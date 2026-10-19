Pomme et Les Séquoias : Une chanson devient un livre illustré

Les Éditions Evalou lancent sur Ulule un livre illustré inspiré de la chanson Les Séquoias de Pomme.
Après Respire de Mickey 3D et La Fièvre de Julien Doré, les Éditions Evalou poursuivent leur collection Paroles de cœur avec une nouvelle adaptation d'une chanson française engagée. Cette fois, c'est Les Séquoias, de Pomme, qui devient un album illustré. Projet porté par les Éditions Evalou.
Le 19/10/2026 à 11:24 par Projet Ulule
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
19/10/2026 à 11:24
0
Commentaires
0
Partages
Les paroles originales prennent vie grâce aux illustrations inédites de Julia Gadiou, qui propose un univers graphique entièrement pensé autour de cette ode à la nature.
Afin de financer l'impression du livre, les Éditions Evalou viennent de lancer une campagne de prévente sur Ulule. Les lecteurs peuvent soutenir directement la fabrication de l'ouvrage tout en réservant leur exemplaire.
Comme l'ensemble des publications de la maison, ce projet s'inscrit dans une démarche éditoriale engagée : les bénéfices contribueront au soutien d'associations de protection de la nature, en particulier l'ASPAS.
Contrairement à un roman, une chanson ne raconte pas toujours une histoire linéaire. Elle évoque des émotions, des paysages, des souvenirs. Avec Les Séquoias, Pomme invite le lecteur à ralentir, observer la forêt, écouter le vent, contempler le vivant. Les Éditions Evalou ont souhaité prolonger cette expérience artistique en imaginant un livre où chaque illustration accompagne les paroles sans jamais les
trahir.
Le résultat est un grand album illustré destiné aussi bien aux enfants qu'aux adolescents et aux adultes amoureux des beaux livres.
Depuis plusieurs années, la nature occupe une place essentielle dans l'œuvre de Pomme. Forêts, oiseaux, saisons, arbres ou animaux traversent régulièrement ses textes. Avec Les Séquoias, elle compose une véritable déclaration d'amour au vivant. Ce livre propose de découvrir cette chanson autrement : non plus seulement avec les oreilles, mais également avec les yeux. Chaque double page devient une immersion dans une forêt imaginaire inspirée par les paroles originales.
Pour illustrer ce projet, les Éditions Evalou ont confié les pinceaux à Julia Gadiou. Son travail raconte une histoire sans jamais ajouter un seul mot.
Le lecteur suit une mystérieuse petite créature coiffée d'un champignon qui traverse une immense forêt.
Au fil des pages, les saisons changent. Les couleurs évoluent. La pluie succède au soleil. Les arbres deviennent gigantesques.
La musique elle-même semble se matérialiser au travers des portées musicales qui accompagnent le personnage. Plus qu'une simple illustration, Julia Gadiou construit un véritable récit graphique.
Avec Paroles de cœur, les Éditions Evalou développent une collection originale consacrée à la chanson française. Chaque ouvrage transforme une chanson engagée en album illustré. Chaque illustrateur est totalement libre de proposer sa propre interprétation graphique.
Après :
• Julien Doré
• Mickey 3D
de nombreux artistes ont accepté de rejoindre cette aventure, parmi lesquels :
• Francis Cabrel
• Renaud
• Pierre Perret
• Yannick Noah
• Tryo
• Bigflo & Oli
• Bénabar
• Pomme
Une collection qui fait dialoguer musique, illustration et engagement environnemental.
Créées en 2017, les Éditions Evalou constituent une maison d'édition indépendante au fonctionnement atypique. L'ensemble de l'équipe travaille bénévolement.
Éditeurs, correcteurs, graphistes, traducteurs, fabricants ou maquettistes mettent leurs compétences au service de projets consacrés à la protection des animaux, de la biodiversité et de l'environnement.
Les bénéfices issus des publications permettent de soutenir plusieurs associations et ONG engagées, parmi lesquelles :
• ASPAS
• Sea Shepherd
• One Voice
• Refuge GroinGroin
• Wildlife Angel
Depuis leur création, les Éditions Evalou ont publié des albums jeunesse, des romans, des bandes dessinées, des mangas et des documentaires, toujours avec la volonté de sensibiliser le public aux grands enjeux du vivant.
Aujourd'hui, le livre est entièrement conçu. Les illustrations sont terminées. La maquette est prête. Il ne manque plus qu'une étape : l'impression.
La campagne Ulule permet de financer le premier tirage du livre tout en limitant les risques économiques pour une maison d'édition indépendante.
Chaque précommande participe directement :
• à l'impression ;
• à la rémunération des artistes et ayants droit ;
• à la fabrication ;
• au développement de la collection Paroles de cœur.
En soutenant cette campagne, les lecteurs ne financent pas seulement un livre : ils rendent concrètement possible sa naissance.
