sur cette liberté : « Au cœur de ce programme, il y a le choix. Nous avons écouté les personnes détenues sur ce qu’elles souhaitent lire. » Les exemplaires doivent rejoindre les cellules, mais aussi les bibliothèques, les quartiers de détention, les espaces de formation et les lieux collectifs.
S’ajouteront des ateliers d’auteurs, des séances d’écriture, des contenus pour National Prison Radio et des ressources pour les bibliothécaires, les éducateurs et les détenus accompagnant d’autres lecteurs.
L’enjeu dépasse le simple accès matériel aux livres. D’après les statistiques du ministère britannique de la Justice pour 2024-2025, 65 % des résultats aux évaluations initiales d’anglais réalisées dans les prisons publiques d’Angleterre correspondent aux niveaux d’entrée 1 à 3, inférieurs au premier niveau du GCSE. Cette proportion porte sur des évaluations, et non sur l’ensemble des personnes incarcérées au Royaume-Uni.
Les prisons disposent déjà de bibliothèques, parfois difficiles d’accès. Dans un rapport de janvier 2026, l’inspection britannique des prisons constate des progrès importants dans certains sites, mais souligne que la lecture reste insuffisamment encouragée dans beaucoup d’autres. Ses précédents travaux avaient notamment relevé des difficultés d’accès aux bibliothèques et un soutien inégal aux personnes les moins à l’aise avec l’écrit.
Interrogé par le Guardian, le 16 octobre, Lee Child explique qu’une maîtrise insuffisante de la lecture complique encore la recherche d’un emploi ou d’un logement après la libération. Il rejette l’idée qu’offrir des livres reviendrait à faire preuve de laxisme. Pour lui, faciliter la réinsertion peut réduire les retours en détention. L’écrivain, qui affirme avoir effectué entre trente et quarante visites en prison depuis sa nomination, défend de « vrais livres, de vrais conteurs », avec des textes simplement plus courts.
La campagne est principalement financée par la Henry Smith Foundation, avec le concours du Balcombe Trust et de l’imprimeur Clays. Pour le déploiement, The Reading Agency travaille avec les services pénitentiaires des différentes nations du Royaume-Uni et le ministère de la Justice. Le calendrier des envois et le nombre de volumes réceptionnés restent à préciser.
Crédits photo : Ye Jinghan, Unsplash
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Lagardère Publishing a réalisé 836 millions d’euros de chiffre d’affaires au troisième trimestre 2026, en hausse de 0,9 % à données comparables. La croissance de Hachette Livre repose sur ses activités internationales, tandis que le marché français accuse un recul de 4 %. Sur neuf mois, la branche éditoriale de Louis Hachette Group atteint 2,179 milliards d’euros de revenus.
16/10/2026, 10:08
Lefebvre Dalloz a annoncé, le 12 octobre 2026, plusieurs mesures destinées à renforcer la place de ses auteurs dans le développement de ses services numériques. Parmi elles, la création d’un club utilisateurs, de nouveaux espaces de valorisation et l’élaboration d’une charte encadrant l’intelligence artificielle. Ces engagements interviennent alors que le groupe accélère le déploiement de ses solutions d’IA juridique, fondées sur ses contenus éditoriaux.
16/10/2026, 09:55
À Dijon, Tache Papier fait vivre depuis 2015 un Print Club associatif consacré aux arts graphiques et aux techniques d’impression artisanales. Sérigraphie, gravure, risographie, mais aussi édition : l’association accompagne des artistes et développe ses propres projets éditoriaux, de l’impression jusqu’au façonnage.
16/10/2026, 09:32
Le secteur du livre en Afrique francophone connaît, depuis quelques années, une évolution rapide. De profondes mutations changent la donne dans de nombreux domaines, tandis que le paysage se reconfigure avec l’émergence d’une multitude de nouveaux acteurs. Chaque marché suit sa propre dynamique, portée par des initiatives, des pratiques et des professionnels aux profils de plus en plus diversifiés. Ce premier article ouvre un dossier dans lequel nous irons à la rencontre des professionnels du livre en Afrique francophone, pour mieux comprendre les transformations à l’œuvre sur le terrain.
15/10/2026, 17:32
Après les hausses de juin et juillet, l’édition américaine continue de gagner du terrain en août 2026. Les éditeurs suivis par l’Association of American Publishers (AAP) déclarent 1,2 milliard $ de recettes nettes, soit +8,9 % sur un an. Les livres destinés au grand public progressent plus vite encore (+12,5 %), grâce notamment au papier. L’ebook recule, tandis que l’audio numérique poursuit sa croissance.
15/10/2026, 16:57
10 minutes pour lire, 12 heures pour tenter un record mondial. Le 8 octobre, le National Literacy Trust et le British Council ont invité des lecteurs du monde entier à se retrouver en ligne, autour d'un livre, d'une BD ou d'un magazine. L’objectif était de rassembler le plus grand nombre de participants possible et d'entrer ainsi dans le Guinness des records. Le résultat reste à confirmer.
15/10/2026, 15:16
Au sein de la médiathèque Marguerite Duras, dans le 20e arrondissement de Paris, un collectif tente de rendre hommage à la conservatrice Christine Péclard, préfiguratrice de l'établissement avant d'en être la directrice jusqu'en 2015, un an avant son décès. Le projet de nommer l'auditorium de la médiathèque en sa mémoire n'a, à ce jour, pas reçu de réponse favorable de l'administration. Une pétition pour interpeler Aurélie Filippetti, directrice des affaires culturelles de la ville de Paris, est ouverte.
15/10/2026, 13:36
Une louve qui veut sa mort. Une armée prête à décimer des villages pour mettre la main sur lui. Avec Ce qu'il restera du Monde - tome 1 : La Louve et le Targhar, Cindy C. Teston ouvre une saga de fantasy sombre et immersive en autre tomes, au coeur des Terres du Vallère. Lancée le 25 septembre sur Ulule, la campagne de précommande a atteint son objectif en moins de deux heures et s'élève déjà à 241%, débloquant plusieurs enrichissements pour les différentes éditions du roman. Projet porté par Cindy C. Teston.
15/10/2026, 13:30
En Argentine, les librairies indépendantes vendent moins de livres et supportent des frais en hausse. Leur fédération, la FALPA, a déclaré le secteur en situation d'urgence en septembre et réclame l'intervention des pouvoirs publics. Selon son enquête, le chiffre d'affaires corrigé de l'inflation a reculé de 41,5 % entre les huit premiers mois de 2023 et ceux de 2026.
15/10/2026, 12:38
Lina Fiaschi a pris ses fonctions de chargée de marketing digital et média chez Pocket Jeunesse (PKJ), maison d'édition du groupe Editis, en octobre 2026. Elle y poursuit son parcours après une année d'alternance comme assistante marketing et communication.
15/10/2026, 12:05
Top ArticlesSarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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