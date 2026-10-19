La Requine : les blessures de l’humain, la force du vivant

Vinson retrace le chemin d’une existence qui fait le choix de la vie et du vivant, après avoir affronté la mort. Elle parle de sa reconstruction en rappelant l’incroyable fragilité et la beauté du monde vivant. Son amour pour le paysage transcende.

Dans La requine, on croise des oiseaux, des poissons, des requins, et cette femme mue par l’environnement qui l’entoure navigue entre ses souvenirs - survivante de l’attentat du 7 janvier 2015 dans les locaux de Charlie-Hebdo – et fait du paddle en solitaire.

Son présent est submergé de sensations, près de l’étang de Berre, cette cité idéale des oiseaux, cette lagune, deuxième plus grande étendue d’eaux salées d’Europe, grand lac blessé par les activités humaines, mer fermée, et malade, où elle a refait sa vie. De l’étang de Berre, Vinson en parle comme d’un frère à guérir.

L'autrice revient sur sa jeunesse à Djibouti. Elle tisse des fils entre le monde des requins et celui des humains, tentant de cerner les évènements, l’ordonnancement des choses, le sens de la vie. Un jour, sur les rives de l’étang, elle découvre une dent de requin incrustée dans un rocher. Il suffit qu’elle l‘en extrait pour que tout un flot de souvenirs se libère. C’est alors un voyage mémoriel qui débute, voyage narré avec une écriture magistrale.

Sigolène Vinson est devenue élue, engagée auprès de scientifiques. Elle parle de la réhabilitation nécessaire de l’image de l’étang de Berre, de son écosystème malade de l’eau douce de la Durance. Elle explique qu’il faut restituer la beauté des lieux ainsi que celles de la faune et de la flore. Le livre est naturaliste, de volupté, de sensations charnelles.

Vinson évoque aussi ce sentiment de dissolution qui règne, cette envie de disparaitre dans la nature ou de s’y évanouir. De fusionner, souvent. De se lover dans la nature pour mieux la chérir.

C’est un récit nomade fait d’introspection qui oppose la joie à la tristesse. Ce livre est le contraire d’un repli, d’une réclusion. Il explore l’altérité, et cet élargissement du moi aux dimensions de la société, de la planète tout entière et de l’histoire humaine

« Parfois, il faut réapprendre à vivre » écrit Sigolène Vinson. Elle est sur le qui-vive depuis ses 9 ans, depuis que son propre père a été victime d’un attentat à la bombe en 1987. Comment ne pas mesurer l’urgence de s’attacher au vivant, et inscrire dans le sol les traces du vivant. Cette dent fossilisée du requin arrachée de son rocher dit toute la beauté de ce récit lumineux et épiphanique : il témoigne de ce qui fut sur notre terre. La requine n’est pas que littéraire, il est aussi atavique, ce qui est une immense vertu.

« J’étais âgée de sept ans, avec mon père nous nous étions rendus à Khor Ambado. A l’époque, nous n’accédions à cette plage, située à seulement vingt kilomètres de Djibouti-ville, que par la piste ou par la mer, et il fallait bien une heure et demie pour atteindre sons able. Un tronçon s’évérait particulièrement compliqué à franchir, constitué d’une large plaque pierreuse, lisse et glissante. Partout autour de moi, la roche, depuis l’enfance. Au sud de Tadjourah, les cailloux de Sagallou sont d’une couleur si tendre qu’on en oublierait presque qu’ils sont durs comme de la pierre. Quand je m’ennuie, j’ouvre une vieille valise que j’ai remplie de cette caillasse pastel et je m’émerveille. »

« D’une mer à l’autre, de la mer Méditerranée à la mer Rouge. C’est encore au faré du Ghoubet que la rencontre a lieu. Mon père et deux de ses amis sont descendus à l’échelle, ils ont leur masque, leur tuba et leurs palmes. Ma mère et moi les surveillons de la cale de mise à l’eau. Une cale dont aucun bateau n’a jamais eu l’usage, ils ne parviennent pas jusqu’ici. Je tiens mon masque à la main. Mon père ressort la tête de l’eau et nous dit : « Il y a de gros requins. » J’avance jusqu’au bout de la cale, m’accroupis tout au bord, enfile mon masque dont la lanière me tire et m’arrache les cheveux. Mes pieds sont bien ancrés au sol, seul mon visage pointe vers le tombant. Les couleurs vives m’assaillent, les poissons-perroquets me captivent, les balistes-Picasso me foncent dessus, déviant au dernier moment, dans un changement soudain de direction. Et je les vois enfin, les requins, ils passent, gris, grands, et calmes. Je me redresse et m’adresse à ma mère : « ils sont là », elle veut absolument que je lui prête mon masque. Elle qui a peur de l’eau, qui ne sait pas nager, n’ayant vu la mer pour la première fois qu’à l’âge de vingt et un ans, a l’opportunité, en restant sur la cale, d’observer des squales en toutes sécurité. C’est sans danger.



Par Laurence Biava

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