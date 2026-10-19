Après les violences du 17 octobre, le bilan s'alourdit pour les librairies

Les pillages déplorables, constatés lors de la manifestation du 17 octobre, se sont poursuivis dans la nuit du 18 au 19 octobre. Entre-temps, les témoignages de gérants et propriétaires de libraires s’accumulent, montrant la violence de ces actes de vandalisme. À Paris, Grenoble ou Strasbourg, les commerces ont été pillés ou simplement ravagés. Avec une gratuité qui confère à l’imbécillité.
Le 19/10/2026 à 10:45 par Nicolas Gary
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19/10/2026 à 10:45
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Le 18 octobre déjà, plusieurs Fnac accusaient le coup — à Nantes et Lille —, établissant un premier bilan catastrophique des actes de vandalisme perpétrés en marge des cortèges. Derrière les images des grandes enseignes attaquées, le bilan du secteur du livre commence à se préciser.
À quelques pas de la Bastille, les livres pour enfants de La Belle Lurette Jeunesse ont laissé place, au lendemain du 17 octobre, à un spectacle de désolation. L’équipe de cette librairie indépendante, installée au 25, rue Saint-Antoine, a découvert son commerce endommagé et l’a fait savoir sur Instagram.
« C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que nous avons découvert la librairie brisée et saccagée ce matin. » Quelques mots suffisent à mesurer le choc. Les libraires ne savent pas encore combien de temps prendront les réparations, mais assurent vouloir continuer à faire vivre cet espace consacré à la littérature jeunesse.
À Grenoble, les conséquences sont plus directement établies. Au 12, Grande-Rue, la librairie Momie Mangas annonce une fermeture pour une durée indéterminée après avoir été pillée et saccagée le 17 octobre.
Dans un message diffusé sur Instagram, l’équipe revient sur une attaque particulièrement violente : « En effet, beaucoup de casseurs ont fracassés notre librairie. Ils ont volé, pillé et cassé ce lieu d’échange qu’on a construit tous ensemble. »
Au-delà des marchandises disparues et des installations endommagées, les libraires évoquent la disparition provisoire d’un espace de rencontres, de conseils et de discussions autour de la culture japonaise.
La solidarité commence à s’organiser. Une cagnotte de soutien a été lancée le 18 octobre par Corentin Quinette, qui se présente comme membre de l’équipe. Il précise qu’il s’agit d’une initiative personnelle et non d’une collecte officiellement organisée par la librairie.
À Paris, les dégâts ne se limitent pas aux librairies traditionnelles. Le boulevard Voltaire, à proximité de République, concentre plusieurs commerces spécialisés dans les mangas, les figurines, les jeux vidéo et les cartes à collectionner. Plusieurs ont été pillés au cours des violences du samedi.
Dans un reportage publié le 18 octobre, Le Parisien décrit notamment la situation de Manga Story, de Hobby One et de One Repar, dont les marchandises ont été emportées.
Chez Manga Story, l’ampleur des pertes laisse ses responsables désemparés. Le magasin constitue une adresse connue des amateurs de culture japonaise, proposant notamment mangas, figurines et produits issus de licences populaires. Son pillage touche ainsi un commerce dont une partie importante de l’activité repose sur les univers éditoriaux.
À quelques mètres, au 15, boulevard Voltaire, Hobby One figure également parmi les établissements les plus durement frappés. La boutique, spécialisée dans les figurines et les objets de collection, a vu ses marchandises disparaître, selon le reportage du quotidien.
Sur son compte Instagram, l’équipe partage des images présentées comme celles du 17 octobre et remercie les personnes qui lui ont manifesté leur soutien. Une cagnotte a été ouverte, accessible depuis la biographie du compte.
Joe la Carte : le choc, puis la solidarité
Un peu plus loin, au 24, rue du Grand-Prieuré, la boutique Joe la Carte, spécialisée dans les cartes à collectionner, notamment Pokémon et One Piece, témoigne elle aussi sur Instagram. « Le pire a été évité même si nous restons sous le choc. »
À LIRE - Et si les étudiants en édition réinventaient l’université à leur manière ?
Le commerce remercie ses proches, son équipe et les personnes qui ont contribué à la remise en état des lieux. Le message évoque également les préparatifs d’une réouverture et la volonté de reprendre l’activité. La publication ne précise toutefois pas la nature exacte des dégâts subis, ni l’existence de vols.
D’un établissement à l’autre, un même sentiment traverse les messages : la sidération devant les dommages et le réconfort apporté par les clients, les voisins et les autres professionnels.
Les dégâts concernent également une librairie strasbourgeoise. Dans leur bilan publié le 18 octobre, les Dernières Nouvelles d’Alsace indiquent que la vitrine de la Librairie du Monde entier, place Kléber, a été étoilée au cours des événements.
Le quotidien décrit plusieurs autres dégradations dans le centre-ville, notamment autour de la place Kléber et de la place Gutenberg.
