La Requine : les blessures de l’humain, la force du vivant

Autrice d’une œuvre romanesque remarquée, Sigolène Vinson signe, après le Butor étoilé, un premier récit pudique La Requine. Le texte intime, qui fourmille de métamorphoses poétiques, est traversé par le temps et parle avec abondance de ce qui nous rattache à l’universel.
Le 19/10/2026 à 13:10 par Laurence Biava
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19/10/2026 à 13:10
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Vinson retrace le chemin d’une existence qui fait le choix de la vie et du vivant, après avoir affronté la mort. Elle parle de sa reconstruction en rappelant l’incroyable fragilité et la beauté du monde vivant. Son amour pour le paysage transcende.
Dans La requine, on croise des oiseaux, des poissons, des requins, et cette femme mue par l’environnement qui l’entoure navigue entre ses souvenirs - survivante de l’attentat du 7 janvier 2015 dans les locaux de Charlie-Hebdo – et fait du paddle en solitaire.
Son présent est submergé de sensations, près de l’étang de Berre, cette cité idéale des oiseaux, cette lagune, deuxième plus grande étendue d’eaux salées d’Europe, grand lac blessé par les activités humaines, mer fermée, et malade, où elle a refait sa vie. De l’étang de Berre, Vinson en parle comme d’un frère à guérir.
L'autrice revient sur sa jeunesse à Djibouti. Elle tisse des fils entre le monde des requins et celui des humains, tentant de cerner les évènements, l’ordonnancement des choses, le sens de la vie. Un jour, sur les rives de l’étang, elle découvre une dent de requin incrustée dans un rocher. Il suffit qu’elle l‘en extrait pour que tout un flot de souvenirs se libère. C’est alors un voyage mémoriel qui débute, voyage narré avec une écriture magistrale.
Sigolène Vinson est devenue élue, engagée auprès de scientifiques. Elle parle de la réhabilitation nécessaire de l’image de l’étang de Berre, de son écosystème malade de l’eau douce de la Durance. Elle explique qu’il faut restituer la beauté des lieux ainsi que celles de la faune et de la flore. Le livre est naturaliste, de volupté, de sensations charnelles.
Vinson évoque aussi ce sentiment de dissolution qui règne, cette envie de disparaitre dans la nature ou de s’y évanouir. De fusionner, souvent. De se lover dans la nature pour mieux la chérir.
C’est un récit nomade fait d’introspection qui oppose la joie à la tristesse. Ce livre est le contraire d’un repli, d’une réclusion. Il explore l’altérité, et cet élargissement du moi aux dimensions de la société, de la planète tout entière et de l’histoire humaine
« Parfois, il faut réapprendre à vivre » écrit Sigolène Vinson. Elle est sur le qui-vive depuis ses 9 ans, depuis que son propre père a été victime d’un attentat à la bombe en 1987. Comment ne pas mesurer l’urgence de s’attacher au vivant, et inscrire dans le sol les traces du vivant. Cette dent fossilisée du requin arrachée de son rocher dit toute la beauté de ce récit lumineux et épiphanique : il témoigne de ce qui fut sur notre terre. La requine n’est pas que littéraire, il est aussi atavique, ce qui est une immense vertu.
« J’étais âgée de sept ans, avec mon père nous nous étions rendus à Khor Ambado. A l’époque, nous n’accédions à cette plage, située à seulement vingt kilomètres de Djibouti-ville, que par la piste ou par la mer, et il fallait bien une heure et demie pour atteindre sons able. Un tronçon s’évérait particulièrement compliqué à franchir, constitué d’une large plaque pierreuse, lisse et glissante. Partout autour de moi, la roche, depuis l’enfance. Au sud de Tadjourah, les cailloux de Sagallou sont d’une couleur si tendre qu’on en oublierait presque qu’ils sont durs comme de la pierre. Quand je m’ennuie, j’ouvre une vieille valise que j’ai remplie de cette caillasse pastel et je m’émerveille. »
« D’une mer à l’autre, de la mer Méditerranée à la mer Rouge. C’est encore au faré du Ghoubet que la rencontre a lieu. Mon père et deux de ses amis sont descendus à l’échelle, ils ont leur masque, leur tuba et leurs palmes. Ma mère et moi les surveillons de la cale de mise à l’eau. Une cale dont aucun bateau n’a jamais eu l’usage, ils ne parviennent pas jusqu’ici. Je tiens mon masque à la main. Mon père ressort la tête de l’eau et nous dit : « Il y a de gros requins. » J’avance jusqu’au bout de la cale, m’accroupis tout au bord, enfile mon masque dont la lanière me tire et m’arrache les cheveux. Mes pieds sont bien ancrés au sol, seul mon visage pointe vers le tombant. Les couleurs vives m’assaillent, les poissons-perroquets me captivent, les balistes-Picasso me foncent dessus, déviant au dernier moment, dans un changement soudain de direction. Et je les vois enfin, les requins, ils passent, gris, grands, et calmes. Je me redresse et m’adresse à ma mère : « ils sont là », elle veut absolument que je lui prête mon masque. Elle qui a peur de l’eau, qui ne sait pas nager, n’ayant vu la mer pour la première fois qu’à l’âge de vingt et un ans, a l’opportunité, en restant sur la cale, d’observer des squales en toutes sécurité. C’est sans danger.
