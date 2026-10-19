Pomme et Les Séquoias : Une chanson devient un livre illustré

Les paroles originales prennent vie grâce aux illustrations inédites de Julia Gadiou, qui propose un univers graphique entièrement pensé autour de cette ode à la nature.

Afin de financer l'impression du livre, les Éditions Evalou viennent de lancer une campagne de prévente sur Ulule. Les lecteurs peuvent soutenir directement la fabrication de l'ouvrage tout en réservant leur exemplaire.

Comme l'ensemble des publications de la maison, ce projet s'inscrit dans une démarche éditoriale engagée : les bénéfices contribueront au soutien d'associations de protection de la nature, en particulier l'ASPAS.

Transformer une chanson en album illustré

Contrairement à un roman, une chanson ne raconte pas toujours une histoire linéaire. Elle évoque des émotions, des paysages, des souvenirs. Avec Les Séquoias, Pomme invite le lecteur à ralentir, observer la forêt, écouter le vent, contempler le vivant. Les Éditions Evalou ont souhaité prolonger cette expérience artistique en imaginant un livre où chaque illustration accompagne les paroles sans jamais les

trahir.

Le résultat est un grand album illustré destiné aussi bien aux enfants qu'aux adolescents et aux adultes amoureux des beaux livres.

Depuis plusieurs années, la nature occupe une place essentielle dans l'œuvre de Pomme. Forêts, oiseaux, saisons, arbres ou animaux traversent régulièrement ses textes. Avec Les Séquoias, elle compose une véritable déclaration d'amour au vivant. Ce livre propose de découvrir cette chanson autrement : non plus seulement avec les oreilles, mais également avec les yeux. Chaque double page devient une immersion dans une forêt imaginaire inspirée par les paroles originales.

Pour illustrer ce projet, les Éditions Evalou ont confié les pinceaux à Julia Gadiou. Son travail raconte une histoire sans jamais ajouter un seul mot.

Le lecteur suit une mystérieuse petite créature coiffée d'un champignon qui traverse une immense forêt.

Au fil des pages, les saisons changent. Les couleurs évoluent. La pluie succède au soleil. Les arbres deviennent gigantesques.

La musique elle-même semble se matérialiser au travers des portées musicales qui accompagnent le personnage. Plus qu'une simple illustration, Julia Gadiou construit un véritable récit graphique.

Avec Paroles de cœur, les Éditions Evalou développent une collection originale consacrée à la chanson française. Chaque ouvrage transforme une chanson engagée en album illustré. Chaque illustrateur est totalement libre de proposer sa propre interprétation graphique.

Après :

• Julien Doré

• Mickey 3D

de nombreux artistes ont accepté de rejoindre cette aventure, parmi lesquels :

• Francis Cabrel

• Renaud

• Pierre Perret

• Yannick Noah

• Tryo

• Bigflo & Oli

• Bénabar

• Pomme

Une collection qui fait dialoguer musique, illustration et engagement environnemental.

Créées en 2017, les Éditions Evalou constituent une maison d'édition indépendante au fonctionnement atypique. L'ensemble de l'équipe travaille bénévolement.

Éditeurs, correcteurs, graphistes, traducteurs, fabricants ou maquettistes mettent leurs compétences au service de projets consacrés à la protection des animaux, de la biodiversité et de l'environnement.

Les bénéfices issus des publications permettent de soutenir plusieurs associations et ONG engagées, parmi lesquelles :

• ASPAS

• Sea Shepherd

• One Voice

• Refuge GroinGroin

• Wildlife Angel

Depuis leur création, les Éditions Evalou ont publié des albums jeunesse, des romans, des bandes dessinées, des mangas et des documentaires, toujours avec la volonté de sensibiliser le public aux grands enjeux du vivant.

Pourquoi une campagne Ulule ?

Aujourd'hui, le livre est entièrement conçu. Les illustrations sont terminées. La maquette est prête. Il ne manque plus qu'une étape : l'impression.

La campagne Ulule permet de financer le premier tirage du livre tout en limitant les risques économiques pour une maison d'édition indépendante.

Chaque précommande participe directement :

• à l'impression ;

• à la rémunération des artistes et ayants droit ;

• à la fabrication ;

• au développement de la collection Paroles de cœur.

En soutenant cette campagne, les lecteurs ne financent pas seulement un livre : ils rendent concrètement possible sa naissance.

Quelques jours seulement après son lancement, la campagne a déjà franchi 50 % de son objectif 48h après son lacement. Un encouragement fort qui témoigne de l'intérêt du public pour cette rencontre entre chanson française, illustration et défense du vivant.

Les projets des Éditions Evalou ont déjà été relayés par plusieurs médias nationaux et régionaux, parmi lesquels :

• 30 Millions d'Amis

• Presse Océan

• Le Télégramme

• La République de Seine-et-Marne

Autant de médias qui ont salué l'originalité du modèle éditorial d'Evalou et son engagement en faveur de la protection animale.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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