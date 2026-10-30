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L'âge déraisons Les Deux Magots 2026 Lectures renversantes

The Poet Empress

Shen Tao

« S’il mourait, le sceau de Dao ne serait jamais amplifié.

S’il mourait, la nation ne serait pas gouvernée par des impératifs militaires, par la guerre. Le trône irait à Maro, qui ouvrirait un règne d’économie prospère. La Maison enverrait ma dot à Lu’an. Ma famille serait sauvée.

S’il mourait, il n’y aurait plus de torture, plus de souffrance, plus personne mis en pièces à coups de couteau. Les serviteurs du pavillon des Cyprès n’auraient plus jamais besoin de vivre dans la peur.

Et moi non plus. » 


Au Royaume d’Azalée, l’abondance du printemps chante continuellement. Des fruits, des fleurs, des jardins luxuriants… Pourtant, à l’écart du palais, les campagnes et villages souffrent : la famine détruit, à petit feu, sans perdre de sa cruauté. Wei Yin, 16 ans, n’est qu’une fille parmi tant d’autres : elle côtoie la pauvreté et a déjà perdu des frères et sœurs, tragiquement perdus car trop affaiblis par la malnutrition et les maladies. Le futur s’annonce sombre… Jusqu’à cette annonce : le prince héritier va sélectionner ses concubines. Prête à tout pour sauver sa famille, Wei se porte volontaire et parvient à être choisie. Un miracle, qui va pourtant très rapidement tourner au cauchemar. Ce qui l’attend au palais, c’est un terrible jeu de pouvoir et de trahison, où chacun bouge ses pions au moment le plus opportun, en plus d’un roi en devenir, Terren, capable d’une violence inouïe. 

Pour ce premier roman, Shen X. Tao nous offre un récit captivant, ancré dans une Chine impériale où la magie peut s’avérer aussi généreuse que dangereuse. La poésie recèle un pouvoir immense : maniée par les bonnes personnes, la “littéromancie” peut donner vie à des sorts tous aussi puissants les uns que les autres. Au milieu d’un système de machinations en tout genre, Wei est une protagoniste qu’on suit avec plaisir, qui évolue avec intelligence et prudence… Avec elle, la question se pose : pour mettre fin au règne d’un monstre, jusqu’où peut-on vraiment aller ? 

Traduction assurée par Elisa Bes. 

#Imaginaire
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Publiée le
30/10/2026 à 18:00

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The Poet Empress

Shen Tao trad. Elisa Bes

Paru le 08/10/2026

512 pages

Editions Gallimard

25,90 €

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