En Italie, les manifestations du 17 octobre 2026 ont été déclenchées par une colère grandissante contre la vie chère, dans un contexte de hausse des prix de l’énergie, des carburants et des produits alimentaires, alors que les salaires peinent à suivre. Lancée sur les réseaux sociaux par des collectifs de citoyens se présentant comme apolitiques, la mobilisation a gagné plusieurs villes, notamment Milan, Turin et Bologne. À Turin, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour dénoncer la dégradation de leur pouvoir d’achat et interpeller le gouvernement de Giorgia Meloni.
Des étudiants, des militants antifascistes et des représentants de syndicats de base ont rejoint le cortège. Les revendications économiques se sont ainsi mêlées aux préoccupations concernant l’éducation, les services publics et les choix budgétaires du gouvernement. Ce rassemblement initialement pacifique a cependant été marqué par des affrontements avec la police, malgré les tentatives de certains organisateurs pour écarter les participants encagoulés.
C’est dans ce climat que la librairie Feltrinelli de la gare de Porta Nuova, à Turin, a été prise d’assaut. Une dizaine d’individus, dont plusieurs dissimulaient leur visage, ont pénétré dans le magasin, renversant livres, disques et présentoirs, tandis que des heurts opposaient manifestants et forces de l’ordre à l’extérieur.
Les images diffusées par la télévision publique italienne témoignent des dégradations, sans permettre d’établir que des ouvrages ont été volés ni que l’établissement aurait été visé pour son activité éditoriale. Selon la presse locale, douze personnes, dont dix mineurs, ont été interpellées dans le cadre des troubles turinois, sans que leur participation à l’attaque de la librairie soit individuellement établie.
Malgré les dommages, Feltrinelli a rouvert dès le dimanche 18 octobre, aux horaires habituels. L’agence ANSA, présente sur place, indique que seules quelques traces discrètes des dégradations demeuraient visibles dans les rayons
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Après la fermeture de NewToki, l’un des principaux sites sud-coréens de webtoons piratés, les séries dont les épisodes payants étaient copiés dès leur sortie ont attiré davantage d’acheteurs sur Naver Webtoon. Leur nombre a été multiplié par 7,9 pendant la semaine de fermeture. Une étude publiée le 30 septembre 2026 chiffre cette évolution et ses effets sur les recettes, sans pour autant décrire l’ensemble du marché.
16/10/2026, 15:01
Le 10 novembre 2026, à la Maison de la Poésie, à Paris, l'association Lecture Jeunesse présentera une enquête consacrée aux pratiques de lecture des adolescents en milieu rural, lors de la 9e édition du colloque de son Observatoire. Financée par le ministère de la Culture, l'étude s'appuie notamment sur les témoignages des jeunes et de leur entourage.
16/10/2026, 15:01
Depuis près de 10 ans, Carlotta Films sort des livres sur des cinéastes, acteurs, actrices, monteur, des films, des interviews. Avec maintenant, un rythme conséquent d’une dizaine de livres par an.
Vous n’êtes pas sans savoir les difficultés énormes, la crise que traversent les librairies, les éditeurs de livre, les magasins en redressement ou fermeture, des chaînes aux indépendants.
16/10/2026, 11:56
À Rio de Janeiro, Ana Klajman tient depuis trente ans une entreprise de location de livres qui ne fixe aucun délai de restitution. Sa petite adresse d’Ipanema rassemble environ 12 000 titres, accessibles par abonnement. À 83 ans, cette bibliothécaire retraitée continue de choisir personnellement les lectures de ses clients.
16/10/2026, 10:33
Lagardère Publishing a réalisé 836 millions d’euros de chiffre d’affaires au troisième trimestre 2026, en hausse de 0,9 % à données comparables. La croissance de Hachette Livre repose sur ses activités internationales, tandis que le marché français accuse un recul de 4 %. Sur neuf mois, la branche éditoriale de Louis Hachette Group atteint 2,179 milliards d’euros de revenus.
16/10/2026, 10:08
Lefebvre Dalloz a annoncé, le 12 octobre 2026, plusieurs mesures destinées à renforcer la place de ses auteurs dans le développement de ses services numériques. Parmi elles, la création d’un club utilisateurs, de nouveaux espaces de valorisation et l’élaboration d’une charte encadrant l’intelligence artificielle. Ces engagements interviennent alors que le groupe accélère le déploiement de ses solutions d’IA juridique, fondées sur ses contenus éditoriaux.
16/10/2026, 09:55
À Dijon, Tache Papier fait vivre depuis 2015 un Print Club associatif consacré aux arts graphiques et aux techniques d’impression artisanales. Sérigraphie, gravure, risographie, mais aussi édition : l’association accompagne des artistes et développe ses propres projets éditoriaux, de l’impression jusqu’au façonnage.
