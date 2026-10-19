Le jour des 100 ans de Winnie l'Ourson, un véritable ours entre dans une bibliothèque

Il était environ 6 h 10 quand l’animal est entré dans les locaux de cette antenne des bibliothèques publiques du comté de Mono, à l’est de la Californie. Les portes ne devaient ouvrir qu’à 10 heures. Les caméras de surveillance ont enregistré sa déambulation, notamment à l’étage, entre les tables et les étagères. Aucun lecteur ni employé ne se trouvait sur son chemin.

Les images diffusées par les services éducatifs du comté montrent l’ours avançant dans les espaces de consultation, mais ne permettent pas de reconstituer à elles seules l’ensemble de son parcours. D’après le communiqué de la bibliothèque, il a commencé par les réserves alimentaires des employés avant de s’intéresser aux nouveautés et au bureau de renseignements. Il aurait ensuite retrouvé la sortie tout seul. À l’arrivée du personnel, l’intrus avait disparu.

Un pot de miel, et aucun livre abîmé

Josef Bopp, directeur du réseau, a détaillé le contenu de ce petit déjeuner imprévu : du beurre de cacahuète, des coupelles de pêches, plusieurs biscuits et un pot de miel. Cette liste repose sur les déclarations de l’établissement, reprises notamment par SFGate le 15 octobre. Le média brésilien UOL soulignait le lendemain qu’il n’existait pas de confirmation indépendante sur la nourriture effectivement consommée.

Sur le sort des collections, le bilan communiqué est rassurant : aucune étagère renversée, aucun ouvrage détérioré. Le directeur a choisi d’en plaisanter. « Si nous apprécions les lecteurs enthousiastes et comprenons l’effervescence du centenaire, nous rappelons à nos usagers — et peut-être surtout à nos ours — que les goûters ne font pas partie des documents empruntables », a-t-il déclaré. Le communiqué précisait même que le pot de miel n’avait toujours pas été rendu.

Le service chargé de l’éducation dans le comté s’est joint à la plaisanterie en présentant le visiteur comme un nouveau bibliothécaire à fourrure. Dans sa publication accompagnant la vidéo, il suggérait que ce nouvel arrivant cherchait peut-être un exemplaire de Winnie-the-Pooh. L’anniversaire tombait en effet au jour près.

Winnie, un anniversaire à ne pas confondre avec sa naissance

Le 14 octobre 1926, la maison londonienne Methuen publiait Winnie-the-Pooh, écrit par A. A. Milne et illustré par E. H. Shepard. Le recueil met en scène un ours en peluche, Christopher Robin et leurs compagnons, parmi lesquels Porcinet et Bourriquet. L’appétit du héros pour le miel est l’un de ses traits les plus connus. Mais l’ouvrage dont on célébrait le centenaire ne marquait pas sa première apparition : comme le rappelle la New York Public Library dans la présentation de ses archives Milne, une première forme du personnage figurait déjà, sous le nom d’Edward Bear, dans un poème paru en 1924.

Le héros s’inspire d’un jouet offert à Christopher Robin Milne, le fils de l’auteur. Ces peluches d’origine, dont Winnie, Porcinet et Bourriquet, sont aujourd’hui conservées à la New York Public Library, qui les présente parmi ses trésors patrimoniaux. ActuaLitté revenait récemment sur leur histoire à l’occasion de l’arrivée d’une réplique de Petit Gourou offerte par la reine Camilla.

À Mammoth Lakes, la direction a pu retrouver ses locaux intacts. Ouverte dans son bâtiment actuel en décembre 2007, la bibliothèque partage ses espaces avec le Cerro Coso Community College et appartient à un réseau public de sept établissements. Les responsables ont invité leurs usagers à célébrer le centenaire en empruntant les livres de Milne, tout en rappelant que les ours sauvages doivent rester à distance : ne pas les nourrir, sécuriser les poubelles et garder fermées les portes des véhicules. La visite du 14 octobre n’a nécessité aucune intervention, et les ouvrages sont restés intacts.

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Par Cécile Mazin

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