Quelques jours seulement après son lancement, la campagne a déjà franchi 50 % de son objectif 48h après son lacement. Un encouragement fort qui témoigne de l'intérêt du public pour cette rencontre entre chanson française, illustration et défense du vivant.
Les projets des Éditions Evalou ont déjà été relayés par plusieurs médias nationaux et régionaux, parmi lesquels :
• 30 Millions d'Amis
• Presse Océan
• Le Télégramme
• La République de Seine-et-Marne
Autant de médias qui ont salué l'originalité du modèle éditorial d'Evalou et son engagement en faveur de la protection animale.
Retrouvez cette campagne sur Ulule.
DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule
Par Projet Ulule
Contact :
Plus d'articles sur le même thème
Meurtres, disparitions, cafés chaleureux et premières envies de Noël : Edistat nous propose le classement des 50 meilleures ventes de poches, du 5 au 11 octobre 2026, offre un curieux mélange de frissons et de réconfort. Freida McFadden y occupe huit places, Laurie Gilmore fait entrer trois romances saisonnières et plusieurs classiques continuent de trouver preneur. Un panorama qui éclaire le festival Lire en poche 2026 qui se tenait la semaine passée à Gradignan (Gironde).
16/10/2026, 17:43
Les adaptations Netflix s’accompagnent souvent d’un surcroît de ventes pour les livres qui les ont inspirées. Une étude de NielsenIQ BookData consacrée au marché français repère un pic autour de la diffusion de plus de huit programmes sur dix examinés. Mais les succès audiovisuels de Bridgerton ou Lupin, affichent des écarts considérables. Et quelle part de ce regain peut-on réellement attribuer à l’écran ?
16/10/2026, 17:36
Depuis près de 10 ans, Carlotta Films sort des livres sur des cinéastes, acteurs, actrices, monteur, des films, des interviews. Avec maintenant, un rythme conséquent d’une dizaine de livres par an.
Vous n’êtes pas sans savoir les difficultés énormes, la crise que traversent les librairies, les éditeurs de livre, les magasins en redressement ou fermeture, des chaînes aux indépendants.
16/10/2026, 11:56
Lagardère Publishing a réalisé 836 millions d’euros de chiffre d’affaires au troisième trimestre 2026, en hausse de 0,9 % à données comparables. La croissance de Hachette Livre repose sur ses activités internationales, tandis que le marché français accuse un recul de 4 %. Sur neuf mois, la branche éditoriale de Louis Hachette Group atteint 2,179 milliards d’euros de revenus.
16/10/2026, 10:08
À Dijon, Tache Papier fait vivre depuis 2015 un Print Club associatif consacré aux arts graphiques et aux techniques d’impression artisanales. Sérigraphie, gravure, risographie, mais aussi édition : l’association accompagne des artistes et développe ses propres projets éditoriaux, de l’impression jusqu’au façonnage.
16/10/2026, 09:32
Après les hausses de juin et juillet, l’édition américaine continue de gagner du terrain en août 2026. Les éditeurs suivis par l’Association of American Publishers (AAP) déclarent 1,2 milliard $ de recettes nettes, soit +8,9 % sur un an. Les livres destinés au grand public progressent plus vite encore (+12,5 %), grâce notamment au papier. L’ebook recule, tandis que l’audio numérique poursuit sa croissance.
15/10/2026, 16:57
Une louve qui veut sa mort. Une armée prête à décimer des villages pour mettre la main sur lui. Avec Ce qu'il restera du Monde - tome 1 : La Louve et le Targhar, Cindy C. Teston ouvre une saga de fantasy sombre et immersive en autre tomes, au coeur des Terres du Vallère. Lancée le 25 septembre sur Ulule, la campagne de précommande a atteint son objectif en moins de deux heures et s'élève déjà à 241%, débloquant plusieurs enrichissements pour les différentes éditions du roman. Projet porté par Cindy C. Teston.
15/10/2026, 13:30
Le Grimoire Vagabond est un café-librairie itinérant installé dans un bus à impériale entièrement transformé. Né en Alsace, le projet veut faire voyager les livres, le café et les rencontres jusque dans les villages, marchés et événements. Plus qu’un commerce mobile, il imagine un lieu chaleureux, curieux et vivant, où l’on vient lire, échanger, découvrir et prendre le temps. Après près de deux ans de travaux, le bus est aujourd’hui en phase finale d’aménagement avant de prendre la route, avec l’ambition de rendre la culture plus mobile, plus proche et plus conviviale. Projet porté par Guillaume Talon.
15/10/2026, 09:30
La Ligue des Écrivaines Extraordinaires est un projet littéraire simple : mettre en scène, lors d'un court roman, l'affrontement entre une autrice bien réelle et un monstre issu de la littérature fantastique. Projet porté par Les éditions Askabak.
14/10/2026, 16:33
Et si la romance ne se contentait plus de faire battre les cœurs ? Auteure indépendante, Caro M. a fait de la « Romaction » sa signature : des histoires où sentiments, action et suspense s’entremêlent. Ses romans explorent des univers très différents, du romantic suspense à la dark romance, avec un même fil rouge : des intrigues atypiques, des personnages marquants et cette envie de surprendre le lecteur jusqu’à la dernière page. Projet porté par Caro M.
