Une maison ne devient un foyer qu’à partir de ses vivants

Seul lieu de Paris consacré à l’Amérique latine, selon son président, la Maison y accueille expositions, rencontres et séminaires. La Banque de France, propriétaire des lieux, les a mis en vente, et l’avenir de l’institution reste incertain. Je propose de relire Éphémère destinée, de Freud à partir de ce lieu.

Toutes les maisons ne se valent pas : ce que les pierres font à la pensée

Une enfilade de salons relie deux hôtels particuliers du XVIIIe siècle, Varangéville et Amelot de Gournay, et ouvre sur des jardins. On y traverse un continent de salon en salon, d’un étage à l’autre, et chaque salon porte un nom, comme une carte dépliée : Miranda, Artigas, Brasilia, Rio, Mexico, Panama, Bogota, Amazone. Un lieu d’art, d’écriture et d’accueil, où je suis venu pour une exposition et pour un café, au Sigmund, qui n’a rien d’extraordinaire.

En 1885, un étranger faisait le chemin inverse. Sigmund Freud, vingt-neuf ans, boursier, logea à l’hôtel du Brésil, rue Le Goff, et suivit Charcot à la Salpêtrière. Le médecin avait acquis l’hôtel de Varangéville l’année précédente ; les mardis de Madame Charcot y réunissaient écrivains et savants, et le jeune boursier, venu apprendre à Paris, y fut reçu. La Maison, fondée en 1946 sous l’impulsion du général de Gaulle, a retourné le mouvement, puisque c’est un continent qui, par fragments, vient à nous.

Le Moravien de naissance, Viennois par adoption, dormait au Brésil, et la maison compte un salon Brasilia et un salon Rio. On dira que la boucle est bouclée, mais je préfère les nœuds, ceux de Lacan ; ou bien appelons cela un hasard extérieur, qui reste ouvert.

Une promenade

« Éphémère destinée » tient en quelques pages, écrites en novembre 1915, en pleine guerre, pour un livre d’hommage à Goethe, publié l’année suivante. Freud lui-même y raconte une promenade qu’il fait, l’été d’avant la guerre, avec un ami taciturne et un jeune poète déjà reconnu, qu’il ne nomme pas, comme il le fait le plus souvent pour ses patients. Élisabeth Roudinesco y voit Rilke ; c’est peut-être ce silence qui fait d’une conversation un cas. Le poète admire le paysage sans s’en réjouir, car tout cela passera, la beauté de la nature comme celle des œuvres des hommes, et ce qu’il aime, par sa finitude même, lui paraît dévalorisé d’avance.

Freud distingue deux mouvements psychiques, le dégoût douloureux du monde, qui est celui du poète, et la révolte, qui refuse que tout cela passe et réclame que cela dure. Celle-ci, il l’écarte, jugeant que cette exigence d’éternité dit notre désir bien plus que la réalité. Et il ajoute : « Ce qui est douloureux aussi peut être vrai. »

Un avant-goût du deuil ?

Ce que ce poète vit comme une perte de valeur, Freud le lit comme un gain, car ce qui passe prend du prix par sa rareté dans le temps, et la jouissance limitée en augmente la valeur. Il évoque une fleur qui ne s’ouvrirait qu’une nuit et qui n’en serait pas moins belle.

Pourquoi ces arguments ne touchent-ils ni le poète ni l’ami ? Freud y voit une révolte intérieure contre le deuil, puisque penser que le beau passera leur donne, à tous deux, un avant-goût du deuil et que l’âme se détourne de ce qui fait mal, si bien que leur jouissance du beau en est gâtée.

On connaît cela, en clinique, dans ce que les patients vivent entre le cadre et le cabinet. José Bleger, psychiatre et psychanalyste argentin, voyait dans le cadre, c’est-à-dire ce qui reste constant dans la cure (le lieu, les horaires, le rythme), un fond muet, qu’on ne remarque que lorsqu’il vient à manquer, et où se dépose ce qu’il y a de plus archaïque chez le sujet. Des sujets s’accrochent au cabinet, à ses murs, son divan et la couleur de son tapis, alors que d’autres ont pu faire du cadre une présence intérieure, si bien qu’un déménagement ou une variation de décor ne désorganise ni le transfert ni le Moi.

Chez les premiers, comme chez le poète, le deuil n’a pas eu lieu, ou plutôt il a été avancé, et c’est la joie qu’il a prise en otage. Ce sont des positions plutôt que des personnes, un même sujet passant de l’une à l’autre. Le cadre ne se loge dans le psychisme qu’après avoir été porté par un lieu, si bien que les pierres sont nécessaires avant d’être dépassables.

