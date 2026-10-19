Une parenthèse chaleureuse en plein cœur de l'hiver

La Gardienne de l’Entre-Monde prend ses origines au cœur de mon hiver, lors d’un après-midi froid où tout le monde appelait le soleil de l’été. L’hiver est une période crainte, souvent repoussée à cause de l’introspection qu’elle appelle. Pourtant, c’est entre plaid et tasse de thé que naissent nos rêves les plus profonds.

Prendre le parti d’écrire une histoire autour d’une saison que peu savent apprécier était risqué. Sans parler de la placer dans un contexte de cosy fantasy, à destination de ceux qui cherchent le calme et l’apaisement de leurs cerveaux — notamment mes amis hypersensibles — dans un monde éditorial qui promeut les romantasy épiques ou les romances sauvages (qui ont leurs attraits et sont nos péchés mignons, on se l’avoue). Néanmoins, que serait la vie sans une bonne prise de risque ?

Acacia, gardienne de l’Entre-Monde, et bien implantée dans la routine rassurante dans son cottage magique au cœur du charmant village de Stillmoor, semble être l’héroïne parfaite pour incarner cette question. Pour suivre ses valeurs et accomplir son destin, elle va devoir repousser ses limites, mais sans jamais se trahir. Même en étant confronté à un être aussi têtu et fier qu’Evander Calcidor.

La Gardienne de l’Entre-Monde est une cosy-fantasy équilibrée et dosée, qui se veut fédératrice de calme et de bienveillance, tout en vous procurant les petits frissons d’une aventure douce. Directement inspirée du monde enchanté de Narnia, et de la saga de fantasy Magyk de Angie Sage, elle se positionne comme un bonbon de confort pour son lecteur.

Ici, peu de messages lourds, mais une introspection glissée entre les lignes et l’humour des personnages construits et bienveillants. Au détour d’une tasse dans le salon de thé de l’inimitable Rosie, vous trouverez une réflexion sur le temps qui passe. À côté de l’atelier d’apothicaire d’Acacia, c’est la notion de sacrifice de sa personne et de l’oubli qui viendra être apportée dans la douceur.

Non loin de la vieille masure d’un sorceleur grognon, l’histoire vous fera réfléchir aux liens qui nous entourent : ceux que l’on choisit et ceux qui s’imposent comme une évidence. Et en suivant la romance slow burn de cette histoire, une ode à l’amour qui encourage l’acceptation et la découverte au rythme de chacun viendra vous être chuchotée.

Autrice publiée depuis 2024, c’est la première fois que lorsqu’une idée de roman s’impose à moi, je sais qu’elle est faite pour l’autoédition. Cette cosy fantasy porte des valeurs simples, un retour à soi et à la magie que quiconque peut produire de ses mains lorsqu’il agit en étant aligné avec lui.

Alors, c’était évident : elle devait rester entre mes mains de sa conception jusqu’à la réalisation finale, ici, sur Ulule.

Entourée d’une armée de femmes françaises passionnées par leurs activités pour m’aider à donner à ce projet, telle Acacia et ses deux impayables amies, Rosie et Willow, j’ai avancé en confiance. Et c’est dans ce même état d’esprit que je vous encourage à plonger au cœur de l’Entre-Monde, à venir découvrir sa faune et sa flore merveilleuse.

Mais surtout à embarquer dans la cohabitation cocasse d’une apothicaire introvertie et solitaire, et d’un jeune maître prêt à sacrifier son âme pour sauver sa famille, qui viendra découvrir sa véritable valeur.

Émotions et magie garantie, avec un supplément cannelle !

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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