14/10/2026, 15:33
Plongez dans l'univers sombre et poétique de L'Ogre, L'Arbre et L'Enfant, un conte gothique aux accents résolument burtoniens. À l'origine pensé comme un ambitieux court-métrage d'animation en stop motion, ce projet se dévoile aujourd'hui au public à travers son essence toute première : le livre original magnifiquement illustré par François Aubin. Une campagne de financement participatif est actuellement en cours sur la plateforme Ulule pour éditer cet ouvrage graphique singulier. C'est une occasion unique de soutenir une création indépendante, de découvrir des illustrations en clair-obscur d'une intensité rare, et de participer à la naissance d'une œuvre visuelle hors du commun. Projet porté par David Willer.
13/10/2026, 14:39
Traverser la France à pied par ses montagnes, le long d'un itinéraire reliant les plus beaux massifs de l'Hexagone… Voilà une idée qui a fait du chemin depuis la création de l'HexaTrek en 2021 ! Aujourd'hui, pour célébrer les 5 ans du projet, nous lançons l'édition du livre officiel du sentier. Un ouvrage pensé pour permettre aux futurs HexaTrekeurs comme aux finishers de rêver, de se lancer ou de se souvenir. Après avoir vu des milliers de randonneurs partir dans ce voyage aussi long qu'initiatique, nous souhaitions offrir à cette grande traversée le guide qu'elle mérite. Projet porté par HexaTrek.
13/10/2026, 11:27
Avec Fear of the Dark, Raion Éditions vous invite à découvrir un manga d’horreur hongkongais signé Wai On, inédit en France. Ce récit complet en un volume mêle fascination pour le paranormal, culture du direct et question vertigineuse : jusqu’où peut-on aller pour obtenir des images que personne n’a jamais vues ? Projet porté par WAI ON et Raion Éditions.
12/10/2026, 18:00
Bien davantage que des rendez-vous littéraires, les festivals et salons du livre jouent un rôle essentiel dans la rencontre entre auteurs, éditeurs et lecteurs, ainsi que dans la vie culturelle des territoires. Mais comment préserver leur avenir et renforcer leur influence ? Les 3 et 4 novembre 2026, à Paris, la Sofia, organisme de gestion collective qui soutient près de 300 manifestations chaque année, réunit les professionnels pour l'Acte III des États généraux. Les inscriptions sont ouvertes.
12/10/2026, 17:00
Atama Éditions lance Chacha et Zali, une collection jeunesse destinée aux enfants de 2 à 6 ans, dont les deux héros sont sourds. Le premier album, Chacha porte des appareils auditifs, raconte le parcours d’un enfant qui découvre sa surdité et son appareillage. Écrit par deux professionnelles qui accompagnent des enfants sourds et leurs familles, l’album associe histoire, illustrations et langue des signes française (LSF). Projet porté par Stéphanie Trémeau et Cécile Rousse.
12/10/2026, 15:47
Gates of Krystalia est un jeu de rôle sur table inspiré des anime, des JRPG (jeu de rôle japonais) et du genre isekai. Ici, pas de dés : chaque joueur utilise son propre jeu de cartes pour donner vie à son héros, affronter des créatures, maîtriser des techniques spectaculaires et écrire son histoire dans le monde fantastique de Lumina. Après plusieurs campagnes internationales, Gates of Krystalia revient avec Lumina, une nouvelle étape majeure de son univers. La campagne Ulule s'adresse notamment au public francophone et permet de découvrir le jeu, ses ouvrages illustrés et ses nouveaux contenus. Projet porté par Alberto Dianin et Andrea Ruggeri.
12/10/2026, 13:29
À Francfort, le distributeur allemand Bookwire a évoqué deux développements : un moteur d’optimisation tarifaire fondé sur l’intelligence artificielle et un assistant capable d’analyser les ventes à partir de questions formulées en langage courant. Des projets qui prolongent plusieurs années d’expérimentations.
12/10/2026, 11:47
Et si bouger trouvait naturellement sa place dans la journée des enfants, au même titre que manger, se brosser les dents ou lire une histoire avant de dormir ? Entre les journées bien remplies, les écrans et les activités à organiser, le mouvement peut vite devenir une case supplémentaire dans l’emploi du temps.
09/10/2026, 13:08
Et si l’émerveillement devenait une façon de grandir ? Avec Maria au pays de l’enchantement, deux créatrices alsaciennes invitent les enfants à pousser la porte d’un monde où chaque rencontre peut changer le regard que l’on porte sur les autres et sur la nature. Né d’une histoire imaginée au départ pour une petite fille, ce projet artisanal mêle écriture et aquarelle pour donner vie à un univers sensible, peuplé de personnages attachants et de paysages enchanteurs. Une parenthèse hors du temps, où l’imaginaire devient un terrain de découvertes, de courage, de partage et d’émerveillement. Un récit qui invite petits et grands à retrouver la magie des choses simples et à regarder le vivant avec un peu plus de curiosité. Projet porté par Mathilde Vargas et Mélanie Sutter.
