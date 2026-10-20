Spécialisée dans les “livres souvenirs”, Dis-moi tout en liquidation judiciaire

La société Dis-moi tout, basée au Petit-Quevilly, a été placée en liquidation judiciaire sur décision du tribunal de commerce de Rouen, a appris ActuaLitté. Créée en 2022 par Alice Brière, la maison d'édition était spécialisée dans les « livres souvenirs », une idée venue à la fondatrice pendant le premier confinement, au moment de la pandémie de Covid-19.

« Au départ, ces livres étaient conçus pour les grands-parents, avec deux versions : Grand-mère, dis-moi tout et Grand-père, dis-moi tout », rappelait ICI Normandie en 2025. Le concept avait ensuite été décliné pour s'adapter à différents types de relations, familiales, amicales ou amoureuses.

Fin 2025, ICI Normandie indiquait que l'entreprise réunissait une équipe de cinq personnes. Nous avons tenté de joindre Dis-moi tout, sans succès.

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Mi-2023, la maison d'édition avait été contactée par l'administration fiscale dans le cadre d'une proposition de rectification portant sur le taux de TVA appliqué par l'entreprise sur les ouvrages qu'elle vendait. L'administration remettait en effet en cause l'application du taux de TVA réduit, de 5,5 %, du livre pour ces articles, soulignant qu'un taux normal [de 20 %, NdR] serait ici plus approprié.

Elle considérait en effet que la production de Dis-moi tout ne correspondait pas à la définition fiscale du livre, qui permet justement d'appliquer le taux réduit de 5,5 %, puisque les ouvrages de la maison comportaient « un espace important destiné à être rempli par le lecteur ».

Dis-moi tout avait contesté la procédure de rectification devant le tribunal administratif de Rouen, lequel avait rejeté sa requête en début d'année 2026.

Photographie : Dis-moi tout

Par Antoine Oury

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