Par Laurence Biava
Contact : laurence.biava@cegetel.net
Paru le 04/06/2026
176 pages
Le Tripode Editions
19,00 €
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09/10/2026, 06:15
Dans un monde partagé entre quatre peuples, la mort d’un jeune Naga lors d’un rituel va bouleverser un fragile équilibre. Accusé à tort, Ryun Pei fuit vers le nord, où il doit rejoindre une escorte composée de représentants de chacun des peuples. Traduit du coréen par Kette Amoruso.
08/10/2026, 07:30
Une joggeuse disparaît sans laisser de trace. Son mari, écrivain de romans policiers, devient le principal suspect. Cinq ans plus tard, la découverte d’ossements humains relance une affaire que certains auraient préféré voir enterrée. Avec The Crime Writer, Diane Jeffrey mêle enquête, secrets de famille et fascination pour le crime parfait.
08/10/2026, 06:00
Le titre désigne déjà un piège. Esquisse d’une serial killer (trad. Pierre-Mong Lim) promet le monstre, la mécanique du crime, peut-être le frisson confortable du true crime. Hu Mu-ching fait exactement l’inverse. Elle revient vers Lin Yu-ju, condamnée à mort à Taïwan pour trois meurtres et très vite figée par les médias sous un surnom : la Diabolique. Ébauche prévue le 15 octobre.
06/10/2026, 17:59
Une valise, un mot, une fracture politique : voici la nouvelle pièce de Lola Lafon. Une valise dépasse de quelques centimètres et, avec elle, tout déborde. Dans une salle d’embarquement, quatre amis d’une quarantaine d’années devraient partir en vacances. Décollage (ou pas), le 15 octobre.
06/10/2026, 17:20
Tokyo s’éloigne, la route monte, le béton cède aux pentes de Shizuoka. Mayumi et Akane ont trente-cinq ans, sont amoureuses et décident de reprendre la plantation de thé du grand-père d’Akane, affaibli par un AVC. Sur le papier, tout ressemble au fantasme contemporain du grand départ : quitter la ville, retrouver la terre, repartir de zéro. Infusion dès le 15 octobre.
06/10/2026, 14:06
Il part à pied pour se remettre d’un chagrin, s’équipe beaucoup trop, achète une ânesse pour porter le tout et découvre presque aussitôt qu’elle n’a aucun goût pour les itinéraires bien tracés. Voyage avec un âne dans les Cévennes tient depuis 1879 sur ce délicieux désaccord entre un homme qui veut avancer et Modestine, qui préfère brouter. Parution le 15 octobre
06/10/2026, 13:32
Philippe Schwartz commence par se méfier de sa propre mémoire. C’est une excellente manière d’entrer dans Toute la famille a eu de la chance. « Aujourd’hui, j’ai conscience d’enjoliver. J’en fais une légende. » Le narrateur ne promet donc ni archive pure ni reconstitution infaillible. Sortie le 15 octobre.
06/10/2026, 12:55
Il y a les livres sur la parentalité, avec leurs principes, leurs méthodes, leurs lendemains mieux organisés. Et puis il y a 17 h 30. Le travail n’est pas fini, les enfants reviennent dans le cadre, le dîner se rapproche et quelqu’un pense soudain : « Purée... Il est déjà 17h30 ! » Quelques cases plus loin tombe le verdict : « J’ai rien foutu. » Mom Alone habite exactement cet espace-là : celui où les bonnes intentions se froissent au contact du réel.
05/10/2026, 17:30
À l’occasion de son cinquantenaire, la maison Phébus publie une édition collector d’un de ses romans emblématiques : La boîte en os, d’Antoinette Peské. Un nouvel écrin pour un petit bijou de la littérature du XXe siècle. Par Emma Tholozan.
02/10/2026, 17:37
Top ArticlesSarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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