09/10/2026, 09:40
COMPLORAMA, c'est le nouveau magazine consacré à l'analyse des dérives complotistes et aux enjeux de la désinformation, dirigé par Rudy Reichstadt. Face à la multiplication des théories du complot et à la crise de confiance dans l'information, la rédaction de Conspiracy Watch, qui observe et décrypte ces phénomènes depuis près de vingt ans, signe ce magazine de 164 pages pour les analyser et en comprendre mieux les ressorts, les acteurs et les évolutions. Projet porté par Rudy Reichstadt.
08/10/2026, 13:24
Véritable outil de développement personnel, ce jeu de cartes est plus qu’un oracle, c’est un compagnon de route pour prendre un temps pour soi, créer de l’espace en soi et écouter ce qu’il se passe à l’intérieur, se sentir plus aligné.e, libérer des tensions et retrouver de l’énergie. Entre livre, oracle et cahier d'exercices, Mon Rituel et Moi invite à explorer de façon ludique et intuitive les univers suivants : "j’habite mon corps", "je fais circuler mon énergie", "je respire et je me recentre", "je me reconnecte à la nature", "j’ouvre mon coeur", "je transforme mon esprit", "je m’inspire des sagesses ancestrales", "je libère mon intuition et ma créativité", "j’harmonise mon énergie". Projet porté par Stéphanie Piton.
08/10/2026, 09:44
Le canadien Valsoft, déjà propriétaire d’Edelweiss, reprend à Media Do le Firebrand Group, qui rassemble Firebrand Technologies, NetGalley et Supadu. L’opération place sous un même actionnaire deux plateformes majeures de services de presse numériques, tout en ajoutant des outils de métadonnées, de création de sites et de vente directe. Media Do chiffre la transaction à 20 millions de dollars américains.
07/10/2026, 15:28
Depuis une douzaine d’années, Juliane Bosch réinvente les grands classiques pour les raconter à ses enfants. Maintenant qu’ils sont grands, elle s’est dit qu’elle allait continuer pour les enfants des autres.
C’est comme ça qu’est né Cthulhu, le Rêveur Ancien, un album illustré basé sur L’appel de Cthulhu, la nouvelle la plus connue de H. P. Lovecraft. Projet porté par Juliane Bosch.
07/10/2026, 12:53
L’enchantement est partout… : voilà ce que ce livre hors du commun nous donne à voir, à travers un joyeux patchwork de photos et d’illustrations superbes, qui nous rappellent que l’enchantement est partout… Projet porté par Stéphane Hette et Marcello Pettineo.
07/10/2026, 10:25
Nouveau rebondissement dans le redressement judiciaire d’Eilean Books, la société qui porte notamment De Saxus, Sabran et Komikku. Alors que deux candidats restaient en lice, Editis et le japonais Kadokawa, l’audience du 23 septembre n’a finalement pas débouché sur une décision. Selon L’Informé, NJJ Holding, la structure d’investissement de Xavier Niel, a déposé une offre de dernière minute.
06/10/2026, 13:29
À Maupir, la misère et la maladie nourrissent la peur. Völva, guérisseuse solitaire installée dans les ruines d’un manoir au bord des marais, aide un village... qui la traite de sorcière. Quand les malheurs s’accumulent, les rumeurs deviennent accusations. Fallon, lui, commence à douter de ce qu’on lui a toujours raconté sur elle. Peut-il se rapprocher de Völva sans devenir à son tour un paria ? La Sorcière de Maupir est une romantasy à l’atmosphère sombre et mystérieuse, où magie, secrets et amour naissant invitent à regarder au-delà des apparences. Projet porté par Antoine Grandin.
06/10/2026, 11:14
Placée en redressement judiciaire depuis le 1er juin, la maison mère du Furet du Nord et de Decitre ouvre une nouvelle étape de sa restructuration. Le groupe Nosoli lance ainsi, avec les administrateurs judiciaires, un appel d’offres pour céder Decitre, Decitre Interactive et la Générale du Livre.
05/10/2026, 14:51
Avec plus de 41.000 abonnés sur Instagram, Anaëlle est une figure majeure du domaine de l’écriture sur les réseaux sociaux. En partenariat avec la plateforme française de crowdfunding Ulule, elle sort en pré-commande le lundi 21 septembre à 8h sa campagne dédiée aux apprenti-auteurs jusqu’au vendredi 9 octobre. Projet porté par Anaëlle.
