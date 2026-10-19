Goldorak : à Blois, la montée des marches est plus mécha que Cannes

À Blois, pas besoin de tapis rouge ni de stars du cinéma pour attirer les regards. Sur l’escalier Denis-Papin, la montée des marches prend des airs de science-fiction. Goldorak et Actarus décorent désormais les escaliers de leurs couleurs. De quoi faire de l’ombre à Cannes, avec une montée qui a ici quelque chose de plus galactique.

Cette fresque est réalisée par Denis Bajram, dessinateur et coscénariste de l’album Goldorak, paru en 2021 aux éditions Kana. Avec Xavier Dorison au scénario, Brice Cossu et Alexis Sentenac au dessin, ainsi que Yoann Guillo aux couleurs, il a imaginé une nouvelle aventure du célèbre robot, d’après l’œuvre originale de Gō Nagai.

Elle accompagne la nouvelle édition de bd BOUM, le festival de bande dessinée organisé chaque automne à Blois. Créé en 1984, l’événement est devenu un rendez-vous incontournable du neuvième art. Pendant trois jours, il réunit auteurs, éditeurs et lecteurs autour de rencontres, d’expositions et d’ateliers, avec une attention particulière portée à la transmission et à l’accès à la culture.

Goldorak, un héros de l’espace toujours populaire

Créé par le mangaka japonais Gō Nagai, Goldorak est également connu sous son nom original, UFO Robot Grendizer. Le manga original a notamment été réédité en France en 2025 aux éditions Isan Manga, dans une édition intégrale en un seul volume, traduite par Nicolas Pujol et adaptée par Lara Pfohl et Jean-François Dufour. Deux versions sont proposées : l’une reprend les noms français connus du dessin animé, l’autre privilégie les noms japonais d’origine.

Goldorak apparaît à la télévision française en 1978, dans l’émission Récré A2. Le robot géant est piloté par Actarus, prince de la planète Euphor, contraint de fuir son monde après sa destruction par les forces de Véga. Réfugié sur Terre, il doit à nouveau défendre la planète contre les envahisseurs. Avec ses combats spectaculaires et son héros venu des étoiles, la série a marqué toute une génération de téléspectateurs.

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En 2021, Denis Bajram, Xavier Dorison, Brice Cossu, Alexis Sentenac et Yoann Guillo ont prolongé cette histoire dans une bande dessinée qui rend hommage à l’œuvre originale. Cinq ans plus tard, le robot géant retrouve une place de choix dans le paysage blésois.

Et pour prolonger l’aventure, des autocollants collectors inédits à l’effigie de Goldorak, Albator, Capitaine Flam, Lupin et Saint Seiya sont également à retrouver dans les commerces du centre-ville, jusqu’au 22 novembre.

Crédits photo : © Ville de Blois, N. Wietrich. Habillage par Denis Bajram, d’après l’œuvre de Go Nagai, Dynamic Planning.

Par Lina Tinel-Sebie

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