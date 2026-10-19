40 000 livres vendus : comment l’horreur transgenre gagne l’édition

En février 2022, Tor Nightfire publiait Manhunt, un récit postapocalyptique dans lequel une épidémie transforme les personnes présentant un taux élevé de testostérone en créatures meurtrières. Deux femmes trans, Beth et Fran, tentent d’y survivre. La violence est frontale, le propos politique aussi. Quatre ans plus tard, ce roman de Gretchen Felker-Martin dépasse les 40.000 exemplaires écoulés, selon les chiffres de Circana BookScan cités par Publishers Weekly.

Pour Kelly Lonesome, qui avait acquis le manuscrit au début de la pandémie, le résultat n’avait rien d’évident. L’éditrice disposait de peu de titres comparables pour défendre son choix auprès des équipes de Tor Nightfire, marque du groupe Macmillan. « C’était un véritable acte de foi que mes équipes commerciales et marketing, ainsi que ma maison d’édition, ont dû faire avec moi », raconte-t-elle au magazine américain.

Le succès ne suffit pas à faire de ce courant un marché de masse. Publishers Weekly relève d’ailleurs que ces livres ne représentent qu’une petite fraction des nouveautés du genre. Mais ils apparaissent désormais dans les programmes de plusieurs grands éditeurs, avec des auteurs qui empruntent au fantastique, à l’horreur corporelle ou à la satire pour raconter l’identité, la peur et les violences subies.

Des publications qui se multiplient

Nightfire a ainsi publié en 2023 Brainwyrms, d’Alison Rumfitt. L’histoire débute après un attentat transphobe qui bouleverse la vie de Frankie, avant de basculer vers une relation inquiétante et un complot sordide. Chez Saga Press, marque de Simon & Schuster, You Weren't Meant to Be Human, d’Andrew Joseph White, paru en septembre 2025, installe son intrigue dans une Virginie-Occidentale infestée de créatures extraterrestres. Au cœur du récit, Crane, un homme trans, se retrouve prisonnier d’une communauté violente et d’une relation abusive.

Le même catalogue accueille A Game in Yellow, de Hailey Piper, publié en août 2025, où les expérimentations sexuelles d’un couple le conduisent vers la folie, puis Herculine, de Grace Byron. Paru en grand format en octobre 2025 et repris en poche le 6 octobre 2026, ce dernier suit une femme trans qui croit trouver refuge dans une communauté féminine avant d’en découvrir les secrets menaçants.

Du côté de Bloomsbury, l’ouverture de la marque de littératures de l’imaginaire Archer a changé la nature des manuscrits soumis aux acquisitions. Rebecca Brewer dit recevoir plusieurs projets d’horreur transgenre transmis par des agents. « Il y a dix ans, ils ne seraient probablement pas arrivés jusqu’à moi », souligne-t-elle.

Parmi les textes acquis figure The Body Remembers, de Gabe Converse, annoncé pour l’automne 2027. Le corps qu’un homme trans avait avant sa transition est retrouvé sur une plage de sa ville natale ; sa famille transphobe entreprend de le ramener à la vie, menaçant sa propre existence.

Un courant qui dépasse les catalogues spécialisés

Pour Joe Monti, directeur éditorial de Saga Press, cette évolution s’inscrit dans une histoire plus large. Il remonte notamment à The Ballad of Black Tom, de Victor LaValle, publié en 2016, qui revisite un récit raciste de H. P. Lovecraft à travers le regard d’un personnage noir. L’horreur offre, à ses yeux, une manière particulièrement directe d’aborder les rapports de race, de classe et de pouvoir.

L’attention dépasse aujourd’hui les seules collections spécialisées. Carrying, premier roman de Samantha Josephs publié chez G. P. Putnam’s Sons, figure parmi les sept finalistes du prix du premier roman 2026 du Center for Fiction. Son héroïne, Martha, une femme trans qui cache son passé à sa famille, découvre une grossesse impossible. Une reconnaissance littéraire qui accompagne l’intérêt des éditeurs, sans permettre pour autant de chiffrer la taille réelle de ce marché.

En France, Manhunt n’est pas inédit : Sonatine l’a publié le 21 septembre 2023 sous le titre Chasse à l’homme, dans une traduction d’Héloïse Esquié. Il est passé chez Pocket, en juin 2025 et cumule tout juste 1150 ventes.

Par Clément Solym

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