On serait sans doute étonné par la banalité des rituels de sorcellerie

Halloween arrive avec quelques sorties cinématographiques très attendues : le deuxième opus du film Les Ensorceleuses ainsi qu’une série intitulée Coven Academy qui suit trois jeunes sorcières dans une école de magie, entre autres. Comme beaucoup de pratiquantes de la sorcellerie contemporaine, je suis à la fois excitée à l’idée de consommer ces œuvres de fiction et d’observer comment les sorcières y sont montrées, mais, évidemment, je ne m’attends pas à ce que ce soit fidèle à la réalité.

C’est plutôt rare que les œuvres de fiction rendent une version authentique de la pratique sorcière. À titre d’exemple, le récent film Évanouis présente encore un personnage de sorcière qui est profondément malfaisant, âgé, laid et repoussant. Des outils qui servent réellement à la pratique des arts mystiques sont utilisés dans le film, mais pour faire le mal. Par exemple : la cloche que les Wiccan·ne·s font tinter pour purifier l’espace avant un rituel devient, dans Évanouis, un objet de coercition : loin de nettoyer l’espace, elle sert à appeler les victimes d’un ensorcellement auprès de leur tyrannique maîtresse (la sorcière, tante Gladys, qu’on déteste du début jusqu’à la fin du récit).

À Hollywood, les sorcières ont toujours le mauvais rôle

Les films d’épouvante et les séries seraient sans doute moins bons et trépidants s’ils représentaient vraiment ce que les sorcières font. Je ne suis pas nécessairement fâchée de voir ces œuvres où les sorcières volent sur un balai, lancent des mauvais sorts ou terrorisent les autres — de toute façon, nos œuvres de fiction sont-elles vraiment censées représenter la réalité telle qu’elle est ? Je me demande en revanche si un jour un·e recherchiste sera engagé·e sur un tournage afin de vraiment enquêter sur la pratique des arts mystiques.

C’est comme si ce type d’univers spirituel était de toute façon si farfelu, si abstrait et loin de nous qu’on pouvait y puiser en inventant tout au fur et à mesure, pour les besoins du film ou de la production. Pourtant, le monde de l’ésotérisme contemporain possède des codes précis qui sont parfois documentés et faciles à retracer. Ce n’est pas une critique envers les cinéastes, mais plus un souhait d’un jour voir une œuvre où quelqu’un·e aura réellement cherché à représenter la pratique de la sorcellerie moderne. Parce que ça pourrait être chouette.

Ce serait d’ailleurs rafraîchissant que le personnage qui doit être haï ne soit pas une vieille femme, ou une femme malfaisante. Vous serez peut-être surpris·e·s d’apprendre que les sorcières d’aujourd’hui n’utilisent pas toujours leurs rituels pour nuire aux autres et sont parfois toutes jeunes. Celles avec qui j’ai échangé ont entre 19 et 66 ans.

Buffy et Charmed, ces drôles d’écoles de sorcellerie

D’ailleurs, les sorcières que j’ai interrogées pour mon enquête n’ont pas eu besoin de voir des représentations réalistes de la sorcellerie pour s’y intéresser. Plusieurs ont été interpellées par Willow, la sorcière de Buffy contre les vampires, ou par les sœurs de la série Charmed. Moi-même, c’est en regardant la saison d’American Horror Story intitulée Coven que j’ai commencé à m’intéresser au personnage de la sorcière et à m’imaginer en être une.