05/10/2026, 10:40
Au Brésil, le débat sur les remises ne se limite plus au bras de fer engagé par Alexandre Martins Fontes contre Amazon. Après les critiques du président de l’Associação Nacional de Livrarias (ANL), le Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), Sextante et Grupo Record détaillent des positions plus nuancées. Tous reconnaissent les tensions créées par les promotions à répétition, mais divergent sur les moyens d’y répondre, tandis que la Lei Cortez, projet destiné à encadrer les rabais sur les nouveautés, attend toujours un examen en séance plénière du Sénat.
05/10/2026, 07:00
Le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance a franchi, le 30 septembre, l’obstacle judiciaire qui empêchait encore sa finalisation aux États-Unis. La juge fédérale Araceli Martínez-Olguín a homologué l’accord conclu neuf jours plus tôt avec une coalition de douze États, emmenée par la Californie, puis levé l’interdiction de conclure l’opération. Valorisé à environ 110 milliards $ en valeur d’entreprise, le rapprochement est désormais attendu le 6 octobre, sous réserve des dernières conditions habituelles.
02/10/2026, 11:08
Un jeu de société autour des livres où les cartes se partagent, les bibliothèques se construisent et où une seule boîte propose plusieurs expériences de jeu. Et si, pour construire la bibliothèque idéale, il fallait commencer par s’intéresser à celle des autres ? Avec BIBLIO’SET, le studio bordelais Collective Adventure propose un jeu de société familial dans lequel les livres ne s’achètent pas : ils se partagent. À chaque tour, les autres joueurs proposent des cartes de leur main au joueur actif, qui doit choisir celle qu’il souhaite ajouter à sa bibliothèque. Et surtout, dans BIBLIO’SET, faire plaisir aux autres peut aussi servir son propre jeu. Projet porté par Alexandre Bernard et Julie Gruet.
02/10/2026, 09:40
Nicolas Zago, auteur indépendant français, lance The Ultimate Fight Tome 1 via Ulule. Ce light novel sombre et philosophique a atteint 129% de financement en trois jours (775€), révélant une appétence réelle pour les histoires qui questionnent le contrôle et la liberté. Inspiré de Byung-Chul Han et de la critique sartrienne, le light novel suit Hiro, un héros pris au piège d'une réalité où un Présentateur omniscient orchestre chaque moment. Entre boucles temporelle et illusions de choix, le Tome 1 propose une réflexion sombre sur ce qu'être libre signifie réellement dans un monde où tout n'est que divertissement. Projet porté par Nicolas Zago.
01/10/2026, 10:31
si loin si proche, Pamir est un livre où photographies et poèmes construisent une traversée sensible d’un territoire contraint, à la lisière du visible et de ce qui est tu. Réalisé par le photographe François Pache avec le poète Pamiri Sashi Zaifi, aujourd’hui en exil, l’ouvrage explore une région du Tadjikistan où l’éclat des montagnes et l’ombre du pouvoir façonnent les territoires et les vies qu’ils abritent et où s’éprouvent l’accueil, le doute et la force fragile des liens humains. Les textes dialoguent avec les images comme des contrepoints mémoriels. Ils ouvrent un espace que le lecteur découvre et parcourt à son rythme. Projet porté par François Pache et Pamiri Sashi Zaifi.
30/09/2026, 09:40
Exclusif - La procédure de redressement judiciaire engagée pour la société Eilean Books aboutira très certainement à un rachat. Selon les informations de ActuaLitté, quatre repreneurs se présentent pour la reprise. Au menu, Hachette Livre, Média Participations et Editis, dont les approches diffèrent significativement.
29/09/2026, 20:41
Les éditions Invenit rééditent les Entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle (1686), best-seller du Grand Siècle inscrit au Bac de français jusqu'en 2027, en l'éclairant par des images de la NASA choisies par l'astrophysicienne Sylvie Cabrit. Né en 2020 à l'École Estienne du travail de Claire Capone, ce projet fait dialoguer texte classique et astrophysique contemporaine, offrant un outil pédagogique original. Projet porté par les éditions Inevit.
29/09/2026, 09:40
On croit connaître la Première Guerre mondiale. La boue, les tranchées, l'horizon de barbelés. Mais cette guerre-là a englouti le monde entier, et l'image qu'on en garde tient sur une seule tranchée. Avec Petites Histoires de Guerre – La Première Guerre Mondiale, l'auteur indépendant Mi-rage la raconte autrement : dix nouvelles, dix personnages fictifs adossés à des faits documentés, qui n'ont en commun ni le camp, ni le continent, ni la langue.
28/09/2026, 11:38
Autres articles de la rubrique Métiers
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) n'est pas seulement chargée de défendre le pluralisme à la télévision ou de lutter contre le piratage. Elle veille aussi au respect, par les éditeurs, de leurs obligations en matière de dépôt des fichiers numériques auprès de la Bibliothèque nationale de France, afin de permettre l'adaptation des livres pour des personnes empêchées de lire. Après plusieurs manquements, Oskar Éditeur est désormais mis en demeure.
