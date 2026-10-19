Après les violences du 17 octobre, le bilan s'alourdit pour les librairies

Le 18 octobre déjà, plusieurs Fnac accusaient le coup — à Nantes et Lille —, établissant un premier bilan catastrophique des actes de vandalisme perpétrés en marge des cortèges. Derrière les images des grandes enseignes attaquées, le bilan du secteur du livre commence à se préciser.

À quelques pas de la Bastille, les livres pour enfants de La Belle Lurette Jeunesse ont laissé place, au lendemain du 17 octobre, à un spectacle de désolation. L’équipe de cette librairie indépendante, installée au 25, rue Saint-Antoine, a découvert son commerce endommagé et l’a fait savoir sur Instagram.

« C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que nous avons découvert la librairie brisée et saccagée ce matin. » Quelques mots suffisent à mesurer le choc. Les libraires ne savent pas encore combien de temps prendront les réparations, mais assurent vouloir continuer à faire vivre cet espace consacré à la littérature jeunesse.

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À Grenoble, les conséquences sont plus directement établies. Au 12, Grande-Rue, la librairie Momie Mangas annonce une fermeture pour une durée indéterminée après avoir été pillée et saccagée le 17 octobre.

Dans un message diffusé sur Instagram, l’équipe revient sur une attaque particulièrement violente : « En effet, beaucoup de casseurs ont fracassés notre librairie. Ils ont volé, pillé et cassé ce lieu d’échange qu’on a construit tous ensemble. »

Au-delà des marchandises disparues et des installations endommagées, les libraires évoquent la disparition provisoire d’un espace de rencontres, de conseils et de discussions autour de la culture japonaise.

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La solidarité commence à s’organiser. Une cagnotte de soutien a été lancée le 18 octobre par Corentin Quinette, qui se présente comme membre de l’équipe. Il précise qu’il s’agit d’une initiative personnelle et non d’une collecte officiellement organisée par la librairie.

À Paris, les commerces de mangas et de collection pris pour cible

À Paris, les dégâts ne se limitent pas aux librairies traditionnelles. Le boulevard Voltaire, à proximité de République, concentre plusieurs commerces spécialisés dans les mangas, les figurines, les jeux vidéo et les cartes à collectionner. Plusieurs ont été pillés au cours des violences du samedi.

Dans un reportage publié le 18 octobre, Le Parisien décrit notamment la situation de Manga Story, de Hobby One et de One Repar, dont les marchandises ont été emportées.

Chez Manga Story, l’ampleur des pertes laisse ses responsables désemparés. Le magasin constitue une adresse connue des amateurs de culture japonaise, proposant notamment mangas, figurines et produits issus de licences populaires. Son pillage touche ainsi un commerce dont une partie importante de l’activité repose sur les univers éditoriaux.

À quelques mètres, au 15, boulevard Voltaire, Hobby One figure également parmi les établissements les plus durement frappés. La boutique, spécialisée dans les figurines et les objets de collection, a vu ses marchandises disparaître, selon le reportage du quotidien.

Sur son compte Instagram, l’équipe partage des images présentées comme celles du 17 octobre et remercie les personnes qui lui ont manifesté leur soutien. Une cagnotte a été ouverte, accessible depuis la biographie du compte.

Joe la Carte : le choc, puis la solidarité

Un peu plus loin, au 24, rue du Grand-Prieuré, la boutique Joe la Carte, spécialisée dans les cartes à collectionner, notamment Pokémon et One Piece, témoigne elle aussi sur Instagram. « Le pire a été évité même si nous restons sous le choc. »

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Le commerce remercie ses proches, son équipe et les personnes qui ont contribué à la remise en état des lieux. Le message évoque également les préparatifs d’une réouverture et la volonté de reprendre l’activité. La publication ne précise toutefois pas la nature exacte des dégâts subis, ni l’existence de vols.

D’un établissement à l’autre, un même sentiment traverse les messages : la sidération devant les dommages et le réconfort apporté par les clients, les voisins et les autres professionnels.

À Strasbourg, la vitrine d’une librairie touchée

Les dégâts concernent également une librairie strasbourgeoise. Dans leur bilan publié le 18 octobre, les Dernières Nouvelles d’Alsace indiquent que la vitrine de la Librairie du Monde entier, place Kléber, a été étoilée au cours des événements.

Le quotidien décrit plusieurs autres dégradations dans le centre-ville, notamment autour de la place Kléber et de la place Gutenberg.

Et pendant ce temps-là, en Italie...

En Italie, les manifestations du 17 octobre 2026 ont été déclenchées par une colère grandissante contre la vie chère, dans un contexte de hausse des prix de l’énergie, des carburants et des produits alimentaires, alors que les salaires peinent à suivre. Lancée sur les réseaux sociaux par des collectifs de citoyens se présentant comme apolitiques, la mobilisation a gagné plusieurs villes, notamment Milan, Turin et Bologne. À Turin, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour dénoncer la dégradation de leur pouvoir d’achat et interpeller le gouvernement de Giorgia Meloni.

Des étudiants, des militants antifascistes et des représentants de syndicats de base ont rejoint le cortège. Les revendications économiques se sont ainsi mêlées aux préoccupations concernant l’éducation, les services publics et les choix budgétaires du gouvernement. Ce rassemblement initialement pacifique a cependant été marqué par des affrontements avec la police, malgré les tentatives de certains organisateurs pour écarter les participants encagoulés.

C’est dans ce climat que la librairie Feltrinelli de la gare de Porta Nuova, à Turin, a été prise d’assaut. Une dizaine d’individus, dont plusieurs dissimulaient leur visage, ont pénétré dans le magasin, renversant livres, disques et présentoirs, tandis que des heurts opposaient manifestants et forces de l’ordre à l’extérieur.

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Les images diffusées par la télévision publique italienne témoignent des dégradations, sans permettre d’établir que des ouvrages ont été volés ni que l’établissement aurait été visé pour son activité éditoriale. Selon la presse locale, douze personnes, dont dix mineurs, ont été interpellées dans le cadre des troubles turinois, sans que leur participation à l’attaque de la librairie soit individuellement établie.

Malgré les dommages, Feltrinelli a rouvert dès le dimanche 18 octobre, aux horaires habituels. L’agence ANSA, présente sur place, indique que seules quelques traces discrètes des dégradations demeuraient visibles dans les rayons

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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