Continuer à faire vivre Lila : 377 lecteurs et lectrices déjà au rendez-vous pour un livre né du deuil

Il y a des livres que l’on écrit parce que l’on a une histoire à raconter. Et puis il y a ceux que l’on écrit parce que les mots deviennent une nécessité.

C’est ainsi qu’est né Lila, mon amour – Le pouvoir des maux, mon récit, écrit après la mort de ma fille Lila, à l’âge de 16 ans.

À travers ce livre, je raconte une histoire maman-fille, mais aussi les bouleversements provoqués par la maladie et par la disparition d’un enfant. Je parle de Lila, de sa personnalité, de nos souvenirs, de notre lien, de son absence et de cette étrange nécessité de continuer à vivre lorsque le monde, lui, ne sera plus jamais tout à fait le même.

« J’ai écrit pour ne pas oublier. Pour garder une trace de qui était Lila, de notre histoire et de tout ce que nous avons partagé. »

Ne trouvant pas encore de maison d'éditions, j'ai choisi de donner une première vie à mon livre grâce à une campagne de prévente sur Ulule, lancée le 5 août.

Mon objectif initial était de réunir 100 préventes.

Trois jours avant la clôture initiale de la campagne, le 5 octobre, 377 exemplaires ont déjà été précommandés.

Un résultat qui dépasse largement l’objectif fixé au départ, mais qui représente surtout, pour moi, quelque chose de plus difficile à mesurer : le nombre de personnes qui ont choisi de découvrir Lila et de contribuer à faire circuler son histoire.

Car depuis le lancement de la campagne, les soutiens ne se sont pas limités aux précommandes. Des lecteurs et lectrices ont partagé le projet sur leurs réseaux sociaux, des proches ont relayé la campagne, des articles et des reportages ont permis de faire connaître le parcours de Lila et mon projet.

Le livre a également commencé à rencontrer ses premier.es lecteurs et lectrices et à sortir du cercle familial et amical dans lequel il était né.

Cette dimension collective est devenue essentielle pour moi. Faire vivre la mémoire de Lila ne signifie pas seulement conserver ses souvenirs. C’est aussi permettre à son histoire de rencontrer d’autres personnes, de susciter des échanges et, peut-être, de mettre des mots sur des expériences que certains vivent dans le silence.

Le titre du livre, Lila mon amour, Le pouvoir des maux, joue d’ailleurs volontairement sur cette ambivalence entre les « maux » de la maladie, de la perte et du deuil, et les « mots » nécessaires pour tenter de les raconter.

À quelques jours de la fin de la campagne, je ne cherche plus seulement à atteindre mon objectif initial. Je souhaite désormais permettre à l’histoire de Lila de continuer à voyager.

La campagne Ulule prendra fin le 31 octobre 2026.

Jusqu’à cette date, il est encore possible de précommander "Lila, mon amour – Le pouvoir des maux" et de contribuer à cette aventure éditoriale née d’une histoire intime.

Pour moi, chaque exemplaire supplémentaire est une nouvelle occasion de transmettre quelque chose de Lila.

« Je ne peux pas changer ce qui s’est passé. Mais je peux continuer à raconter qui elle était. Et peut-être faire en sorte que son histoire continue à vivre, autrement. »

À propos de moi :

Je vis au Mans. Je suis kinésiologue après vingt années passées dans l’Éducation nationale, je me suis tournée vers l’écriture pour raconter l’histoire de ma fille et mettre des mots sur une expérience qui a bouleversé ma vie. Lila, mon amour – Le pouvoir des maux est mon premier livre.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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