19/10/2026, 11:12
Les pillages déplorables, constatés lors de la manifestation du 17 octobre, se sont poursuivis dans la nuit du 18 au 19 octobre. Entre-temps, les témoignages de gérants et propriétaires de libraires s’accumulent, montrant la violence de ces actes de vandalisme. À Paris, Grenoble ou Strasbourg, les commerces ont été pillés ou simplement ravagés. Avec une gratuité qui confère à l’imbécillité.
19/10/2026, 10:45
Henry Dougier, fondateur des éditions Autrement et des Ateliers Henry Dougier, est décédé ce dimanche 18 octobre, à l'âge de 90 ans, a appris ActuaLitté auprès de sa famille. Figure singulière de l'édition française, il avait consacré près d'un demi-siècle à explorer les transformations de la société, à travers des collections mêlant sciences humaines, littérature et témoignages. Avec notamment Inconnu à cette adresse, de Kressmann Taylor (trad. Michèle Lévy-Bram), il rencontra un immense succès en librairie.
18/10/2026, 15:20
Partis réclamer de meilleures conditions d'enseignement, les lycéens et les étudiants ont entraîné dans leur sillage une contestation sociale d'ampleur nationale. Mais au lendemain du 17 octobre, les images de bâtiments incendiés, de commerces pillés et d'affrontements dominent l'actualité. Des universités aux bibliothèques, jusqu'aux enseignes culturelles, le monde du livre a lui aussi subi les conséquences de cette journée. Au risque que les revendications s'abîment derrière les récupérations politiques.
18/10/2026, 15:06
Dans la préfecture japonaise de Fukushima, quatre bureaux de poste proposent désormais des ouvrages pour enfants. Depuis le 22 juillet, l'éditeur Poplar et Japan Post expérimentent cette formule dans des territoires touchés par les fermetures de librairies après la catastrophe de 2011. Le projet s'appuie sur un service de proximité déjà présent, sans créer de magasin spécialisé.
18/10/2026, 10:57
À Baltimore, Araba Maze a transformé un ancien bus aux allures de tramway en bibliothèque mobile. Il distribue gratuitement des ouvrages dans les quartiers où leur accès reste difficile. Invitée le 6 octobre à l’université Elon, la « bibliothécaire de rue radicale » a présenté le bilan de son initiative et un objectif de 500 000 livres offerts en cinq ans.
18/10/2026, 10:31
Du 6 au 10 octobre, les bibliothèques municipales de Sintra, près de Lisbonne, ont proposé aux habitants d'échanger de la nourriture pour chiens ou chats contre un livre. Baptisée Livro Solidário (« Livre solidaire »), l'opération associait promotion de la lecture et soutien aux animaux recueillis par la municipalité.
18/10/2026, 10:07
La British Library a acquis 68 cartons d'archives d'Antonia Susan Byatt, morte en 2023. Entre brouillons de Possession, carnets de travail, correspondances et journaux personnels, l'ensemble éclaire la manière dont la romancière britannique préparait ses livres. Son classement pourrait demander deux ans.
18/10/2026, 09:43
5 ans après la généralisation du Passe Culture à l'ensemble des jeunes âgés de 18 ans, le dispositif culturel phare des mandats d'Emmanuel Macron prépare son avenir. Désormais géré par un opérateur de l'État, il s'est doté d'un plan stratégique 2030, après une vaste consultation réunissant acteurs culturels, jeunes bénéficiaires ou encore collectivités territoriales.
16/10/2026, 17:29
Avec The Pearl of Tagai Town, son premier roman, Lenora Thaker fait revivre une communauté disparue du Queensland, où ses ancêtres vivaient à l’écart de la population blanche. Le livre reçoit la plus haute distinction des Queensland Literary Awards, dotée de 30.000 dollars australiens (18.500 €). Un palmarès annoncé après une crise politique qui a bouleversé l’organisation des prix.
16/10/2026, 16:36
Dans The Blue Book, Siddhesh Gautam commence par renverser la carte du sous-continent indien. Paru en juillet 2026 chez Penguin Random House India, ce premier roman graphique dessine en bleu et blanc le système des castes et les luttes menées contre lui. L'artiste y rencontre, au gré de ses rêves éveillés, des figures historiques dont il interroge l'héritage.
16/10/2026, 16:19
Quatorze ans pour écrire un roman sur le temps qui passe. Audrey Niffenegger publie enfin Life Out of Order, suite de The Time Traveler’s Wife, son best-seller de 2003 paru en France sous le titre Le temps n’est rien. Sorti le 6 octobre aux États-Unis et le 13 octobre au Royaume-Uni, le livre retrouve Alba, la fille des premiers héros, sur fond de crises politiques et climatiques. Un manuscrit réécrit au gré de l’actualité.
16/10/2026, 16:01
À Singapour, un quart d’heure de lecture quotidienne donne désormais droit à une petite récompense. Lancé le 6 septembre par la National Library Board, le programme ReadSG propose aux participants d’enregistrer leurs séances sur une plateforme publique et de cumuler des points utilisables chez des commerçants. Derrière ces quelques centimes, les autorités veulent redonner une place aux livres face à la profusion des contenus numériques.