Une maison ne devient un foyer qu’à partir de ses vivants, tout comme le cabinet ne peut devenir un élément du cadre qu’à partir du moment où il trouve ses locataires. Sans les corps qui l’investissent et la parole qui s’y dépose, l’architecture n’est qu’une géométrie vide.

Debout

Reste la maison. La Banque de France, propriétaire des deux hôtels, les a mis en vente, sans obligation pour l’acquéreur d’y maintenir l’institution, au moment même où celle-ci fête ses quatre-vingts ans : les murs sont à vendre, l’avenir de la Maison reste incertain. La pétition lancée le 29 septembre par son président évoque une campagne de dénigrement qui aurait précédé, ce qui n’est pas l’objet de ce texte.

Mon objet est la pensée qui s’y fait, car la Maison abrite un séminaire de psychanalyse, « Psychanalyse et transferts culturels », dirigé par Diana Kamienny Boczkowski, où l’on cherche ce que les langues et les cultures font aux théories psychanalytiques, ce que devient une pensée qui passe d’une langue à l’autre. La maison en est la version de pierre, puisqu’on y passe de salon en salon, d’un pays à l’autre, et son charme ne peut être dépassé que par la pensée qu’elle inspire et aide à produire.

On pourrait écrire d’avance que ce séminaire vivra ailleurs, ce qui serait le geste du poète, qui retire sa joie avant la perte. Freud ne nie pas le deuil, la libido se cramponnant à ses objets perdus, mais il écrit que le deuil, si douloureux soit-il, prend fin de lui-même, et qu’alors on reconstruira ce que la guerre a détruit, peut-être sur des bases plus solides. J’y lis, pour ma part, une mise en garde, celle de ne pas payer d’avance, au prix d’une joie encore là, un deuil qui n’a pas eu lieu.

Les pierres en ont vu d’autres : après Charcot, elles ont abrité le siège de la Banque de l’Algérie, dont une plaque, dans la cour, garde la trace, et la Maison n’y est arrivée qu’en 1965. Elle a déjà changé d’adresse une fois ; ce n’est pas une raison pour l’enterrer d’avance.

La pétition emprunte à García Márquez son titre : Chronique d’une mort annoncée. Dans le roman, tout le monde savait, et personne n’a rien empêché.

Faut-il donc anticiper la perte de cette maison ?

Pas tant qu’elle est debout !

Ni l’embaumer ni la pleurer d’avance, mais tenir à ce qui passe, ce qui est peut-être la seule façon d’y tenir vraiment. Les pierres silencieuses d’un lieu sont aussi un témoin de passage, celui de Freud comme de ceux qui viennent pour une exposition, pour un café, pour un séminaire, parce qu’au bout de l’enfilade il y a l’ouverture sur le jardin.

Repères bibliographiques :

Bleger, J. (1967/1979). Psychanalyse du cadre psychanalytique. Dans R. Kaës (dir.), Crise, rupture et dépassement (pp. 255-274). Paris : Dunod, coll. « Inconscient et culture ».

Bossi, L. et Catala, M. (2025, 28 novembre). Le professeur Charcot : quand la médecine fascine… France Mémoire. https://www.france-memoire.fr/le-professeur-charcot-quand-la-medecine-fascine/

Freud, S. (1916/1981). L’éphémère (F. Lévy, trad.). Revue française de psychanalyse, 45 (3), 569-573.

Freud, S. (1916/2022). Éphémère destinée (trad. reprise de Résultats, idées, problèmes, t. 1 : 1890-1920, PUF, 1984, pp. 233-236). Dans D. Bourdin et D. Tabone-Weil (dir.), Planète en détresse : fantasmes et réalités (pp. 15-21 ; citation p. 18). Paris : PUF, coll. « Débats en psychanalyse ».

Freud, S. (1960/2001). Correspondance 1873-1939 (E. L. Freud, éd. ; A. Berman et J.-P. Grossein, trad. ; nouv. éd. augm.). Paris : Gallimard, coll. « Connaissance de l’inconscient ».

Laforêt, J.-M. (2026, 29 septembre). La Maison de l’Amérique latine ne doit pas disparaître ! [Pétition]. Change.org. https://www.change.org/p/la-maison-de-l-am%C3%A9rique-latine-ne-doit-pas-dispara%C3%AEtre

Roudinesco, É. (2020, 5 avril). Penser l’éphémère avec Freud. Le Grand Continent. https://legrandcontinent.eu/fr/2020/04/05/freud-roudinesco-ephemere-destinee/

Crédits photo : Mini.fb, CC BY SA 4.0

Par Salim Rzin

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