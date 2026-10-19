Prix Astrid Lindgren 2027 : qui représente la France ?

277 candidatures ont été enregistrées dans le cadre de l'édition 2027 du Prix Astrid Lindgren pour la littérature jeunesse (Astrid Lindgren Memorial Award), qui compte parmi les récompenses les plus prestigieuses du genre. Les profils des nommés représentent au total 80 pays ou régions, et 85 d'entre eux, sur les 277 individus ou structures, sont nommé pour la première fois.

« Nous sommes ravis de l'intérêt exprimé pour les nominations, mais aussi par le fait que la liste des personnes nominées couvre des zones géographiques de plus en plus diversifiées », s'est félicité Mårten Sandén, écrivain et auteur suédois, président du jury.

La récompense, dotée à hauteur de 5 millions de couronnes suédoises (environ 450.000 €), est administrée par le Conseil des arts suédois, qui met en œuvre la politique culturelle au niveau national.

En 2026, la récompense est revenue à l'auteur et illustrateur canadien Jon Klassen, lequel succédait à la Française Marion Brunet, distinguée en 2025.

Les personnes nommées pour la France, cette année, sont :

Anne-Laure Bondoux, autrice

COBIAC, Collectif de bibliothécaires et intervenants en action culturelle, promotion de la lecture

Flore Vesco, autrice

Christian Kingue Epanya, auteur, illustrateur [d'origine camerounaise, il représente le Cameroun et la France, NdR]

Ilya Green, autrice, illustratrice

Lecture jeunesse, promotion de la lecture

Lucie Félix, autrice, illustratrice

Veronique Tadjo, autrice, illustratrice [écrivaine franco-ivoirienne, elle représente la Côte d'Ivoire et la France]

Timothée de Fombelle, auteur

Vincent Villeminot, auteur

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Notons aussi les nominations d'auteurs francophones, notamment de Thomas Lavachery (Belgique) ou Élise Gravel (Canada).

Rappelons que les nominations sont suggérées par des organisations agrées par le jury, ainsi que par le jury lui-même. Ce dernier réunit, cette année, Mårten Sandén ; Marcus Barbosa Ferreira, bibliothécaire jeunesse ; Katarina Eriksson Barajas, professeure ; Maria Fröhlich, illustratrice et autrice ; Per Gustavsson, auteur et illustrateur ; Lena Kåreland, professeure émérite de littérature et de critique littéraire ; Pernilla Leviner, professeure de droit public ; Åsa Lind, autrice ; Anna Nordenstam, professeure de littérature comparée ; Agnes Palmberg, arrière-petite-fille d'Astrid Lindgren, The Astrid Lindgren Company ; Johan Rundberg, auteur, et Björn Sundmark, professeur de littérature anglaise.

Illustration : Prix Astrid Lindgren pour la littérature jeunesse

Par Dépêche

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