Noham Selcer reçoit le Prix Alain Spiess du Deuxième Roman 2026

Organisé par l'Association des Amis d'Alain Spiess, présidé par Françoise Spiess et doté de 2500 €, le Prix Alain Spiess du Deuxième Roman revient cette année à Noham Selcer.

Ils ont grandi sous le même ciel, urbain et sombre, dans la même famille, heurtés par les mêmes secousses. Pourtant, Sura, Zellik et Gaston n'auront pas tiré les mêmes enseignements de leur éducation. A la première, l'enfance aura donné l'ardeur de la révolte ; au deuxième, le goût du pouvoir par l'argent ; au troisième, une attention douloureuse à ce qui menace de disparaître. Arrivé à l'âge adulte, le trio se fissure, entre amour fraternel et contradictions brutales. Employé par le puissant consortium pétrolier IXIA Power, Zellik se laisse emporter par l'ivresse de la réussite financière, tandis que Sura, devenue avocate, engage sa vie pour préserver la nature des saccages écologiques. - Le résumé de l'éditeur pour Midgar

Midgar faisait partie des 6 ouvrages retenus au sein de la deuxième sélection du Prix Alain Spiess.

Le jury est présidé par Françoise Spiess. Il réunit également Albert Dichy, Christine Guinard, Lola Gruber, Véronique Jacob, Emmanuelle Lambert, Michel Lederer, Alexandre Lenot, Sophie-Aude Picon, Françoise Spiess, Jean-Luc Vincent et Anita Weber.

La remise du prix et une rencontre avec le lauréat ou la lauréate auront lieu le soir du mercredi 18 novembre à la Librairie Millepages, à Vincennes, à 19h30.

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En 2025, le prix avait été attribué à Constantin Alexandrakis pour L’Hospitalité au démon (Verticales).

Le jeudi 26 novembre, une soirée sera organisée au Centre National du Livre pour célébrer les 10 ans du prix, en présence du lauréat, des lauréats des années précédentes ainsi que des membres du jury.

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Photographie : Francesca Mantovani © Éditions Gallimard

Par Dépêche

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