Dans les prisons britanniques, Lee Child veut faire entrer 480 000 livres

Des livres jusque dans les cellules, et pas seulement sur les rayonnages des bibliothèques : The Reading Agency vient de préciser les modalités de sa campagne destinée aux prisons d’Angleterre, du pays de Galles, d’Écosse et d’Irlande du Nord. Le demi-million annoncé est un objectif pour cet automne, non un bilan des exemplaires déjà remis.

Présentée dès avril 2026, l’opération portait alors sur 480 000 ouvrages. Son déploiemen s’inscrit dans l’Année nationale de la lecture et le vingtième anniversaire de Quick Reads. Créé en 2006, ce programme propose des textes brefs aux adultes éloignés de la lecture ou rencontrant des difficultés de concentration. Il privilégie des récits accessibles signés d’auteurs reconnus.

Des polars, mais pas seulement

Lee Child prête son nom à cette campagne en qualité de premier « Prison Reading Laureate » britannique, fonction d’ambassadeur de la lecture en milieu carcéral. L’auteur de Jack Reacher figure également parmi les écrivains retenus avec High Heat, récit mettant en scène son héros adolescent. Parmi les onze titres sélectionnés, Cell One, de Leye Adenle, entraîne le lecteur dans un thriller situé à Lagos ; Darkness Rising, d'A. A. Dhand, retrouve le policier Harry Virdee à Bradford.

Le choix ne se limite cependant pas aux intrigues criminelles. Il comprend les mémoires de Lemn Sissay, My Name Is Why, l’ouvrage de bien-être The Mind Manual, du médecin Alex George, et Write It All Down, consacré à l’écriture, signé Cathy Rentzenbrink. Le catalogue associe fiction, témoignage et livres pratiques. Selon The Reading Agency, détenus et agents pénitentiaires ont participé au choix des ouvrages.

Karen Napier, directrice générale de l’association, insiste sur cette liberté : « Au cœur de ce programme, il y a le choix. Nous avons écouté les personnes détenues sur ce qu’elles souhaitent lire. » Les exemplaires doivent rejoindre les cellules, mais aussi les bibliothèques, les quartiers de détention, les espaces de formation et les lieux collectifs.

S’ajouteront des ateliers d’auteurs, des séances d’écriture, des contenus pour National Prison Radio et des ressources pour les bibliothécaires, les éducateurs et les détenus accompagnant d’autres lecteurs.

Une réponse à des difficultés documentées

L’enjeu dépasse le simple accès matériel aux livres. D’après les statistiques du ministère britannique de la Justice pour 2024-2025, 65 % des résultats aux évaluations initiales d’anglais réalisées dans les prisons publiques d’Angleterre correspondent aux niveaux d’entrée 1 à 3, inférieurs au premier niveau du GCSE. Cette proportion porte sur des évaluations, et non sur l’ensemble des personnes incarcérées au Royaume-Uni.

Les prisons disposent déjà de bibliothèques, parfois difficiles d’accès. Dans un rapport de janvier 2026, l’inspection britannique des prisons constate des progrès importants dans certains sites, mais souligne que la lecture reste insuffisamment encouragée dans beaucoup d’autres. Ses précédents travaux avaient notamment relevé des difficultés d’accès aux bibliothèques et un soutien inégal aux personnes les moins à l’aise avec l’écrit.

Interrogé par le Guardian, le 16 octobre, Lee Child explique qu’une maîtrise insuffisante de la lecture complique encore la recherche d’un emploi ou d’un logement après la libération. Il rejette l’idée qu’offrir des livres reviendrait à faire preuve de laxisme. Pour lui, faciliter la réinsertion peut réduire les retours en détention. L’écrivain, qui affirme avoir effectué entre trente et quarante visites en prison depuis sa nomination, défend de « vrais livres, de vrais conteurs », avec des textes simplement plus courts.

La campagne est principalement financée par la Henry Smith Foundation, avec le concours du Balcombe Trust et de l’imprimeur Clays. Pour le déploiement, The Reading Agency travaille avec les services pénitentiaires des différentes nations du Royaume-Uni et le ministère de la Justice. Le calendrier des envois et le nombre de volumes réceptionnés restent à préciser.

Crédits photo : Ye Jinghan, Unsplash

Par Clément Solym

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