Emma Marsantes, Ian McEwan et Catherine Meurisse sur France Culture

Le Book Club, avec Mathilde Wagman

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 19 octobre : Violences en héritage

Avec Emma Marsantes pour N’efface pas mes cercles (Verdier)

Mardi 20 octobre : Littérature jeunesse : imagier du temps qui passe

Avec Anne-Margot Ramstein et Matthias Arégui pour Bienvenue (La Partie)

Mercredi 21 octobre : Roman d'un poème perdu

Avec Ian McEwan pour Ce que nous pouvons savoir, traduit par France Camus-Pichon (Gallimard)

Jeudi 22 octobre : Bande dessinée : Benoît Jacques ne rentre pas dans les cases

Avec Benoît Jacques pour Little did I know (du peu que je savais) (Tripode)

Vendredi 23 octobre : Dans la bibliothèque de...

Avec Catherine Meurisse

La Série Fiction

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Projet Orloff, Saison 3

Scénario : Tanguy Blum, Christian Brugerolle, et Antoine Piombino / Réalisation : Baptiste Guiton

Avec notamment : Zita Hanrot (Jeanne Créange), Robinson Stevenin (Etienne Morel), et Anne Alvaro (La Femme à la cigarette)...

À la fois un thriller politique et une fiction d'espionnage, la saison d'Orloff redéfinit les codes du genre. Dans le tumulte des années 90, à l'aube d'internet, l’espionnage français prend un virage économique pour garantir la souveraineté du pays face aux puissances émergentes. D’un projet technologique secret scellé avec le Japon aux zones d’ombre sanglantes de la guerre civile qui se prépare au Rwanda, en passant par la bataille politique autour du Minitel, les auditeurs vont suivre le destin de Jeanne Créange, qui occupe dans cette saison 3 des fonctions de direction à la DGSE. Prise dans un engrenage qui la dépasse, entre les écoutes de l'Élysée et l’infiltration de la CIA au plus haut sommet de l’appareil gouvernemental, elle va devoir se protéger d’une vengeance qu’elle redoutait et d’un piège tendu par ceux en qui elle croyait le plus, tout en préservant un secret qui est aussi son talon d’Achille. Autour d’elle, les trajectoires intimes volent en éclat et se heurtent violemment à la raison d'État. Plus qu'une fiction immersive, Orloff saison 3 est un voyage aux quatre coins du monde porté par une réalisation sonore cinématographique pour vous faire vivre le basculement des années 90 de l'intérieur.

Lundi 12 octobre : Épisode 1 - Super Minitel

Mardi 13 octobre : Épisode 2 - Kanpei

Mercredi 14 octobre : Épisode 3 - Mouton noir

Jeudi 15 octobre : Épisode 4 - Ready to Cook

Vendredi 16 octobre : Épisode 5 - Les grands voyageurs

L'Instant Poésie

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

L'Instant Poésie de François Jullien

Une collection proposée par Camille Renard

Réalisation : Cassandre Puel

À la fois philosophe, helléniste et sinologue, François Jullien nous transporte dans l'histoire de la poésie classique, allant des textes fondateurs grecs, à la poésie chinoise ancienne, jusqu'aux célèbres vers de Charles Baudelaire et Apollinaire.

Lundi 19 octobre : Le Christ aux oliviers de Gérard de Nerval

Mardi 20 octobre : Adieu, d'Arthur Rimbaud

Mercredi 21 octobre : Ariettes oubliées, de Paul Verlaine

Jeudi 22 octobre : Mai, de Guillaume Apollinaire

Vendredi 23 octobre : Le Rien, d’Andrée Chédid

La Lecture

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Double assassinat dans la rue Morgue d’Edgar Allan Poe

Lu par Olivier Balazuc / Réalisation : Volodia Serre

À LIRE - Henry Dougier est décédé : le fondateur des éditions Autrement avait 90 ans

Quand le narrateur fait la connaissance du chevalier Dupin, il est d’emblée impressionné par l’incroyable faculté d’observation et d’analyse de celui qui devient bientôt son ami. Mais c’est quand ils apprennent qu’un double meurtre inexplicable a eu lieu rue Morgue, dans le quartier Saint-Roch à Paris, que les talents de détective de Dupin vont se révéler dans toute leur étendue. À 3 heures du matin, des cris effrayants réveillent les habitants de la rue Morgue. Le temps qu’ils parviennent à entrer dans l’appartement de Madame L’Espanaye et de sa fille Camille d’où semblent provenir les cris, tout est redevenu silencieux mais ils découvrent les cadavres des deux femmes horriblement mutilés. Interrogatoires de témoins, fouilles de l’appartement, recherche de mobile : alors que les investigations de la police restent sans résultat, Dupin décide de résoudre cette affaire…

Lundi 19 octobre : Épisode 1 - La rencontre de Dupin

Mardi 20 octobre : Épisode 2 - Une étrange affaire

Mercredi 21 octobre : Épisode 3 - Visite de la rue Morgue

Jeudi 22 octobre : Épisode 4 - La théorie de Dupin

Vendredi 23 octobre : Épisode 5 - Tout s’explique enfin

Le Théâtre (rediffusion)

Le dimanche de 20h à 22h

Les Aventures du Petit Nicolas d’après René Goscinny et Jean-Jacques Sempé - Saison 2

Adaptation : Pauline Thimonnier / Réalisation : Baptiste Guiton

Avec la troupe de la Comédie-Française

Enregistré en public au studio 104 de la Maison de la Radio et de la musique le 9 décembre 2022

Une nouvelle année d’aventures du Petit Nicolas qui fait la part belle au gros chouette tas de copains (Alceste, Eudes, Rufus, Geoffroy, Clotaire et Agnan) du petit écolier tendre et facétieux. Tous plus drôles et attachants les uns que les autres !

Par Dépêche

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