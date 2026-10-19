Exception handicap : Oskar Éditeur rappelé à ses obligations

Parmi les missions de l'Arcom se trouve celle de s'assurer que l'accès des personnes en situation de handicap aux œuvres protégées par un droit d'auteur ou un droit voisin est facilité, dans les conditions détaillées par le Code de la propriété intellectuelle, notamment dans l'article L122-5 et suivants.

La loi a en effet prévu une exception au droit d'auteur, lorsque certaines personnes morales et établissements ouverts au public (associations ou bibliothèques par exemple) réalisent une adaptation d'une œuvre pour une consultation « strictement personnelle » par des personnes empêchées de lire (que le handicap soit moteur, physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique).

Afin de faciliter cette adaptation, les maisons d'édition sont tenues de déposer, sur demande d'une personne morale ou d'un établissement agréé, le fichier numérique correspondant à une œuvre à adapter, dans un délai de 45 jours après la demande. Ce dépôt s'effectue sur la plateforme sécurisée PLATON, gérée par la Bibliothèque nationale de France, laquelle en garantit la confidentialité et la bonne conservation, sans limitation de durée.

Pour les éditeurs scolaires, cette obligation de dépôt est plus stricte, puisqu'elle s'effectue dès la parution de l'ouvrage, sans qu'une demande par une personne morale ou un organisme agréé ne soit nécessaire.

65 œuvres concernées

Le 30 septembre dernier, l'Arcom a mis en demeure la maison Oskar Éditeur de répondre à ses obligations légales en répondant favorablement aux demandes effectuées par la BnF. Les premières d'entre elles remontent à l'année 2023, au cours de laquelle l'établissement patrimonial sollicite le dépôt de 6 œuvres auprès d'Oskar Éditeur.

Un premier courrier, daté d'octobre 2024, est envoyé par l'Arcom à la structure éditoriale, parallèlement à 5 nouvelles demandes effectuées la même année par la BnF. En 2025, rebelote : l'Arcom adresse un courrier en juillet, quand la BnF émet cette fois 46 demandes de dépôt de fichiers numériques pour la production de documents adaptés.

Le 18 février dernier, l'Arcom invite Oskar Éditeur à une audition « qui ne s’est pas tenue faute pour la société d’y avoir donné suite », constate l'autorité publique indépendante. Au mois août, la BnF fait état de 18 demandes supplémentaires restées sans réponse au cours de l'année 2026. D'après l'établissement, les demandes de dépôt de fichiers numériques restées sans suite, depuis 2022, portent sur 65 œuvres au total.

L'Arcom a donc mis en demeure la société de « procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au dépôt auprès de la Bibliothèque nationale de France des fichiers numériques des œuvres », mais aussi de « se conformer, à l'avenir », à ses obligations.

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Comme nous le notions déjà en septembre dernier, à l'occasion des mises en demeure de deux autres structures éditoriales, les possibilités de l'Arcom sont toutefois limitées : aucune sanction ou amende n'est prévue suite au non-respect des obligations des éditeurs en matière de dépôt des fichiers numériques en vue de leur adaptation.

Dans un rapport publié en 2024, l'Arcom se félicitait cependant de la bonne volonté des éditeurs, en avançant un taux annuel de satisfaction des demandes autour de 90 %.

Nous ne sommes pas parvenus à joindre Oskar Éditeur. La décision de l'Arcom est accessible à cette adresse.

Photographie : La Bibliothèque nationale de France (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

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