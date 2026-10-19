Exception handicap : Oskar Éditeur rappelé à ses obligations

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) n'est pas seulement chargée de défendre le pluralisme à la télévision ou de lutter contre le piratage. Elle veille aussi au respect, par les éditeurs, de leurs obligations en matière de dépôt des fichiers numériques auprès de la Bibliothèque nationale de France, afin de permettre l'adaptation des livres pour des personnes empêchées de lire. Après plusieurs manquements, Oskar Éditeur est désormais mis en demeure.
Le 19/10/2026 à 11:12 par Antoine Oury
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19/10/2026 à 11:12
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Parmi les missions de l'Arcom se trouve celle de s'assurer que l'accès des personnes en situation de handicap aux œuvres protégées par un droit d'auteur ou un droit voisin est facilité, dans les conditions détaillées par le Code de la propriété intellectuelle, notamment dans l'article L122-5 et suivants.
La loi a en effet prévu une exception au droit d'auteur, lorsque certaines personnes morales et établissements ouverts au public (associations ou bibliothèques par exemple) réalisent une adaptation d'une œuvre pour une consultation « strictement personnelle » par des personnes empêchées de lire (que le handicap soit moteur, physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique).
Afin de faciliter cette adaptation, les maisons d'édition sont tenues de déposer, sur demande d'une personne morale ou d'un établissement agréé, le fichier numérique correspondant à une œuvre à adapter, dans un délai de 45 jours après la demande. Ce dépôt s'effectue sur la plateforme sécurisée PLATON, gérée par la Bibliothèque nationale de France, laquelle en garantit la confidentialité et la bonne conservation, sans limitation de durée.
Pour les éditeurs scolaires, cette obligation de dépôt est plus stricte, puisqu'elle s'effectue dès la parution de l'ouvrage, sans qu'une demande par une personne morale ou un organisme agréé ne soit nécessaire.
Le 30 septembre dernier, l'Arcom a mis en demeure la maison Oskar Éditeur de répondre à ses obligations légales en répondant favorablement aux demandes effectuées par la BnF. Les premières d'entre elles remontent à l'année 2023, au cours de laquelle l'établissement patrimonial sollicite le dépôt de 6 œuvres auprès d'Oskar Éditeur.
Un premier courrier, daté d'octobre 2024, est envoyé par l'Arcom à la structure éditoriale, parallèlement à 5 nouvelles demandes effectuées la même année par la BnF. En 2025, rebelote : l'Arcom adresse un courrier en juillet, quand la BnF émet cette fois 46 demandes de dépôt de fichiers numériques pour la production de documents adaptés.
Le 18 février dernier, l'Arcom invite Oskar Éditeur à une audition « qui ne s’est pas tenue faute pour la société d’y avoir donné suite », constate l'autorité publique indépendante. Au mois août, la BnF fait état de 18 demandes supplémentaires restées sans réponse au cours de l'année 2026. D'après l'établissement, les demandes de dépôt de fichiers numériques restées sans suite, depuis 2022, portent sur 65 œuvres au total.
L'Arcom a donc mis en demeure la société de « procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au dépôt auprès de la Bibliothèque nationale de France des fichiers numériques des œuvres », mais aussi de « se conformer, à l'avenir », à ses obligations.
À LIRE - Évolutions, financement... Le passe Culture anticipe 2030 avec un “projet stratégique”
Comme nous le notions déjà en septembre dernier, à l'occasion des mises en demeure de deux autres structures éditoriales, les possibilités de l'Arcom sont toutefois limitées : aucune sanction ou amende n'est prévue suite au non-respect des obligations des éditeurs en matière de dépôt des fichiers numériques en vue de leur adaptation.
Dans un rapport publié en 2024, l'Arcom se félicitait cependant de la bonne volonté des éditeurs, en avançant un taux annuel de satisfaction des demandes autour de 90 %.
Nous ne sommes pas parvenus à joindre Oskar Éditeur. La décision de l'Arcom est accessible à cette adresse.
Photographie : La Bibliothèque nationale de France (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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16/10/2026, 09:55
À Dijon, Tache Papier fait vivre depuis 2015 un Print Club associatif consacré aux arts graphiques et aux techniques d’impression artisanales. Sérigraphie, gravure, risographie, mais aussi édition : l’association accompagne des artistes et développe ses propres projets éditoriaux, de l’impression jusqu’au façonnage.
