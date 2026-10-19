Stella et Luna, l’autoédition au service d’un projet solidaire

Quand la nuit était encore noire

Il y a bien longtemps, les nuits étaient noires, noires comme de l’encre. Sans étoiles ni lune pour les rassurer, Stella et Luna s’endorment chaque soir un peu plus tard. Leur père, Egor, décide alors de tout faire pour illuminer la nuit et permettre à ses deux filles de dormir paisiblement.

Pensé comme une histoire du soir, Stella et Luna est un conte pour enfants à partir de 3 ans. Il raconte avec poésie la genèse de la lune et des étoiles.

Les illustrations sont réalisées par Eloïse Clabaux, illustratrice indépendante basée à Lille, dont l’univers doux et poétique accompagne l’histoire. La conception et la mise en page de l’album sont réalisées par Louise Le Corff, indépendante spécialisée dans la conception d’albums jeunesse.

Choisir l’édition indépendante pour donner plus de sens au projet

Pour publier ce premier album, William Guérin a fait le choix de l’indépendance et du financement participatif. Dans un secteur de l’édition jeunesse où les projets sont nombreux et où il peut être difficile pour un premier album de trouver sa place, cette démarche permet de conserver la maîtrise du projet tout en créant un lien direct avec ses futurs lecteurs.

Mais ce choix répond surtout à une volonté : limiter les intermédiaires afin de maximiser la part des bénéfices qui pourra être reversée à l’association L’ENVOL. Car au-delà du conte, cet album porte une vraie dimension solidaire.

Un projet au service des enfants malades

La campagne de financement participatif permettra la création et la fabrication de Stella et Luna. Une fois ces frais couverts, le reste des sommes collectées seront reversées à L’ENVOL, une association qui accompagne les enfants malades et leur famille.

Association reconnue d’utilité publique, L’ENVOL organise des programmes adaptés aux enfants malades de 6 à 17 ans et à leur famille. Depuis 1997, elle leur permet de trouver force et confiance en eux pour vivre mieux pendant ou après la maladie et de rompre avec l’isolement. L’ENVOL accompagne gratuitement plus de 8000 bénéficiaires par an au travers de ses séjours adaptés, ateliers à l’hôpital, sorties récréatives et des kits d’activités.

Des « livres suspendus » pour aller plus loin

La campagne propose également une initiative solidaire au sein des contreparties : le « livre suspendu ». Sur le principe du café suspendu, les contributeurs peuvent financer un exemplaire supplémentaire de Stella et Luna. Ces livres seront ensuite envoyés à L’ENVOL, qui pourra les offrir aux enfants au cours de leurs futurs évènements.

Pour découvrir ce projet poétique et solidaire, allez visiter la page Ulule dédiée.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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