Il n’est pas absolument nécessaire d’avoir accès à la réalité pour se projeter dans un rôle ou pour s’identifier à des personnages. La majorité des sorcières contemporaines que j’ai interrogées ne voient pas forcément ces représentations de la pratique et des rituels comme une mauvaise chose :

« Ce sont des fictions qui permettent aux jeunes qui s’intéressent au sujet de s’y identifier. Évidemment il y a de vieux clichés (ex. : le chapeau pointu, le balai ou la pratique satanique). Toutefois, cela n’empêche pas ces œuvres d’être distrayantes. »

« C’est divertissant ! Mais ce n’est pas la réalité. Ça ne me dérange pas vraiment. »

Elles soulignent cependant que ces œuvres de fiction contribuent à créer de fausses attentes sur ce que sont vraiment la pratique et la philosophie sorcières :

« C’est un bon divertissement, mais qui ne représente pas la réalité de la sorcellerie moderne et, surtout, qui ne prétend pas représenter la réalité de la sorcellerie moderne. »

« C’est amusant et faux. Les gens sont amenés à confondre miracle spectaculaire et magie. »

Spoiler : la vraie magie ne fait pas toujours des étincelles

Beaucoup de personnes seraient sans doute étonnées par la banalité des rituels de sorcellerie. S’il existe bien sûr des pratiques tournées vers l’obscur ou l’invocation d’esprits, la pratique de la sorcellerie moderne repose davantage sur une façon d’enchanter le quotidien, d’appréhender différemment la nature, les animaux ou de reconnaître les cycles qui rythment nos vies (cycles lunaires, cycles des saisons, cycles menstruels, etc.).

Ce que je questionne aussi, c’est la raison pour laquelle la sorcellerie est toujours montrée comme un instrument qui sert à dominer ou à blesser les autres, et pourquoi on tient tant à représenter les sorcières comme des personnages maléfiques (pas toujours, mais la plupart du temps). Willow de Buffy est le seul personnage de sorcière que j’ai croisé qui est jeune et bienfaisant. Même Sabrina Spellman, dans Sabrina L’apprenti sorcière, pactise avec le diable pour accéder à ses pouvoirs. Dans Les Ensorceleuses, les sœurs Owens perdent le contrôle du sort dont elles se sont servies pour se défendre d’un homme violent et doivent se battre pour éviter d’être abattues par son spectre.

Partout, la magie et sa pratique viennent avec un prix à payer, une âme à perdre ou la possibilité d’un sacrifice déchirant. Selon la fiction, la sorcellerie serait une chose dont il faudrait se méfier, nécessairement portée par des forces obscures. Dans les films, les femmes ne peuvent pas tout simplement profiter de leur pouvoir et il faut souvent qu’elles y renoncent au nom de l’amour. Elles se tournent vers la lumière car c’est mieux ainsi.

Désolée Halloween, les sorcières ne sont pas tes figurantes

Mais les sorcières ne sont pas forcément des personnages d’Halloween quand on y réfléchit bien. Oui, plusieurs d’entre elles flirtent avec des symboles qui rappellent la finitude (des os, des plumes ou des objets-rituels funéraires, par exemple), mais d’autres ont une pratique qui est plutôt tournée vers le vivant (les plantes, les fleurs, les animaux, les énergies, etc.).

En fait, les sorcières sont des personnes qui embrassent leurs parts d’ombre et qui choisissent de les explorer au lieu de les nier. On parle ici de shadow work, un outil d’introspection qui a d’ailleurs été popularisé par le psychiatre Carl Jung.

Les sorcières adoptent un mode de vie qui leur permet d’appréhender le monde qui les entoure en reconnaissant des énergies qu’elles croient à l’œuvre : des esprits, des divinités, ou simplement la nature, ou encore une force qui n’a pas de nom ni de visage. Dans un monde capitaliste d’où nous avons évacué tout ce qui est invisible, les sorcières réapprennent à faire confiance à leur intuition.

Enfin, certaines sorcières de mon échantillon disent tout de même être excitées par la sortie d’un nouveau film ou d’une série où l’ésotérisme sera à l’honneur. Ces représentations stimulent leur imaginaire et leur donnent envie de varier leur pratique. Après tout, c’est ainsi que fonctionne la sorcellerie contemporaine : par la sollicitation de symboles, la mise en scène d’atmosphères et la ritualisation de certains gestes… même si chaque sorcière regrette un peu au fond d’elle de ne pas pouvoir enfourcher son balai pour s’envoler dans la nuit.

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Crédits photo : Piktos

Par Auteurs Piktos

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