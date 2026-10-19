Divergente : Veronica Roth change le destin de Tris quinze ans après

Dans le Chicago futuriste de Divergente, les habitants sont répartis entre cinq factions, chacune fondée sur une vertu. À seize ans, Beatrice Prior, dite Tris, abandonne sa famille d’Altruistes pour entrer chez les Audacieux. Ce passage d’un groupe à l’autre détermine son existence et la suite de la saga. Le nouveau livre reprend cette cérémonie décisive, mais celle-ci est interrompue par l’irruption de rebelles sans faction, avant même que l’adolescente puisse faire son choix.

Une autre Tris, sans effacer la première

Après ce drame, Beatrice n’emprunte plus le chemin que connaissent les lecteurs. Elle se retrouve au contact d’une rébellion clandestine et croise Quatre dans des circonstances différentes. L’éditeur français annonce un récit à trois points de vue. Kirkus Reviews, qui a publié sa critique le 1er octobre, souligne la place conservée aux tensions familiales, à la défiance envers le pouvoir et à la relation entre les deux personnages.

Roth avait dévoilé ce projet en avril, à l’occasion de BookCon, à New York. Dans un entretien croisé avec Chloe Gong, publié en septembre par Publishers Weekly, elle écarte l’idée d’une correction tardive : « Mon intention n’est pas de corriger les erreurs du passé. » Elle dit avoir voulu consolider les fondations de son monde fictionnel tout en préservant ce qui rendait Tris reconnaissable. Le personnage, explique-t-elle, reste fidèle à lui-même, mais doit développer d’autres qualités pour survivre.

Le travail n’a pas été simple. Dans un texte publié le 6 octobre sur son blog, l’autrice raconte avoir relu les trois volumes de la saga originale à partir de 2023, après plus de dix ans sans les rouvrir. L’expérience lui a rappelé la pression subie à l’époque du dernier tome. Elle a aussi relevé des règles technologiques parfois contradictoires, qu’elle a cherché à rendre plus cohérentes dans cette nouvelle histoire. Commencé puis interrompu à plusieurs reprises, le manuscrit n’a été achevé qu’en décembre 2024.

Un retour déjà traduit en français

Autre difficulté : retrouver la voix de Tris. Après plusieurs livres consacrés à des personnages adultes, Veronica Roth craignait de prêter à son adolescente une maturité acquise avec les années. Elle en a fait l’un des enjeux de sa réécriture : ne pas confondre ce qu’elle sait aujourd’hui avec ce qu’une jeune fille de seize ans peut comprendre. Quant à Quatre, elle a dû repenser leur rencontre sans supposer entre eux une intimité que les personnages n’ont pas encore construite.

L’opération bénéficie d’une publication française presque simultanée avec les États-Unis. La Sixième Faction, traduit par Anne Delcourt, est paru chez Nathan le 8 octobre (544 pages, 19,95 €). La traductrice avait déjà accompagné la série originale. De quoi retrouver un lectorat qui a connu les trois romans, avant leurs adaptations au cinéma avec Shailene Woodley et Theo James. Le quatrième film initialement prévu n’avait jamais vu le jour, comme ActuaLitté l’avait rappelé en 2023.

Le projet ne se limite pas à ce premier volume : The Last Testimony, second et dernier tome, est annoncé pour le 2 février 2027 aux États-Unis. La date d’une éventuelle édition française n’est pas encore confirmée. De son côté, Kirkus Reviews salue un récit capable de retenir l’attention des nouveaux venus autant que des familiers de la série.

Par Clément Solym

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