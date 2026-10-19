Sous pseudonyme, Isabel Allende remporte un prix à un million €

En présence du roi Philippe VI et de la reine Letizia d'Espagne, Isabel Allende n'a pas caché sa satisfaction, le 15 octobre dernier, depuis le pavillon 1 de la Fira de Barcelona. « C'est comme remporter le Nobel, pour moi », a déclaré l'autrice chilienne, âgée de 84 ans, exilée au Venezuela, puis aux États-Unis, après le coup d'État fomenté par le général Pinochet en 1973.

Des circonstances qu'elle n'a pas oublié et auxquelles l'état du monde fait écho aujourd'hui, a-t-elle souligné. « À présent, je constate que de nombreuses démocraties sont menacées par l'autoritarisme, le nationalisme et même le fascisme et je ressens même cette peur qui m'a fait quitter mon pays », a déclaré la lauréate, selon Reuters.

Le Prix Planeta, institution littéraire espagnole, salue chaque année un manuscrit pas encore publié et récompense son auteur ou son autrice d'une dotation d'un million €, en faisant l'une des distinctions les plus impressionnantes, d'un strict point de vue financier.

Un transfert très remarqué

Créé par l'éditeur José Manuel Lara Hernández, le prix est lié au groupe d'édition Planeta, qui lui donne d'ailleurs son nom. Les plus attentifs noteront ainsi que la remise de la récompense accompagne l'arrivée d'Allende au sein du catalogue de Planeta, après plusieurs décennies chez Plaza & Janes, filiale du groupe Random House.

Au-delà de la symbolique, la distinction permet donc de médiatiser cette nouvelle signature, un reproche souvent émis à l'égard de cette récompense. Interrogé sur cette critique, José Creuheras, président du groupe Planeta, assure à El Paìs que « l'audience du prix y répond, tout comme l'intérêt grandissant qu'il suscite. Ce n'est pas à moi de dire si la récompense a plus ou moins de prestige qu'auparavant. »

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Sous le faux titre Los que faltan, le manuscrit déposé par Isabel Allende n'est autre que La hora antes del alba (L'heure qui précède l'aube), présenté comme une suite de La Maison aux Esprits, son roman le plus connu, publié en France par Fayard dans une traduction de Claude et Carmen Durand. En suivant une famille, les Trueba, Isabel Allende y retraçait une partie de l'histoire du Chili : son récit a récemment été adapté en série, diffusée en France par Amazon Prime Video.

« Je n'ai jamais participé à une compétition, car je craignais toujours de finir dernière », a admis Isabel Allende en recevant son prix. « À mon âge, je n'ai toutefois plus grand-chose à perdre. » Elle a en tout cas remporté la dotation d'un million €, tandis que l'autre finaliste, Sergio Hernández, a perçu 200.000 €.

Photographie : Isabel Allende, lors de la cérémonie de remise du Prix Planeta, le 15 octobre 2026 (capture d'écran YouTube)

Par Antoine Oury

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