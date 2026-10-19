Poison : avec son premier long-métrage, Todd Haynes convoquait Jean Genet

Sorti à l'origine en 1991, Poison a marqué l'entrée de Todd Haynes dans le domaine du long-métrage, après plusieurs réalisations d'une durée plus courte, dont un film autour de la relation entre Verlaine et Rimbaud (Assassins : A Film Concerning Rimbaud, en 1985).

Restauré en version 4K, Poison ressort donc en majesté dans les salles françaises, où il n'avait plus vraiment été projeté depuis sa première diffusion. L'écriture et la réalisation du long-métrage s'inscrivent dans un contexte particulier, celui de l'épidémie du SIDA, laquelle provoquait « une très grande peur, une honte d’être assimilé à une minorité menaçante ainsi qu’une culpabilité grandissante » au sein de la communauté gay, selon les mots du réalisateur.

Convoquer Genet n'était donc pas anodin : « Je me suis dit qu’un film pouvait être un acte de résistance, qu’il pouvait rappeler le rôle que le mode de vie gay avait toujours tenu en défiant les normes sociales », rappelle Todd Haynes. « Avec tout cela à l’esprit, j’ai pensé à Jean Genet — il n’y avait pas d’artiste plus saisissant et intrépide que lui. Bien qu’il ait été une figure éminemment politique, la radicalité de son travail révélait aussi une puissance poétique. »

Par Antoine Oury

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