16/10/2026, 09:32
Le secteur du livre en Afrique francophone connaît, depuis quelques années, une évolution rapide. De profondes mutations changent la donne dans de nombreux domaines, tandis que le paysage se reconfigure avec l’émergence d’une multitude de nouveaux acteurs. Chaque marché suit sa propre dynamique, portée par des initiatives, des pratiques et des professionnels aux profils de plus en plus diversifiés. Ce premier article ouvre un dossier dans lequel nous irons à la rencontre des professionnels du livre en Afrique francophone, pour mieux comprendre les transformations à l’œuvre sur le terrain.
15/10/2026, 17:32
Après les hausses de juin et juillet, l’édition américaine continue de gagner du terrain en août 2026. Les éditeurs suivis par l’Association of American Publishers (AAP) déclarent 1,2 milliard $ de recettes nettes, soit +8,9 % sur un an. Les livres destinés au grand public progressent plus vite encore (+12,5 %), grâce notamment au papier. L’ebook recule, tandis que l’audio numérique poursuit sa croissance.
15/10/2026, 16:57
10 minutes pour lire, 12 heures pour tenter un record mondial. Le 8 octobre, le National Literacy Trust et le British Council ont invité des lecteurs du monde entier à se retrouver en ligne, autour d'un livre, d'une BD ou d'un magazine. L’objectif était de rassembler le plus grand nombre de participants possible et d'entrer ainsi dans le Guinness des records. Le résultat reste à confirmer.
15/10/2026, 15:16
Au sein de la médiathèque Marguerite Duras, dans le 20e arrondissement de Paris, un collectif tente de rendre hommage à la conservatrice Christine Péclard, préfiguratrice de l'établissement avant d'en être la directrice jusqu'en 2015, un an avant son décès. Le projet de nommer l'auditorium de la médiathèque en sa mémoire n'a, à ce jour, pas reçu de réponse favorable de l'administration. Une pétition pour interpeler Aurélie Filippetti, directrice des affaires culturelles de la ville de Paris, est ouverte.
15/10/2026, 13:36
Une louve qui veut sa mort. Une armée prête à décimer des villages pour mettre la main sur lui. Avec Ce qu'il restera du Monde - tome 1 : La Louve et le Targhar, Cindy C. Teston ouvre une saga de fantasy sombre et immersive en autre tomes, au coeur des Terres du Vallère. Lancée le 25 septembre sur Ulule, la campagne de précommande a atteint son objectif en moins de deux heures et s'élève déjà à 241%, débloquant plusieurs enrichissements pour les différentes éditions du roman. Projet porté par Cindy C. Teston.
15/10/2026, 13:30
Lina Fiaschi a pris ses fonctions de chargée de marketing digital et média chez Pocket Jeunesse (PKJ), maison d'édition du groupe Editis, en octobre 2026. Elle y poursuit son parcours après une année d'alternance comme assistante marketing et communication.
15/10/2026, 12:05
L'Académie des beaux-arts a déclaré ouverte la vacance du fauteuil VII de la section de mise en scène, précédemment occupé par Frédéric Mitterrand (1947-2024) et du fauteuil VIII de la section de mise en scène, fauteuil nouvellement créé en 2026.
15/10/2026, 10:39
Le Grimoire Vagabond est un café-librairie itinérant installé dans un bus à impériale entièrement transformé. Né en Alsace, le projet veut faire voyager les livres, le café et les rencontres jusque dans les villages, marchés et événements. Plus qu’un commerce mobile, il imagine un lieu chaleureux, curieux et vivant, où l’on vient lire, échanger, découvrir et prendre le temps. Après près de deux ans de travaux, le bus est aujourd’hui en phase finale d’aménagement avant de prendre la route, avec l’ambition de rendre la culture plus mobile, plus proche et plus conviviale. Projet porté par Guillaume Talon.
15/10/2026, 09:30
Les romans de Sally Rooney ne seront plus distribués au Royaume-Uni par son éditeur Faber. La décision, annoncée mercredi 14 octobre 2026 avec l'accord de l'écrivaine irlandaise, découle de son soutien financier annoncé à Palestine Action, une organisation interdite par les autorités britanniques.
14/10/2026, 17:51
Exclusif - Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’essentiel des demandes de trois auteurs qui souhaitaient mettre fin à leurs contrats d’édition avec le groupe Delcourt, après le départ des directrices de la collection Métamorphose en 2022. Dans un jugement rendu le 25 septembre 2026, les magistrats estiment que le retrait des directrices de collection ne suffit pas à justifier la résiliation des engagements contractuels des auteurs. Un contrat portant sur un coffret jamais publié est toutefois résilié aux torts partagés.
14/10/2026, 17:10
Une heure sur scène, quelques centaines de pages en librairie. De plus en plus de conférenciers prolongent leur parole par l'écrit. Pour eux, le livre n'est pas un produit dérivé : c'est l'endroit où une pensée se pose, se structure et dure. Portrait de deux d'entre eux, et d'un écosystème qui rapproche la scène de l'édition.
14/10/2026, 16:37
Top ArticlesSarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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