16/10/2026, 09:32
Le secteur du livre en Afrique francophone connaît, depuis quelques années, une évolution rapide. De profondes mutations changent la donne dans de nombreux domaines, tandis que le paysage se reconfigure avec l’émergence d’une multitude de nouveaux acteurs. Chaque marché suit sa propre dynamique, portée par des initiatives, des pratiques et des professionnels aux profils de plus en plus diversifiés. Ce premier article ouvre un dossier dans lequel nous irons à la rencontre des professionnels du livre en Afrique francophone, pour mieux comprendre les transformations à l’œuvre sur le terrain.
15/10/2026, 17:32
Après les hausses de juin et juillet, l’édition américaine continue de gagner du terrain en août 2026. Les éditeurs suivis par l’Association of American Publishers (AAP) déclarent 1,2 milliard $ de recettes nettes, soit +8,9 % sur un an. Les livres destinés au grand public progressent plus vite encore (+12,5 %), grâce notamment au papier. L’ebook recule, tandis que l’audio numérique poursuit sa croissance.
15/10/2026, 16:57
10 minutes pour lire, 12 heures pour tenter un record mondial. Le 8 octobre, le National Literacy Trust et le British Council ont invité des lecteurs du monde entier à se retrouver en ligne, autour d'un livre, d'une BD ou d'un magazine. L’objectif était de rassembler le plus grand nombre de participants possible et d'entrer ainsi dans le Guinness des records. Le résultat reste à confirmer.
15/10/2026, 15:16
Une louve qui veut sa mort. Une armée prête à décimer des villages pour mettre la main sur lui. Avec Ce qu'il restera du Monde - tome 1 : La Louve et le Targhar, Cindy C. Teston ouvre une saga de fantasy sombre et immersive en autre tomes, au coeur des Terres du Vallère. Lancée le 25 septembre sur Ulule, la campagne de précommande a atteint son objectif en moins de deux heures et s'élève déjà à 241%, débloquant plusieurs enrichissements pour les différentes éditions du roman. Projet porté par Cindy C. Teston.
15/10/2026, 13:30
En Argentine, les librairies indépendantes vendent moins de livres et supportent des frais en hausse. Leur fédération, la FALPA, a déclaré le secteur en situation d'urgence en septembre et réclame l'intervention des pouvoirs publics. Selon son enquête, le chiffre d'affaires corrigé de l'inflation a reculé de 41,5 % entre les huit premiers mois de 2023 et ceux de 2026.
15/10/2026, 12:38
Lina Fiaschi a pris ses fonctions de chargée de marketing digital et média chez Pocket Jeunesse (PKJ), maison d'édition du groupe Editis, en octobre 2026. Elle y poursuit son parcours après une année d'alternance comme assistante marketing et communication.
15/10/2026, 12:05
L'Académie des beaux-arts a déclaré ouverte la vacance du fauteuil VII de la section de mise en scène, précédemment occupé par Frédéric Mitterrand (1947-2024) et du fauteuil VIII de la section de mise en scène, fauteuil nouvellement créé en 2026.
15/10/2026, 10:39
Le Grimoire Vagabond est un café-librairie itinérant installé dans un bus à impériale entièrement transformé. Né en Alsace, le projet veut faire voyager les livres, le café et les rencontres jusque dans les villages, marchés et événements. Plus qu’un commerce mobile, il imagine un lieu chaleureux, curieux et vivant, où l’on vient lire, échanger, découvrir et prendre le temps. Après près de deux ans de travaux, le bus est aujourd’hui en phase finale d’aménagement avant de prendre la route, avec l’ambition de rendre la culture plus mobile, plus proche et plus conviviale. Projet porté par Guillaume Talon.
15/10/2026, 09:30
Les 25 et 26 octobre 2026, Montpellier accueillera les premières Rencontres nationales des librairies coopératives. Organisé à l’initiative de la librairie La Cavale, ce rendez-vous réunira des professionnels et des bénévoles venus de toute la France, avec pour objectif de préparer la création d’un réseau national.
14/10/2026, 18:03
Les romans de Sally Rooney ne seront plus distribués au Royaume-Uni par son éditeur Faber. La décision, annoncée mercredi 14 octobre 2026 avec l'accord de l'écrivaine irlandaise, découle de son soutien financier annoncé à Palestine Action, une organisation interdite par les autorités britanniques.
14/10/2026, 17:51
Exclusif - Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’essentiel des demandes de trois auteurs qui souhaitaient mettre fin à leurs contrats d’édition avec le groupe Delcourt, après le départ des directrices de la collection Métamorphose en 2022. Dans un jugement rendu le 25 septembre 2026, les magistrats estiment que le retrait des directrices de collection ne suffit pas à justifier la résiliation des engagements contractuels des auteurs. Un contrat portant sur un coffret jamais publié est toutefois résilié aux torts partagés.
14/10/2026, 17:10
Top ArticlesSarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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