16/10/2026, 15:45
Exclusif — Le projet de loi de finances pour l'année 2027, présenté par le gouvernement début octobre, est en cours de discussion au Parlement, en commençant par l'Assemblée nationale. Les crédits du ministère de la Culture sont à nouveau contraints, avec des conséquences sur le budget du Centre national du livre (CNL). Si le niveau de son enveloppe est peu ou prou maintenu, l'opérateur reste toutefois mis en difficulté par les importantes coupes de ces dernières années.
16/10/2026, 15:41
En Pologne, le gouvernement veut soumettre les livres à un prix unique pendant leurs douze premiers mois de commercialisation et instaurer des rémunérations minimales pour les auteurs et traducteurs. Le texte encadrerait aussi les remises dans la distribution et améliorerait la transparence des ventes. Ces mesures, annoncées le 21 septembre, suscitent déjà des désaccords.
16/10/2026, 15:14
Après la fermeture de NewToki, l’un des principaux sites sud-coréens de webtoons piratés, les séries dont les épisodes payants étaient copiés dès leur sortie ont attiré davantage d’acheteurs sur Naver Webtoon. Leur nombre a été multiplié par 7,9 pendant la semaine de fermeture. Une étude publiée le 30 septembre 2026 chiffre cette évolution et ses effets sur les recettes, sans pour autant décrire l’ensemble du marché.
16/10/2026, 15:01
Le 10 novembre 2026, à la Maison de la Poésie, à Paris, l'association Lecture Jeunesse présentera une enquête consacrée aux pratiques de lecture des adolescents en milieu rural, lors de la 9e édition du colloque de son Observatoire. Financée par le ministère de la Culture, l'étude s'appuie notamment sur les témoignages des jeunes et de leur entourage.
16/10/2026, 15:01
À Rio de Janeiro, Ana Klajman tient depuis trente ans une entreprise de location de livres qui ne fixe aucun délai de restitution. Sa petite adresse d’Ipanema rassemble environ 12 000 titres, accessibles par abonnement. À 83 ans, cette bibliothécaire retraitée continue de choisir personnellement les lectures de ses clients.
16/10/2026, 10:33
Lefebvre Dalloz a annoncé, le 12 octobre 2026, plusieurs mesures destinées à renforcer la place de ses auteurs dans le développement de ses services numériques. Parmi elles, la création d’un club utilisateurs, de nouveaux espaces de valorisation et l’élaboration d’une charte encadrant l’intelligence artificielle. Ces engagements interviennent alors que le groupe accélère le déploiement de ses solutions d’IA juridique, fondées sur ses contenus éditoriaux.
16/10/2026, 09:55
Le secteur du livre en Afrique francophone connaît, depuis quelques années, une évolution rapide. De profondes mutations changent la donne dans de nombreux domaines, tandis que le paysage se reconfigure avec l’émergence d’une multitude de nouveaux acteurs. Chaque marché suit sa propre dynamique, portée par des initiatives, des pratiques et des professionnels aux profils de plus en plus diversifiés. Ce premier article ouvre un dossier dans lequel nous irons à la rencontre des professionnels du livre en Afrique francophone, pour mieux comprendre les transformations à l’œuvre sur le terrain.
15/10/2026, 17:32
10 minutes pour lire, 12 heures pour tenter un record mondial. Le 8 octobre, le National Literacy Trust et le British Council ont invité des lecteurs du monde entier à se retrouver en ligne, autour d'un livre, d'une BD ou d'un magazine. L’objectif était de rassembler le plus grand nombre de participants possible et d'entrer ainsi dans le Guinness des records. Le résultat reste à confirmer.
15/10/2026, 15:16
Au sein de la médiathèque Marguerite Duras, dans le 20e arrondissement de Paris, un collectif tente de rendre hommage à la conservatrice Christine Péclard, préfiguratrice de l'établissement avant d'en être la directrice jusqu'en 2015, un an avant son décès. Le projet de nommer l'auditorium de la médiathèque en sa mémoire n'a, à ce jour, pas reçu de réponse favorable de l'administration. Une pétition pour interpeler Aurélie Filippetti, directrice des affaires culturelles de la ville de Paris, est ouverte.
15/10/2026, 13:36
En Argentine, les librairies indépendantes vendent moins de livres et supportent des frais en hausse. Leur fédération, la FALPA, a déclaré le secteur en situation d'urgence en septembre et réclame l'intervention des pouvoirs publics. Selon son enquête, le chiffre d'affaires corrigé de l'inflation a reculé de 41,5 % entre les huit premiers mois de 2023 et ceux de 2026.
15/10/2026, 12:38
Lina Fiaschi a pris ses fonctions de chargée de marketing digital et média chez Pocket Jeunesse (PKJ), maison d'édition du groupe Editis, en octobre 2026. Elle y poursuit son parcours après une année d'alternance comme assistante marketing et communication.
15/10/2026, 12:05
L'Académie des beaux-arts a déclaré ouverte la vacance du fauteuil VII de la section de mise en scène, précédemment occupé par Frédéric Mitterrand (1947-2024) et du fauteuil VIII de la section de mise en scène, fauteuil nouvellement créé en 2026.
15/10/2026, 10:39
Les 25 et 26 octobre 2026, Montpellier accueillera les premières Rencontres nationales des librairies coopératives. Organisé à l’initiative de la librairie La Cavale, ce rendez-vous réunira des professionnels et des bénévoles venus de toute la France, avec pour objectif de préparer la création d’un réseau national.
14/10/2026, 18:03
Les romans de Sally Rooney ne seront plus distribués au Royaume-Uni par son éditeur Faber. La décision, annoncée mercredi 14 octobre 2026 avec l'accord de l'écrivaine irlandaise, découle de son soutien financier annoncé à Palestine Action, une organisation interdite par les autorités britanniques.
14/10/2026, 17:51
Exclusif - Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’essentiel des demandes de trois auteurs qui souhaitaient mettre fin à leurs contrats d’édition avec le groupe Delcourt, après le départ des directrices de la collection Métamorphose en 2022. Dans un jugement rendu le 25 septembre 2026, les magistrats estiment que le retrait des directrices de collection ne suffit pas à justifier la résiliation des engagements contractuels des auteurs. Un contrat portant sur un coffret jamais publié est toutefois résilié aux torts partagés.
14/10/2026, 17:10
Une heure sur scène, quelques centaines de pages en librairie. De plus en plus de conférenciers prolongent leur parole par l'écrit. Pour eux, le livre n'est pas un produit dérivé : c'est l'endroit où une pensée se pose, se structure et dure. Portrait de deux d'entre eux, et d'un écosystème qui rapproche la scène de l'édition.
14/10/2026, 16:37
Exclusif — Le projet de loi de finances pour l'année 2026 avait été particulièrement rude pour les moyens du Centre national du livre, en baissant le niveau des crédits alloués par l'État de 15 %. Conséquence prévisible, le solde budgétaire de l'opérateur a présenté un déficit de 5,3 millions €, qu'un prélèvement sur son fonds de roulement est venu combler. 2027 reconduit peu ou prou les mêmes crédits, et une situation similaire s'annonce : l'opérateur pourra-t-il tenir longtemps ainsi ?
14/10/2026, 16:28
Du 8 au 11 octobre, le New York Comic Con (NYCC) a réuni au Javits Center de New York les amateurs de comics, de cinéma, de séries, d’anime, de jeux vidéo et de cosplay. Marvel en a profité pour présenter plusieurs comics attendus début 2027. Au programme : une nouvelle mini-série consacrée au personnage de Magneto, la suite de la saga de Hulk, mais aussi des annonces autour des X-Men, des Avengers et du crossover avec Star Wars.
14/10/2026, 15:05
Exclusif — Saisi par Mediatoon, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s'est exprimé, le 30 septembre dernier, sur un litige opposant la filiale du groupe Média-Participations à l'éditeur de jeux Topi Games. L'exploitation des licences Naruto, Naruto Shippûden et Boruto sont en cause. En attendant le jugement au fond, Mediatoon a été débouté de l'intégralité de ses demandes, mais a fait appel de la décision.
14/10/2026, 14:30
Pris dans une intense polémique, l'auteur québécois Thélyson Orélien est sorti du silence dans un texte revenant sur les accusations qui le visent. S'il reconnait des « erreurs de jeunesse » et s'être « attribu[é] des textes qui ne sont pas les miens », il dément l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle générative pour la rédaction de C’était ça ou mourir (Grasset).
14/10/2026, 11:43
Installée en Ardèche, au Teil, depuis 2021, la librairie LirandCo déménage prochainement dans la Drôme, à Montélimar. L'inauguration de cette nouvelle adresse est imminente, avec près de 25.000 références à la clé, sur une superficie totale de 140 m2. La librairie sera aussi un salon de thé, proposant gourmandises et boissons.
14/10/2026, 10:45
Dans la nuit du 3 au 4 octobre, la crue du Riu Sec a fait céder une porte du mur longeant la Bibliothèque centrale de Cerdanyola del Vallès, près de Barcelone. Les deux niveaux inférieurs ont été inondés, dont l'un entièrement submergé. Une semaine plus tard, l'établissement reste fermé et l'étendue des dégâts sur les livres demeure inconnue. La ville a dû ouvrir un espace provisoire pour les lecteurs.
13/10/2026, 14:08
Inaugurée en fin d'année 2021, la Librairie d'Elfes, à Aixe-Sur-Vienne (Haute-Vienne), est en difficulté. Le commerce a été placé en redressement judiciaire, a appris ActuaLitté. L'enseigne propose à la vente des mangas, des figurines Warhammer, de la papeterie et des objets artisanaux.
13/10/2026, 13:24
Top ArticlesSarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
Commenter cet article